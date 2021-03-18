Двухлетний малыш оказался в заложниках у неадекватного папаши

В микрорайоне Зеленый Берег под Иркутском 17 марта местного жителя задержали за неадекватное поведение. Сначала он угрожал облить себя бензином, а затем взял в заложники двухлетнего ребенка и отказался выходить из квартиры.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в правоохранительные органы поступило несколько вызовов по этому инциденту. Когда на место прибыло руководство местного подразделения полиции, оперативная группа, сотрудники Росгвардии, 39-летний ранее судимый мужчина находился у себя дома в неадекватном состоянии. Выгнав из квартиры жену, он заперся в квартире с двухлетним ребенком и отказывался выходить из жилища. В процессе диалога гражданин согласился передать мальчика своему адвокату, после чего остался один. Спустя некоторое время он был задержан полицией.
– В результате своевременного реагирования на инцидент какие-либо негативные последствия были предотвращены. Психическое состояние мужчины оценивает квалифицированная бригада медиков. По факту произошедшего проводится проверка, – уточнили в полиции.
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