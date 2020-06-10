 Больницы Иркутской области получат современные гематологические анализаторы

Благотворительный фонд Андрея Чернышева «Сибирский Характер» продолжает поддержку здравоохранения северных территорий Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба депутата Госдумы от Иркутской области Андрея Чернышева, по обращениям руководителей медучреждений Братского и Нижнеилимского районов были приобретены два современных автоматических гематологических анализатора, которые позволяют выполнять полный клинический анализ крови с дифференциацией лейкоцитов на пять субпопуляций. В настоящее время оборудования такого класса в районных больницах попросту нет.

– Мы постарались подобрать эффективные и одновременно экономичные анализаторы, – отметил Андрей Чернышев. – Дорогостоящее медоборудование будет передано в медучреждения районов в самое ближайшее время.

Напомним, ранее фонд «Сибирский Характер» передал в 14 муниципальных образований Иркутской области бесконтактные инфракрасные термометры, которые так необходимы в период пандемии коронавируса. Благотворительная организация закупила большую партию измерительных приборов в рамках соглашений о социальном партнерстве с муниципалитетами.

По инф. Телеинформа

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