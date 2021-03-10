«Бабушка-гламур» или «Бабушка-полиглот»? Выбирайте своё «Активное долголетие»

В Иркутске стартует проект «Активное долголетие», в рамках которого в течение года для иркутян старше 55 лет пройдет несколько интересных и познавательных курсов. Об этом сообщила начальник управления реализации общественных инициатив аппарата администрации Иркутска Александра Егорова, передает пресс-служба мэрии.

– Постепенно мы возобновляем проведение курсов «Бабушка-онлайн», «Бабушка-гламур», «Бабушка-полиглот», «Бабушка-фитнес», «Рисунок с нуля», «Театральное искусство», «Танцующий город». Стартуем с курса повышения компьютерной грамотности «Бабушка-онлайн». После его окончания наши выпускники смогут общаться с друзьями и родственниками в социальных сетях, найти любую интересующую информацию в Интернете, воспользоваться государственными и муниципальными услугами, обращаться в интернет-приемные и многое другое, – отметила Александра Егорова.

Запись будет проходить с 9 по 19 марта. Желающим пройти обучение впервые необходимо позвонить по телефону: 8(3952)52-04-14.

Запись на второй курс «Бабушка-онлайн» будет проводиться на сайте «Общественная жизнь города Иркутска».

Более подробную информацию о проекте «Активное долголетие» можно узнать по телефону отдела по связям с общественностью: 8(3952)52-04-14.

Напомним, что обязательное условие для участников курсов – регистрация на территории города Иркутска. Также организаторы напоминают, что в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции для жителей Иркутской области 65+ до 31 марта 2021 года действует режим самоизоляции.

По инф. Телеинформа

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