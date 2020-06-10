ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Больницы Иркутской области получат современные гематологические анализаторы
по инф. Телеинформа   
10 Июня 2020 г.
Изменить размер шрифта

Благотворительный фонд Андрея Чернышева «Сибирский Характер» продолжает поддержку здравоохранения северных территорий Иркутской области.

 Больницы Иркутской области получат современные гематологические анализаторы

Как сообщает пресс-служба депутата Госдумы от Иркутской области Андрея Чернышева, по обращениям руководителей медучреждений Братского и Нижнеилимского районов были приобретены два современных автоматических гематологических анализатора, которые позволяют выполнять полный клинический анализ крови с дифференциацией лейкоцитов на пять субпопуляций. В настоящее время оборудования такого класса в районных больницах попросту нет.

– Мы постарались подобрать эффективные и одновременно экономичные анализаторы, – отметил Андрей Чернышев. – Дорогостоящее медоборудование будет передано в медучреждения районов в самое ближайшее время.

Напомним, ранее фонд «Сибирский Характер» передал в 14 муниципальных образований Иркутской области бесконтактные инфракрасные термометры, которые так необходимы в период пандемии коронавируса. Благотворительная организация закупила большую партию измерительных приборов в рамках соглашений о социальном партнерстве с муниципалитетами.

По инф. Телеинформа

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 