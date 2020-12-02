Байкальский Дед Мороз объявил конкурс на самое красивое новогоднее окно

Новогодняя акция «Окно в сказку» стартовала в Иркутской области 1 декабря. Ее организовал Байкальский Дед Мороз при поддержке агентства по туризму региона.
Как сообщает пресс-служба губернатора, цель мероприятия – создать новогоднее настроение и объединить жителей Приангарья. Для участия нужно украсить окна своих домов, квартир, офисных помещений, сфотографировать и разместить в социальных сетях фото с хештегом #ОкноВСказку*.
– Каждый человек с детства верит в новогоднюю сказку, волшебство, чудеса, исполнение желаний. Мы предлагаем всем сказочным персонажам страны федерального проекта Ростуризма «Сказочная Россия» и жителям региона поддержать нашу инициативу, – прокомментировала руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.
«Общественный контроль» проверил качество пельменей, которые производят российские предприятия. Специалисты закупили в магазинах десять образцов. Оказалось, что пять из них не соответствуют обязательным требования нормативных документов.
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