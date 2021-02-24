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Девочку-подростка убило током: в ванну упал её телефон
|По инф. Телеинформа
|24 Февраля 2021 г.
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В Братске проводится доследственная проверка по факту гибели 12-летней девочки, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Трагедия случилась 22 февраля, в квартире дома по ул.Пионерская обнаружили тело девочки 2008 года рождения. По результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы установлено, что причиной смерти стала электротравма.
Следователями СКР установлено, что школьница пошла принимать ванну с мобильным телефоном. На месте происшествия в руках несовершеннолетней был обнаружен провод зарядного устройства, включенного в сеть.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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