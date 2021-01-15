Воробушкин день. Сценарий заключительной части праздника. Интермедия, шествие и финал

От редакции. День зимующих птиц России – праздник молодой, и сложившейся традиции по его проведению – именно как праздника – пока ещё не существует. Мы адресуем эту публикацию прежде всего тем воспитателям нашего подрастающего поколения, кто мечтает праздновать День зимующих птиц России ярко и увлекательно, тем организаторам, кто на деле чурается рутины.

Предварительные замечания

Заключительная часть праздника задумана в традициях русской карнавально-смеховой культуры, и поэтому в действиях участников интермедии должны допускаться различные импровизации и варианты, подсказанные возникающими в ходе игры непредвиденными ситуациями в зале и на улице. При этом очень важно не утратить элементы пародийности, гротеска, условности. Текст интермедии может быть изменён уже заранее, если есть необходимость использовать его для решения каких-либо сугубо местных, региональных задач, связанных с охраной птиц. Главное – сохранить основную линию интермедии: публичное осуждение и осмеяние ребят с рогатками, поскольку потери нашей орнитофауны по вине малолетних браконьеров ещё очень велики, а в педагогическом аспекте борьба с рогатками неожиданно оказалась весьма сложной проблемой.

В Иркутске празднование Воробушкиного дня проводят областные организации Всероссийского общества охраны природы (ВООП) и Союза охраны птиц России (СОПР), администрация города и активисты культурно-экологического движения «Покормите птиц!».

Сценарий, соответственно откорректированный, можно использовать в любых праздниках, посвящённых птицам, и прежде всего – в празднике «Синичкин день».

Действующие лица

Учёный-орнитолог

Храбрый воробей

Мальчик-с-рогаткой

Два воробья и две синички с большой клеткой для птиц, пять дятлов с барабанами, три снегиря с трубами, дежурный у входа в зал, мальчик и девочка среди зрителей.

Бутафория и реквизит

Импровизированная (из прутьев лозы) клетка для птиц, лёгкая и такого размера, чтобы четыре взрослых человека могли без труда нести в ней на плечах мальчика лет двенадцати (дно клетки – по образцу носилок, сиденье для мальчика обязательно привинчено к дну). Рогатка (очень большого размера).

Стол, на который по ходу действия ставится клетка с «рогатчиком» – на сцене, в зале, а затем и на улице.

Три больших кормушки для птиц (особой конструкции) с надписью (крупной) «Покормите птиц!» – для финала праздника. Инструменты для укрепления этих кормушек.

Пять лотков на ремнях через плечо для раздачи «птичьего угощения». Подсолнечные семечки, кедровые орешки, леденцы, ириски и т.п.

Пять походных пионерских барабанов. Три трубы (пионерских горна).

Транспаранты с лозунгами (для шествия): «Покормите птиц!», «Они стучатся в наши сердца… Отвори!», «Давайте действовать вместе!», «Синичка – нам сестричка, а братец – воробей!», «Да здравствуют птицы!». Плакаты и плакетки с «портретами» зимующих птиц – посетителей кормушек: большой синицы, синицы-гаички, домового воробья, полевого воробья, поползня, снегиря, свиристеля, большого пёстрого дятла (для Байкальского региона – седого дятла, белой лазоревки и голубой сороки). Под «портретами» крупными буквами названия птиц.

Характерные голоса птиц

(для импровизаций)

Домовый воробей: чиррр… чиррр… чиррр…

Большая синица: синь-си-вер… синь-си-вер…

Большой пёстрый дятел: кьяк… кьяк… кьяк…

Костюмы

Маска «злое лицо» для исполнителя роли Мальчика-с-рогаткой. Три костюма «воробей» и два костюма «синичка» для взрослых исполнителей. Оранжевая лента через плечо с надписью «Храбрый воробей». Шпага (для Храброго воробья). Пять костюмов «дятел» (имеется в виду большой пёстрый дятел) и три костюма «снегирь» для барабанщиков и горнистов. Костюмы птиц выполняются в условной манере: шапочка с козырьком в виде клюва, жилет и плащ-крылатка, расцвеченные соответственно окраске изображаемой птицы. Все костюмы надеваются поверх тёплой одежды для уличного шествия, поэтому действие в зале должно развиваться предельно быстро, чтобы актёры и участники праздника не успели вспотеть перед выходом на улицу. Короткое действие в зале рассчитано всего на 5 минут.

