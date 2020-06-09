День пожарной охраны отметят в Иркутске автопробегом пожарной техники

Автопробег пожарной техники пройдёт по Иркутску 10 июня в День пожарной охраны.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, 10 июня пожарной охране Иркутской области исполняется 206 лет. В 1814 году в этот день генерал-губернатор Николай Иванович Трескин подписал указ «О содержании пожарной части в губернском городе Иркутске». Этот документ стал основополагающим при создании пожарных подразделений во всей восточной части России. Иркутск стал третьим по счёту городом после городов Москвы и Петербурга, где появилась профессиональная пожарная охрана.
Огнеборцы города Иркутска в честь Дня рождения пожарной охраны организуют по улицам областного центра автопробег пожарной техники с включенными световыми и звуковыми сигналами. В составе колонны пройдут как современные, так и раритетные автоцистерны, мотоциклы, техника, предназначенная для тушения пожаров в высотных зданиях. Маршрут автопробега начинается с улицы Марата от отдельного поста пожарно-спасательной части №3, затем пройдёт по улицам Сурикова, Ленина, Седова, Советская, Декабрьских Событий, Карла Маркса, Ленина и сквер имени Кирова.
Мероприятие стартует в 11 часов. Жителей Иркутска просят отнестись с пониманием и сохранять спокойствие.
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