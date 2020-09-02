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Бабушка попалась на удочку мошенников -- более 100 тысяч ушли «на лекарства»
По инф. Телеинформа   
02 Сентября 2020 г.
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У пожилой иркутянки аферисты выманили более 100 тысяч рублей «на лекарства».

Бабушка попалась на удочку мошенников -- более 100 тысяч ушли «на лекарства»

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, несколько дней назад в отдел полиции №8 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» поступило заявление от 68-летней местной жительницы. Женщина рассказала, что ей позвонила неизвестная, представилась врачом и сообщила, что у заявительницы плохой анализ крови и ей срочно необходимо приобрести лекарство.

Жертву уверили, что лекарство быстро поправит ее здоровье. Пенсионерка сразу отправилась к ближайшему банкомату и перевела указанную сумму на счет аферистки. После этого номер лже-врача оказался недоступен. По этому факту следователями возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 2 статьи 159 УК РФ – мошенничество.

Полиция призывает граждан постоянно разговаривать со своими пожилыми родственниками о мерах финансовой безопасности.

По инф. Телеинформа

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