Распорядители праздника объявляют о его продолжении на улице, предлагают участникам одеться и пройти всем – уже одетыми – в зал, для получения соответствующих указаний учёного-орнитолога.

Действие в зале

Учёный-орнитолог (обращается со сцены к залу, в руках у него кормушка с надписью «Покормите птиц!»). Друзья! В завершение нашего праздника я предлагаю всем вместе пройти в сквер и установить три такие вот кормушки (показывает кормушку залу), чтобы… (Неожиданно из конца зала от входных дверей доносится шум, слышатся чьи-то голоса, стук.) Что там случилось? (Громко дежурному у дверей) В чём дело?

Дежурный (тоже громко): Да вот… Рвутся тут… (пауза) Птицы, вроде бы…

Учёный-орнитолог. Ну так впустите их!

(В зал чередой входят три снегиря с трубами, пять дятлов с барабанами, Храбрый воробей с оранжевой лентой через плечо и при шпаге. На ленте какая-то надпись. Ещё два воробья и две синички несут большую птичью клетку, в которой сидит Мальчик-с-рогаткой. Он делает угрожающие жесты огромной рогаткой. Снегири трубят, дятлы барабанят. Вся процессия направляется к сцене, где на столе и устанавливается клетка.)

Храбрый воробей (обращаясь к учёному-орнитологу). Я вижу у вас в руках кормушку для птиц и понимаю, с кем имею честь говорить: вы наш друг.

Учёный-орнитолог (отставляя кормушку в сторону). Да, я учёный-орнитолог. А что это у вас за надпись? (Показывает рукой на оранжевую ленту Храброго воробья; затем внимательно присматривается и читает вслух) Храбрый… воробей… Позвольте! Уж не тот ли вы знаменитый воробей, которого боятся даже кошки? (Храбрый воробей делает скромный жест благодарности за комплимент.) Оказывается, вам не только кошки не страшны (показывает рукой на клетку). Как вам удалось изловить Мальчика-с-рогаткой?

Храбрый воробей (с достоинством). О!.. Это была трудная операция. Мальчик-с-рогаткой давно и безнаказанно бродит по России. Уже нет в живых тех, кто начинал борьбу с ним, поколения уходят за поколениями, а Мальчик-с-рогаткой жив. Он не взрослеет, не умнеет и по-прежнему наводит ужас в птичьем мире. Теперь он перед вами и вам решать его судьбу. Я всё сказал. (Слегка кланяется и делает шаг в сторону).

Учёный-орнитолог (обращаясь к Мальчику-с-рогаткой). Что ты скажешь в своё оправдание?

Мальчик-с-рогаткой (с гордостью ударяя себя кулаком в грудь). Я охотник!

Учёный-орнитолог (к сидящим в зале). Ребята! Давайте решать. Что будем делать?

Мальчик из зала (поднимаясь с места). Я думаю, поддать ему надо как следует. Охотник нашёлся!

Девочка из зала (тянет кверху руку). Можно мне?

Учёный-орнитолог. Да, да, говори.

Девочка из зала (встаёт). А вот мне этого мальчика в клетке – жалко. Если ему доставляет удовольствие видеть, как умирает птица, которая ещё минуту назад радовалась жизни, – значит, этот мальчик серьёзно болен, значит, у него что-то не в порядке с душой и сердцем. Ему надо помочь.

Учёный-орнитолог. Как тебя зовут?

