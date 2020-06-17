 Девушка-режиссёр из Иркутска получила поддержку Сербии за фильм о Кустурице

Режиссер Полина Степанова, снимающая фильм об Эмире Кустурице, о русско-сербских взаимоотношениях и балканской музыке, получила поддержку Российского центра науки и культуры в Белграде. Об этом сообщает пресс-служба Иркутского областного кинофонда.

Сейчас девушка продолжает работу над документальным фильмом «Corps diplomatique» о легендарном режиссере Эмире Кустурице и его группе «The No smoking orchestra». Напомним, съемки картины начались в ноябре 2019 года.

– Нам предстоит наблюдать за жизнью музыкантов как на сцене, так и за ее пределами, в попытке ответить на вопрос: «Что тревожит сербский дух?», «Чем наполнена музыка сербского кинорежиссера, и что связывает его с русской культурой?», – рассказывает автор картины.

Интересной частью фильма станут анимационные сцены, которые, по словам Полины Степановой, помогут другим языком рассказать о связи наших культур и о внутреннем мире музыкантов. Режиссером-мультипликатором выступит Юрий Богуславский из Москвы.

Сейчас Иркутский областной кинофонд находится в поиске дополнительного финансирования для реализации анимационной части фильма. В мае этого года были поданы документы на участие в питчинге Ардокфест (Рига). Осенью режиссер картины планирует подать документы на участие в Байкальском питчинге дебютантов, который пройдёт в рамках кинофестиваля «Человек и Природа».

Также, для продвижения фильма, совместно с художником, создателем комиксов Михаилом Васильевым идёт работа над рисованным альбомом о съемках картины.

Кроме того, Российский центр науки и культуры «Русский дом» в Белграде окажет облкинофонду всестороннюю поддержку в предстоящем информационном освещении и презентации фильма «Corps diplomatique» в Сербии.

По инф. Телеинформа

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