Сегодня, 15 января, – День зимующих птиц России

Этот праздник был учреждён по инициативе иркутян в 2003 году специальным Постановлением президиума Центрального совета Всероссийского общества охраны природы в память о русском советском писателе Евгении Носове, на могиле которого по его завещанию начертаны слова «Покормите птиц». Он родился 15 января 1925 года.
Русский человек щедр на праздники, и от этой его щедрости кое-что перепало заслуженным птицам России: синички празднуют Зиновий-синичник (12 ноября), грачи – день Герасима-грачевника (17 марта), на Сороки (22 марта) чествуют жаворонка… И только воробушек оказался забытым, своего праздника у него вроде бы и не было.
Из всех наших зимующих птиц воробей – «самая зимующая». А это значит, что День зимующих птиц России и есть его, российского воробушка, праздник – Воробушкин день.
А знаете ли вы, дорогие читатели, чем и как правильно кормить зимой воробьишек? Знаете ли вы, что категорически недопустимо скармливать птицам чёрный ржаной хлеб и калёные (поджаренные) подсолнечные семечки, также как недопустимо, например, давать синичкам солёное свиное сало, тогда как сало несолёное – очень даже пригодно?
Вот чем можно кормить воробьёв в городских условиях: пшённая крупа, овсяные хлопья, каши из любых круп, накрошенный белый пшеничный хлеб, некалёные подсолнечные семечки, конопля.
Белый хлеб и овсяные хлопья в очень небольшом количестве поедают даже синицы, а синички – воробьям сестрички, так что скажем, кстати, и о них.
К нашему великому сожалению, синички, залетающие зимами в магазины, школы и разные учреждения, как правило, не выживают – гибнут, склёвывая травленых тараканов и не получая по нашей малой осведомлённости или скупости подходящего для них корма: масличных семян подсолнуха и конопли, орешков, несолёного свиного сала, сливочного масла или маргарина, творога. Всё это можно с успехом предлагать синичкам в уличных кормушках, которые обязательно нужно подвешивать, а не укреплять неподвижно, потому что на качающиеся кормушки голуби и воробьи боятся садиться и не мешают синичкам.
С 2005 года День зимующих птиц России стал нами отмечаться в иркутской прессе как Воробушкин день, и на это были свои веские основания. Реконструкция города повлекла за собой снос огромного числа деревянных строений и уничтожение зелёных насаждений, а это, в свою очередь, лишило воробьёв подходящих мест для гнездования и необходимых для выкармливания птенцов насекомых. Количество воробьёв в Иркутске заметно сократилось, и мы встали на их защиту.
Было решено отмечать Воробушкин день как городской детский праздник, но к 15 января, за короткий срок после рождественских каникул, педагоги школ не успевали подготовить к нему детей, и тогда мы решили проводить Воробушкин день в последнюю субботу января как праздник-спутник Дня зимующих птиц России.
Первый такой костюмированный праздник-карнавал состоялся 26 января на площади и в фойе Дома культуры Академгородка с участием известных художников, писателей и учёных.
А пять лет спустя, в 2010 году, индийский эколог Мохаммед Дилавар обратился к мировой общественности с призывом взять под защиту воробьёв, которым в современных реконструированных городах грозит полное исчезновение. Его поддержали экологи Франции и Британии, в крупных городах которых воробьи практически уже совсем исчезли, и дата 20 марта стала Всемирным днём воробья.
Итак, не было у российского воробушка ни одного праздника, а стало сразу два. Вот и прекрасно! Как говорится, чему бывать – того не миновать.
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Сегодня, 15 января – День зимующих птиц России
Этот праздник был учреждён по инициативе иркутян в 2003 году специальным Постановлением президиума Центрального совета Всероссийского общества охраны природы в память о русском советском писателе Евгении Носове, на могиле которого по его завещанию начертаны слова «Покормите птиц». Он родился 15 января 1925 года.
-
Мадонна отправилась в путешествие по Африке с детьми и молодым любовником
Несмотря на строгие ограничения перелетов, связанные с пандемией коронавируса, в путешествие отправилась 62-летняя американская поп-звезда Мадонна. В поездке ее сопровождают 26-летний бойфренд Ахламалик Уилльямс и ее дети.
-
Пени за неоплату коммунальных услуг в пандемию будут небольшими
Пени за неоплату коммунальных услуг после отмены моратория будут незначительными. Об этом рассказал замглавы Минстроя Максим Егоров на Гайдаровском форуме.
