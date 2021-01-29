Чему Иркутск может поучиться у Дрездена?

Вышла в свет книга «Регенерация историко-архитектурной среды. Развитие исторических центров», где сравниваются градостроительные особенности Иркутска и Дрездена.
Как сообщает пресс-служба ИРНИТУ, книгу выпустила иркутская ученая Анастасия Малько. Монография адресована архитекторам, специалистам по охране памятников, культурологам и юристам.
По словам автора, работая над книгой, она поставила цель изучить возможность адаптации и внедрения уникальных немецких методик сохранения исторической среды в РФ. Одним из таких инструментов является «Регламент по сохранению градостроительных особенностей» (Erhaltungssatzung), действующий в Дрездене. Он направлен на работу с пространствами, исторической средой, не имеющей статуса памятника, но формирующей градостроительный контекст. Благодаря этому документу удается защитить на законодательном уровне аутентичный облик Дрездена.
Молодая исследовательница считает также целесообразным применить в Иркутске «Регламент по формообразованию архитектурных форм и благоустройству» и «Рекомендации по строительству в исторической среде». Они помогут гармонично «вписать» объекты новой архитектуры в сложившийся градостроительный контекст.
Издание объемом 576 страниц проиллюстрировано фотоснимками и планами. Проект получит продолжение: Анастасия Малько вместе с коллегами из ИРНИТУ и Технологического института города Карлсруэ исследует потенциал и развитие микрорайонов панельной застройки Иркутска.
В Невинномысске Ставропольского края на 96-м году жизни скончался Герой Советского Союза Владимир Яковлевич Ткачев. Он участвовал в боях за Северный Кавказ, а затем в освобождении Украины, Румынии, Венгрии и Австрии. Три раза был ранен, но возвращался в строй.
Постоянные зрители «Аншлага» наверняка помнят, как в начале 2000-х годов Ефим Шифрин повздорил с бессменной ведущей передачи Региной Дубовицкой. В основном это было связано с тем, что Шифрин хотел попробовать себя в других амплуа, а работа в проекте не позволяла это сделать.
Риски заражения, сменная и ночная работа, нервно-эмоциональное и зрительное напряжение, высокая вероятность травм позвоночника, опасность пожаров, ДТП, падения льда и снега с крыш зданий — перечень невзгод, подстерегающих врачей на каждом шагу. Минтруда выпустило обновлённые правила охраны труда медработников.
Почти 1,2 миллиарда рублей получат территориальные органы Фонда обязательного медицинского страхования на специальные доплаты врачам и медперсоналу за выявленные новые случаи онкологических заболеваний.
При условии дефолта или неожиданной реформы в США курс валют развивающихся стран резко упадет. При этом, резко устремятся вверх котировки резервных валют — евро, швейцарского франка, фунта стерлингов и иены.
В России вступили в силу новые правила выдачи и замены российских паспортов, они уточняют, какой должна быть фотография для документа. Теперь нельзя предоставлять снимок с отредактированным изображением для улучшения внешнего вида лица.
Журналисты узнали о конфликте в семье осужденного Михаила Ефремова из-за денег. Выяснилось, что незадолго до своего задержания артист снял деньги со всех своих счетов и успел их спрятать, положив в банковскую ячейку, доступ к которой имеет только он.
В городе Бердск Новосибирской области восемь школьников напали на сверстника, идущего с уроков, и начали жестоко его избивать. Учинившие экзекуцию дети снимали происходящее на камеры мобильных телефонов.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.