ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Гороскоп на 2021 год
-2021-
11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Кому из знаков зодиака больше всего повезет в год Быка?
2021-01-02-14-01-37
Новый год сложится удачно для людей, которые умеют удерживать имеющиеся ресурсы и не боятся перемен во внешнем мире, рассказала астролог Ксения Шахова.
«Настоящее» фото Валерия Леонтьева ужаснуло поклонников артиста
2020-12-24-07-58-39
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Сын Никаса Сафронова сделал прививку от коронавируса, но она ему не помогла
2021-01-09-17-39-28
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин рассказал о последствиях прививки от COVID-19.
Годовые зарплаты Миллера и Грефа — суммы, которые страшно даже представить
2021-01-13-01-16-57
Журналистам удалось узнать, сколько зарабатывают главы «Газпрома» и «Сбербанка».
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Сегодня, 15 января – День зимующих птиц России
Анатолий СОСУНОВ   
15 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

Этот праздник был учреждён по инициативе иркутян в 2003 году специальным Постановлением президиума Центрального совета Всероссийского общества охраны природы в память о русском советском писателе Евгении Носове, на могиле которого по его завещанию начертаны слова «Покормите птиц». Он родился 15 января 1925 года.

Сегодня, 15 января, – День зимующих птиц России

Русский человек щедр на праздники, и от этой его щедрости кое-что перепало заслуженным птицам России: синички празднуют Зиновий-синичник (12 ноября), грачи – день Герасима-грачевника (17 марта), на Сороки (22 марта) чествуют жаворонка… И только воробушек оказался забытым, своего праздника у него вроде бы и не было.

Из всех наших зимующих птиц воробей – «самая зимующая». А это значит, что День зимующих птиц России и есть его, российского воробушка, праздник – Воробушкин день.

А знаете ли вы, дорогие читатели, чем и как правильно кормить зимой воробьишек? Знаете ли вы, что категорически недопустимо скармливать птицам чёрный ржаной хлеб и калёные (поджаренные) подсолнечные семечки, также как недопустимо, например, давать синичкам солёное свиное сало, тогда как сало несолёное – очень даже пригодно?

Вот чем можно кормить воробьёв в городских условиях: пшённая крупа, овсяные хлопья, каши из любых круп, накрошенный белый пшеничный хлеб, некалёные подсолнечные семечки, конопля.

Белый хлеб и овсяные хлопья в очень небольшом количестве поедают даже синицы, а синички – воробьям сестрички, так что скажем, кстати, и о них.

К нашему великому сожалению, синички, залетающие зимами в магазины, школы и разные учреждения, как правило, не выживают – гибнут, склёвывая травленых тараканов и не получая по нашей малой осведомлённости или скупости подходящего для них корма: масличных семян подсолнуха и конопли, орешков, несолёного свиного сала, сливочного масла или маргарина, творога. Всё это можно с успехом предлагать синичкам в уличных кормушках, которые обязательно нужно подвешивать, а не укреплять неподвижно, потому что на качающиеся кормушки голуби и воробьи боятся садиться и не мешают синичкам.

С 2005 года День зимующих птиц России стал нами отмечаться в иркутской прессе как Воробушкин день, и на это были свои веские основания. Реконструкция города повлекла за собой снос огромного числа деревянных строений и уничтожение зелёных насаждений, а это, в свою очередь, лишило воробьёв подходящих мест для гнездования и необходимых для выкармливания птенцов насекомых. Количество воробьёв в Иркутске заметно сократилось, и мы встали на их защиту.

Было решено отмечать Воробушкин день как городской детский праздник, но к 15 января, за короткий срок после рождественских каникул, педагоги школ не успевали подготовить к нему детей, и тогда мы решили проводить Воробушкин день в последнюю субботу января как праздник-спутник Дня зимующих птиц России.

Первый такой костюмированный праздник-карнавал состоялся 26 января на площади и в фойе Дома культуры Академгородка с участием известных художников, писателей и учёных.

А пять лет спустя, в 2010 году, индийский эколог Мохаммед Дилавар обратился к мировой общественности с призывом взять под защиту воробьёв, которым в современных реконструированных городах грозит полное исчезновение. Его поддержали экологи Франции и Британии, в крупных городах которых воробьи практически уже совсем исчезли, и дата 20 марта стала Всемирным днём воробья.

Итак, не было у российского воробушка ни одного праздника, а стало сразу два. Вот и прекрасно! Как говорится, чему бывать – того не миновать.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 