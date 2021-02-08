Да здравствует наука! ИНЦ СО РАН зовёт на выставки и лекции

В феврале в Приангарье традиционно состоятся мероприятия, посвященные Дню российской науки. Об этом сообщает пресс-служба ИНЦ СО РАН.

За высокие достижения в научной сфере, сотрудники иркутских академических учреждений и университетов получат награды Иркутска и Иркутской области, Сибирского отделения РАН и Иркутского филиала СО РАН. Награждение состоится 8 февраля в 15:00 на торжественном заседании координационного научного совета при губернаторе Иркутской области. Директор Иркутского филиала СО РАН, научный руководитель ИНЦ СО РАН, академик РАН Игорь Бычков расскажет о важнейших достижениях иркутской науки за 2020 год. Доклад о реализации проекта Национальный гелиогеофизический комплекс РАН представит директор Института солнечно-земной физики СО РАН, член-корреспондент РАН Андрей Медведев.

В этот же день, 8 февраля в 12:00, в Иркутском научном центре СО РАН откроется фотовыставка «Академик РАН Николай Леонтьевич Добрецов». Николай Леонтьевич уделял много внимания развитию региональных научных центров и укреплению их материально-технической базы, немалый вклад он внес и в развитие Иркутского научного центра. На фотографиях запечатлены его рабочие моменты – выступления на конференциях в Иркутске, участие в Международной программе «Байкал-бурение», экспедиции в Монголию и многие другие.

Также 8 февраля в 12:00 в ИНЦ СО РАН состоится открытие книжно-иллюстрированной выставки трудов ученых академических учреждений Иркутской области «История и современность». В экспозиции будут представлены книги и материалы о научных исследованиях за 2020 год.

В День российской науки для учеников школ №19, №24 и Лицея ИГУ проведут экскурсии в Музее занимательной науки «Экспериментарий». Заранее составленные 10 групп из 10 человек будут посещать музей с 10:00.

Кроме того, 9 февраля в 16:00 в онлайн-формате состоится лекция «История иркутской науки» для учеников базовых школ РАН Иркутской области. С чего начиналась иркутская наука, о наших выдающихся ученых и самых значимых современных проектах расскажет главный научный сотрудник Института динамики систем и теории управления имени Матросова СО РАН, профессор РАН, доктор физико-математических наук Александр Казаков. К просмотру лекции сможет присоединиться любой пользователь платформы ZOOM. Идентификатор конференции: 978 2486 4705. Код доступа: 355681.

Для аспирантов и молодых ученых проведут открытый научный лекторий «Коммуникация в XXI веке: грани и смыслы». В этот раз он будет посвящен двум темам: «Стили педагогического общения и их психологическая природа» и «Метафора в языке науки». Спикерами станут сотрудник Педагогического института ИГУ, профессор, доктор педагогических наук Олег Подлиняев и профессор, доктор философских наук Георгий Баранов. Присоединиться к лекторию можно на платформе ZOOM 12 февраля в 13:30. Идентификатор для входа: 86591808211, пароль 000435.

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