|
Балеты онлайн представляет музыкальный театр
|По инф. Телеинформа
|16 Июня 2020 г.
|
С 16 по 20 июня Иркутский областной музыкальный театр имени Загурского по просьбам зрителей повторит трансляции своих балетных постановок.
Как сообщает пресс-служба театра, будут показаны яркие и оригинальные балеты «Казанова» и «Кармен» в авторском прочтении лауреата Всероссийских и Международных конкурсов хореографов Людмилы Цветковой, а также классический балет «Дон Кихот» в постановке народного артиста СССР Вячеслава Гордеева.
Онлайн-показы балетов будут осуществляться на
Расписание онлайн-показов:
Загрузка...
Загрузка...
Интересное на нашем портале для пожилых: Алла Пугачева • Остеопороз • Смерть • Коллекции и коллекционеры • Тайны и сенсации • Онкология • Льготы • Компенсации • Наследство • Возрастная мода • Семья • Монархи • Инвалидность • Секс пожилых • Общественное мнение • Путешествия • Гимнастика 50+ • Медицинские льготы для пенсионеров, о которых все помалкивают • Мистика • Мошенники атакуют пенсионеров • Новости образования • Сбережения! • Секреты красоты • Долгожители • Из жизни звезд! • Гадание на афоризмах • Обращение в ЕСПЧ - как сделать? • КОРОНАВИРУС!!! • Для самоизоляции: культура-online • Как найти свой идеальный вес после 50 лет? • Фото из СССР • Прием поздравление на сайте •