-
В Краснодаре после дождя и таяния снега в лужах утонули машины
Жители краевой столицы в соцсетях поделились снимками последствий таяния снега и прошедшего накануне дождя. Напомним, что на юг России после похолодания пришло стремительное потепление... (Не позавидуешь жителям Краснодарского края - такое стремительное потепление заставило растаять снег и превратило город в большую лужу. - прим. МГ.)
-
К 800-летию Александра Невского восстановят восемь храмов его имени
В связи с 800-летием со дня рождения Александра Невского, отмечаемого в 2021 году, в России ведется реставрация восьми храмов, связанных с его именем.
-
Кто сможет повторить упражнения с домашней тренировки блогера Натальи?
Как вы думаете, чем могут по утрам заниматься порядочные бабушки? Отжиматься и растягиваться, конечно! Так делает каждое утро, к примеру, молодая пенсионерка Наталья. Можете сами убедиться, как у этого блогера здорово получается держать себя в форме, найдя канал в Яндекс Дзен «Жизнь и путешествия молодой пенсионерки» и соответствующий пост. Вот и ее визиточка, кстати: «Пишу о жизни в сибирской деревне. О том, что волнует в данный момент. О путешествиях, где уже побывали и о каких поездках пока только мечтаем. Пытаюсь вести здоровый образ жизни...».
-
В Омске весь год будут отмечать 200-летие Достоевского
В Омске в течение всего года будут отмечать 200-летие великого русского писателя. Одним из центральных мест проведения юбилейных мероприятий станет Литературный музей им. Ф.М.Достоевского.
-
Китайская газета назвала США главным неудачником 2020 года
В статье китайской газеты Global times Соединённые Штаты названы главным неудачником 2020 года. Такой вывод делается на основе результатов противостояния американских властей коронавирусу, которое из-за политических дрязг было отодвинуто на второстепенные, с точки зрения политиков США, позиции.
-
Диспетчера отправили под арест после схода лавины в Норильске
Суд в Норильске отправил под домашний арест на два месяца оперативного дежурного ЕДДС города Игоря Вакуленко, которого задержали после схода лавины и гибели трёх человек.
-
Керченской горе Митридат хотят вернуть исторический облик
Власти Керчи планируют вернуть исторический облик горе Митридат.
-
В Петербурге театрам разрешили увеличить заполняемость до 50 процентов
С субботы 16 января заполняемость театральных залов сможет составлять 50 процентов вместо нынешних 25-ти.
-
Раймонд Паулс отказался от концертов в России из-за возраста
Самый популярный советский композитор Раймонд Паулс признался, что, видимо, больше никогда не приедет в Россию из-за своего возраста.
-
Не стало худрука «Ералаша» Бориса Грачевского
Умер художественный руководитель детского журнала «Ералаш» Борис Грачевский. Ему был 71 год. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция.
-
Ученые спрогнозировали ситуацию с COVID-19 на десять лет
Американские исследователи проанализировали сведения о четырех известных коронавирусах, которые могут служить причиной простуды человека, и на основе этих данных смоделировали развитие ситуации с COVID-19 в ближайшие 10 лет.
-
Семье погибшей в переходе пермячки выплатят полмиллиона рублей
Пермские власти окажут помощь семье женщины, погибшей в обвалившемся строительном переходе в столице края.
-
Цифры в платежках за коммуналку все растут...
Жилищно-коммунальные услуги в России подорожали в 2020 году на 3,55%. Об этом сообщает Росстат.
-
Может ли Зеленский лишиться поста президента? Послушаем политолога
Может ли президент Украины Владимир Зеленский досрочно лишиться поста? Два теоретических сценария озвучил директор Института украинской политики Константин Бондаренко в интервью «Главреду».
-
Тильда Суинтон к 60 годам так и не определилась, какого она всё-таки пола
Известная британская актриса, лауреат премии «Оскар» Тильда Суинтон отнесла себя к числу квир-людей, то есть не идентицифицирующихся сугубо с женским либо мужским полом.
-
Первоклассница угрожала ножом ученикам. Что же это такое?!
В Кемеровской области прокуратура взялась за проверку информации о том, что школьница угрожала одноклассникам ножом.
-
Эксперт рассказала, как уберечься от травм на тюбинге
По России прокатилась волна несчастных случаев, связанны с катанием на тюбингах. О том, как защитить себя на тюбинге, рассказала президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.