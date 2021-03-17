Директора столовой в Иркутске оштрафовали. А нечего покупателей обманывать!

Одно из иркутских заведений общепита уличил в обсчете и обвесе посетителей.
Как рассказала заместитель начальника отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Иркутской области Татьяна Пушкарева, в 2020 году их ведомство по обращениям граждан, а также Иркутской областной общественной организации по защите прав потребителей провело шесть контрольных закупок. Большинство из них состоялось в торговых организациях и одна – в заведении общепита.
– В результате всех контрольных закупок заявленные факты нарушений подтвердились, в том числе факты обвеса и обсчета, – отметила Татьяна Пушкарева.
Так, к ним обратился посетитель одной из иркутских столовых. Он рассказал, что приобрел блюдо «Курочка с ананасами», которое по прейскуранту стоило 90 рублей и весило 140 грамм. Однако на кассе с человека взяли за нее 95 рублей. Тогда он потребовал взвесить эту порцию, после чего выяснилось, что весит курочка лишь 100 грамм, то есть обвес вышел на 21 рубль. Посетитель попытался пожаловаться владельцу заведения, но обращение проигнорировали.
После этого недовольный посетитель пошел в Роспотребнадзор. Сотрудники ведомства провели контрольную закупку, приобретя три блюда из курицы, включая «Курочку с ананасами». В результате все заявленное покупателем подтвердилось – обсчет при покупке трех блюд составил 30 рублей, а также не соответствовал вес.
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