Девочка из зала. Меня зовут… (пауза) Надежда.

Да здравствуют птицы!

Учёный-орнитолог (эхом повторяя). Надежда… Ты очень хорошо сказала, Надя. Нетрудно понять радость первобытного охотника или эпического русского мужика с рогатиной, вышедшего один на один с медведем. Но невозможно понять и оправдать нормального человека XXI века, с первобытной радостью убивающего в азарте так называемой «спортивной охоты» зверя или птицу. Сейчас мы идём в сквер устанавливать кормушки – давайте возьмём с собой Мальчика-с-рогаткой и там решим, как с ним поступить. (Обращаясь к Храброму воробью.) Я приглашаю вас принять участие в нашем празднике.

(Храбрый воробей лёгким наклоном головы даёт понять, что приглашение принимает. Затем он поворачивается к своим спутникам и жестом отдаёт приказ вынести клетку из зала. Птицы молча выходят в том же порядке, как и входили. Храбрый воробей покидает зал последним.)

***

Действие на улице

(Колонна участников праздника движется по улице в направлении сквера. Шествие открывают два мальчика и девочка, в руках у них кормушки с надписью «Покормите птиц!». За ними идут три снегиря с трубами. За снегирями – шеренга из пяти дятлов с барабанами. Далее – Храбрый воробей впереди двух воробьёв и двух синичек, несущих клетку, в которой находится Мальчик-с-рогаткой (клетку можно катить на тележке, но будет ещё интереснее, если тележку с клеткой повезёт натуральная лошадка: в этом случае птицы должны идти по бокам как стража). С небольшим отрывом от действующих лиц интермедии идут почётные гости и все остальные участники праздника с транспарантами, плакатами, плакетками и проч. Снегири трубят, дятлы барабанят, Мальчик-с-рогаткой делает угрожающие жесты.)

***

Действие в сквере

(Почётные гости праздника и дети устанавливают на заранее подготовленных местах три праздничных памятных кормушки с надписью «Покормите птиц!». Кто-то начинает громко читать стихи Владимира Кузьмина:

Шумной стайкой воробьи

На рябину сели,

Разговоры завели

И нескладно спели.

Бросил горсточку семян –

Дружно налетели,

Оглянуться не успел –

Всё проворно съели.

Самый смелый воробей

Прямо под ногами

Смотрит бусинкой своей –

Угощайся с нами!..

Последняя строчка стихов начинает звучать с разных сторон, повторяться разными голосами: «Угощайся с нами!.. Угощайся с нами!.. Угощайся с нами!..» Это птицы с лотками на ремнях через плечо угощают участников праздника подсолнечными семечками, кедровыми орешками, леденцами, ирисками и т.п. Дети берут семечки и рассыпают их по кормушкам, ириски и леденцы – себе в рот. Про Мальчика-с-рогаткой, кажется, все уже забыли. А он сидит в клетке, которая стоит на возвышении, держится руками за прутья и не отрываясь смотрит на происходящее.)

Финальная сцена

(Праздничный весёлый гомон вдруг пронзает громкий, отчаянный крик Мальчика-с-рогаткой.)

Мальчик-с-рогаткой. Пустите меня!.. Пустите меня!.. Я тоже хочу кормить птиц! Я тоже хочу!.. Пустите!.. (Ему помогают выбраться из клетки, он, не выпуская из рук рогатки, бежит к птицам с лотками, берёт семечки и рассыпает по кормушкам; затем поворачивается к участникам праздника) Я никогда, никогда больше не буду стрелять в птиц! (Отбрасывает рогатку, срывает маску – и все видят его весёлое и доброе лицо. Птицы подхватывают мальчика, Храбрый воробей сажает его к себе на плечо, кто-то протягивает небольшую кормушку, мальчик берёт её и с возгласом «Да здравствуют птицы!» высоко поднимает над головой.)

Фотоиллюстрация Евгения БЫКОВА

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