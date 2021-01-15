Сегодня, 15 января, – День зимующих птиц России

Этот праздник был учреждён по инициативе иркутян в 2003 году специальным Постановлением президиума Центрального совета Всероссийского общества охраны природы в память о русском советском писателе Евгении Носове, на могиле которого по его завещанию начертаны слова «Покормите птиц». Он родился 15 января 1925 года.

Русский человек щедр на праздники, и от этой его щедрости кое-что перепало заслуженным птицам России: синички празднуют Зиновий-синичник (12 ноября), грачи – день Герасима-грачевника (17 марта), на Сороки (22 марта) чествуют жаворонка… И только воробушек оказался забытым, своего праздника у него вроде бы и не было.

Из всех наших зимующих птиц воробей – «самая зимующая». А это значит, что День зимующих птиц России и есть его, российского воробушка, праздник – Воробушкин день.

А знаете ли вы, дорогие читатели, чем и как правильно кормить зимой воробьишек? Знаете ли вы, что категорически недопустимо скармливать птицам чёрный ржаной хлеб и калёные (поджаренные) подсолнечные семечки, также как недопустимо, например, давать синичкам солёное свиное сало, тогда как сало несолёное – очень даже пригодно?

Вот чем можно кормить воробьёв в городских условиях: пшённая крупа, овсяные хлопья, каши из любых круп, накрошенный белый пшеничный хлеб, некалёные подсолнечные семечки, конопля.

Белый хлеб и овсяные хлопья в очень небольшом количестве поедают даже синицы, а синички – воробьям сестрички, так что скажем, кстати, и о них.

К нашему великому сожалению, синички, залетающие зимами в магазины, школы и разные учреждения, как правило, не выживают – гибнут, склёвывая травленых тараканов и не получая по нашей малой осведомлённости или скупости подходящего для них корма: масличных семян подсолнуха и конопли, орешков, несолёного свиного сала, сливочного масла или маргарина, творога. Всё это можно с успехом предлагать синичкам в уличных кормушках, которые обязательно нужно подвешивать, а не укреплять неподвижно, потому что на качающиеся кормушки голуби и воробьи боятся садиться и не мешают синичкам.

С 2005 года День зимующих птиц России стал нами отмечаться в иркутской прессе как Воробушкин день, и на это были свои веские основания. Реконструкция города повлекла за собой снос огромного числа деревянных строений и уничтожение зелёных насаждений, а это, в свою очередь, лишило воробьёв подходящих мест для гнездования и необходимых для выкармливания птенцов насекомых. Количество воробьёв в Иркутске заметно сократилось, и мы встали на их защиту.

Было решено отмечать Воробушкин день как городской детский праздник, но к 15 января, за короткий срок после рождественских каникул, педагоги школ не успевали подготовить к нему детей, и тогда мы решили проводить Воробушкин день в последнюю субботу января как праздник-спутник Дня зимующих птиц России.

Первый такой костюмированный праздник-карнавал состоялся 26 января на площади и в фойе Дома культуры Академгородка с участием известных художников, писателей и учёных.

А пять лет спустя, в 2010 году, индийский эколог Мохаммед Дилавар обратился к мировой общественности с призывом взять под защиту воробьёв, которым в современных реконструированных городах грозит полное исчезновение. Его поддержали экологи Франции и Британии, в крупных городах которых воробьи практически уже совсем исчезли, и дата 20 марта стала Всемирным днём воробья.

Итак, не было у российского воробушка ни одного праздника, а стало сразу два. Вот и прекрасно! Как говорится, чему бывать – того не миновать.

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