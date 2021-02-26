Человек с глазами цвета неба

В начале следующей недели будет 40 дней, как от нас ушла ветеран труда, замечательный человек и прекрасная женщина – Людмила Прокопьевна Терёхина (11.04.1934 – 22.01.2021).
Когда от нас уходят такие люди, вдруг понимаешь, что незаменимые всё-таки есть. Они живут рядом с нами и на совесть делают своё дело, которое поручила им судьба.
После окончания химического факультета Иркутского госуниверситета, Людмила Прокопьевна четыре года проработала в Приаргунской экспедиции, где зарекомендовала себя высококлассным специалистом. С 1970 года она почти четверть века успешно и бессменно руководила лабораторией Иркутского мыловаренного завода.
Да, эта изящная красивая женщина с глазами цвета неба и характером лидера отвечала за качество мыла – хозяйственного и туалетного, которым тоже когда-то славилась наша область, так как продукция этого завода расходилась не только по всей стране, но и успешно экспортировалась во многие страны.
Это только несведущим людям кажется, что варить мыло – это простое и незатейливое занятие. И лишь настоящие мастера с многолетним стажем, которые могли определить готовность того же туалетного мыла например на вкус, знали, что окончательный вердикт качества и готовности их продукта сможет поставить лишь Людмила Прокопьевна.
В начале 90-х Иркутский мыловаренный завод постигла участь многих предприятий местного значения – они стали не нужны новой России. Теперь лишь иркутяне со стажем с ностальгией вспоминают то отличное мыло местного производства. А для Людмилы Прокопьевны печальная участь родного предприятия стала непреходящей сердечной болью. Хроническая сердечная недостаточность и стала, в конце концов, причиной её смерти.
Нам, людям того советского общества, остается лишь сожалеть, что вслед за закрытием наших предприятий, стали уходить и люди той поры, которые жили этим производством, душой и сердцем болели за дело всей своей жизни. А вместе с теми людьми как-то незаметно умирает и целая эпоха в жизни нашей страны.
И нам остаётся лишь помнить, что они были!
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