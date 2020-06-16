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Детского хирурга Юрия Козлова хотят сделать «Почётным гражданином Иркутской области»
по инф. Телеинформа   
16 Июня 2020 г.
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Законодательное собрание Иркутской области поддерживает ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин Иркутской области» заведующему отделением хирургии новорожденных и недоношенных детей городская Ивано-Матренинской детской клинической больницы, заслуженному врачу РФ, доктору медицинских наук, профессору Юрию Козлову.

Детского хирурга Юрия Козлова хотят сделать «Почётным гражданином Иркутской области»

Глава областного парламента Александр Ведерников направил письмо главе региона Игорю Кобзеву с просьбой рассмотреть кандидатуру Юрия Козлова на заседании Общественного совета по наградам при губернаторе Иркутской области для присвоения ему звания «Почетный гражданин Иркутской области», сообщает пресс-служба ЗС.

«Благодаря Юрию Андреевичу Козлову Иркутск является визитной карточкой здравоохранения России. Своей активной деятельностью он прославляет Иркутскую область. Наш известный детский хирург является родоначальником многих направлений, которые стали прорывом в медицине. Они используются врачами во всем мире, благодаря чему проводятся уникальные операции», – отмечено в письме.

Инициативу о присвоении звания также поддерживают депутаты Государственной Думы РФ от Иркутской области – Алексей Красноштанов, Николай Николаев, Сергей Сокол, Сергей Тен, Андрей Чернышев, Александр Якубовский. Депутаты направили письмо на имя врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в поддержку кандидатуры.

– Козлов Юрий Андреевич – детский хирург с мировой известностью, его знают далеко за пределами Иркутска. В его врачебной практике многочисленные спасенные жизни младенцев и неисчислимые благодарности родителей. Его заслуги уже признаны и на уровне Российской Федерации, и на международном, поэтому считаю вполне заслуженно присвоить ему звание «Почетный гражданин Иркутской области», – отметил Сергей Сокол.

Напомним, руководство городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы выступило с ходатайством о присвоении Юрию Козлову звания «Почетный гражданин Иркутской области».

По инф. Телеинформа

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