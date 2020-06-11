ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Храм как памятник
По инф. пресс-службы администрации Иркутска   
11 Июня 2020 г.
Изменить размер шрифта

 

Мэр Иркутска Руслан Болотов провел рабочую встречу с митрополитом Иркутским и Ангарским Максимилианом. В совещании также приняли участие заместитель мэра, председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города Виталий Барышников, настоятель Князе-Владимирского храма протоиерей Алексий и секретарь епархиального совета священник Стефан Бажков.

Храм как памятник

На встрече обсудили вопросы, связанные с поддержкой православных храмов, многие из которых являются памятниками архитектуры, а также реализацию совместных проектов.

– Согласно указу президента Владимира Путина, в следующем году будет праздноваться 800-летие со дня рождения князя Александра Невского. В Свердловском округе Иркутска работает храм святого благоверного князя Александра Невского, жители города не раз высказывались за строительство нового храма, – отметил мэр города Руслан Болотов.

Также в ходе совещания обсудили необходимость ремонта и благоустройства Знаменского женского епархиального монастыря. На сегодня мэром Иркутска поставлена задача о комплексной проработке концепции развития набережной Ушаковки и улицы Баррикад, монастырь является одним из ключевых объектов этой территории.

При администрации города организована рабочая группа по взаимодействию с Иркутской метрополией Русской православной церкви, будет создан Совет по подготовке празднования 300-летия со дня основания Иркутской епархии.

 

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 