Девочку-подростка убило током: в ванну упал её телефон

Выборы президента России намечены на 2024 год, и до этого еще далеко. Но в обществе уже активно кипит дискуссия, кто же может стать во главе государства вместо Владимира Путина. Если, конечно, «звезды сойдутся». По самой большой интриге последних лет эксперты высказывают разные мнения, называется много преемников. При этом стоит учесть, что знатоки мира большой политики, конечно, люди сведущие, но могут и ошибаться. Но все равно их комментарии любопытны и не нужно сбрасывать со счетов, ведь разбираются они в теме все равно лучше, чем мы. И вот, кстати, одна интересная точка зрения, касающаяся транзита власти.