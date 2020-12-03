Ботсад ИГУ приглашает погрузиться в «микромир» грибов

Прикоснуться к увлекательному миру науки предлагает юным иркутянам Ботанический сад ИГУ и приглашает на занятия по темам «Микромир грибов» и «Микромир растений».
Как сообщает пресс-служба вуза, занятия пройдут в рамках проекта «Школа-семинар «Биотехнология – профессия будущего в настоящем», который реализуется по гранту Росмолодежи. Участники проекта знакомятся с перспективным направлением – биотехнология, учатся готовить питательные среды, работают с гидропонными установками и микроскопами.
Отдельным направлением проекта стали занятия для школьников младших классов «Тайны микромира». На них дети учатся работать с микроскопом и познают скрытые загадки природы. Темы занятий: «Мир в капле воды», «Молекулярный мир», «Клетка под микроскопом» и «Микромир насекомых». С декабря 2020 года добавлены новые темы: «Микромир грибов» и «Микромир растений».
Расписание:
12 декабря – «Микромир грибов». Детей ждет удивительное погружение в самое загадочное царство грибов, среди которых встречаются не только «великаны» на ножках, но и одноклеточные организмы. Обычная плесень – так ли она обычна? Об этом и многом другом дети узнают на занятии.
19 декабря – «Микромир растений». Представители флоры такие же сложные организмы, как и человек, с такими же сложными системами внутри. Дети узнают, как устроены растения, чем их клетки отличаются от клеток животных и какие, незаметные нам, процессы протекают в них ежесекундно.
Занятия будут проходить в группах по пять человек в 12.00, 13.00, 14.00. Запись по телефонам: 8 (3952) 97-91-41, 41-34-76. Участие платное. В связи с эпидемиологической обстановкой наличие маски обязательно.
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