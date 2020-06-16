Балеты онлайн представляет музыкальный театр

С 16 по 20 июня Иркутский областной музыкальный театр имени Загурского по просьбам зрителей повторит трансляции своих балетных постановок.

Как сообщает пресс-служба театра, будут показаны яркие и оригинальные балеты «Казанова» и «Кармен» в авторском прочтении лауреата Всероссийских и Международных конкурсов хореографов Людмилы Цветковой, а также классический балет «Дон Кихот» в постановке народного артиста СССР Вячеслава Гордеева.

Онлайн-показы балетов будут осуществляться на официальном Youtube-канале Иркутского областного музыкального театра имени Загурского.

Расписание онлайн-показов:

16 июня – «Казанова», с 12.00 до 12.00 следующего дня (ссылка доступна сутки), романтический балет в двух действиях, 16+.

18 июня – «Кармен», с 12.00 до 12.00 следующего дня (ссылка доступна сутки), рок-балет в двух действиях, 12+.

20 июня – «Дон Кихот», с 12.00 до 12.00 следующего дня (ссылка доступна сутки), балет в одном действии, 12+.

По инф. Телеинформа

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