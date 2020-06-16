Детского хирурга Юрия Козлова хотят сделать «Почётным гражданином Иркутской области»

Законодательное собрание Иркутской области поддерживает ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин Иркутской области» заведующему отделением хирургии новорожденных и недоношенных детей городская Ивано-Матренинской детской клинической больницы, заслуженному врачу РФ, доктору медицинских наук, профессору Юрию Козлову.

Глава областного парламента Александр Ведерников направил письмо главе региона Игорю Кобзеву с просьбой рассмотреть кандидатуру Юрия Козлова на заседании Общественного совета по наградам при губернаторе Иркутской области для присвоения ему звания «Почетный гражданин Иркутской области», сообщает пресс-служба ЗС.

«Благодаря Юрию Андреевичу Козлову Иркутск является визитной карточкой здравоохранения России. Своей активной деятельностью он прославляет Иркутскую область. Наш известный детский хирург является родоначальником многих направлений, которые стали прорывом в медицине. Они используются врачами во всем мире, благодаря чему проводятся уникальные операции», – отмечено в письме.

Инициативу о присвоении звания также поддерживают депутаты Государственной Думы РФ от Иркутской области – Алексей Красноштанов, Николай Николаев, Сергей Сокол, Сергей Тен, Андрей Чернышев, Александр Якубовский. Депутаты направили письмо на имя врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в поддержку кандидатуры.

– Козлов Юрий Андреевич – детский хирург с мировой известностью, его знают далеко за пределами Иркутска. В его врачебной практике многочисленные спасенные жизни младенцев и неисчислимые благодарности родителей. Его заслуги уже признаны и на уровне Российской Федерации, и на международном, поэтому считаю вполне заслуженно присвоить ему звание «Почетный гражданин Иркутской области», – отметил Сергей Сокол.

Напомним, руководство городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы выступило с ходатайством о присвоении Юрию Козлову звания «Почетный гражданин Иркутской области».

По инф. Телеинформа

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