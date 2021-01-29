Чему Иркутск может поучиться у Дрездена?

Вышла в свет книга «Регенерация историко-архитектурной среды. Развитие исторических центров», где сравниваются градостроительные особенности Иркутска и Дрездена.

Как сообщает пресс-служба ИРНИТУ, книгу выпустила иркутская ученая Анастасия Малько. Монография адресована архитекторам, специалистам по охране памятников, культурологам и юристам.

По словам автора, работая над книгой, она поставила цель изучить возможность адаптации и внедрения уникальных немецких методик сохранения исторической среды в РФ. Одним из таких инструментов является «Регламент по сохранению градостроительных особенностей» (Erhaltungssatzung), действующий в Дрездене. Он направлен на работу с пространствами, исторической средой, не имеющей статуса памятника, но формирующей градостроительный контекст. Благодаря этому документу удается защитить на законодательном уровне аутентичный облик Дрездена.

Молодая исследовательница считает также целесообразным применить в Иркутске «Регламент по формообразованию архитектурных форм и благоустройству» и «Рекомендации по строительству в исторической среде». Они помогут гармонично «вписать» объекты новой архитектуры в сложившийся градостроительный контекст.

Издание объемом 576 страниц проиллюстрировано фотоснимками и планами. Проект получит продолжение: Анастасия Малько вместе с коллегами из ИРНИТУ и Технологического института города Карлсруэ исследует потенциал и развитие микрорайонов панельной застройки Иркутска.

По инф. Телеинформа

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