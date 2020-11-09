Творчество без границ

Границы для творчества во времена СССР были весьма ощутимы: опубликовавшись на Западе без соответствующего соизволения, можно было там и оказаться не по собственной воле, хотя некоторые хитрецы, скорее всего, этого и добивались, но для читателей своей страны их произведения, естественно, оставались недоступными вплоть до эпохи «плюрализма» и «гласности», которая, впрочем, показала, что «возвращённая литература», в основном, отнюдь не так хороша и значима, как представлялось...

Ну да это дело прошлое, теперь границы для творчества распахнулись, хотя наши неугомонные соседи по-прежнему предпочитают привечать и награждать премиями авторов из России, мягко говоря, не уважающих свою страну, а порой и саму литературу в высшем смысле данного слова.

Однако наметилась и другая тенденция. Немало россиян, отправившихся на жительство в другие страны в последние десятилетия, родину свою любить и уважать не перестали и для связи с ней используют самую благодатную и доступную почву – культуру.

Вот пример: русские в Японии создали свой театр. Начался он с любительских постановок и постепенно движется к профессиональному статусу. Для нас же этот театр интересен ещё и тем, что поставил спектакль по стихам иркутянки, нашего, кстати, автора, Любови Гибадуллиной, которая известна у любителей поэзии и как создатель и руководитель театра поэзии и музыки «Астроза».

Среди бывших иркутян, живущих ныне за границей, в США, есть хороший, основательный поэт Сергей Скудаев. Не так давно вышла книга, в рецензии на которую в частности написано: «В сборник Сергея Скудаева вошли произведения, написанные за последние сорок лет. Листая страницы, читатель переносится в разные десятилетия, меняет города и страны, осознаёт быстротечность жизни, словно пропускает песок времени сквозь пальцы. Стихи, созданные в последние годы, проникнуты ностальгией. В них много рассуждений на философские темы, присутствуют попытки проанализировать самого себя, свою жизнь, подвести некоторые итоги...» В ближайших номерах мы планируем представить его творчество.

Олег Тихонов, уехавший из Иркутска в Германию в середине 90­-х, вышел на меня несколько лет назад в «Одноклассниках». Напомнил, что встречались мы с ним в литературном объединении университета. Тогда он писал стихи, а в последние годы «налёг» на автобиографическую прозу и связанные с ней «придуманные» рассказы. Сюжет одного из них возник после посещения Олегом Георгиевичем России. Подпустив «мистики», автор образно изобразил состояние той части души, которая не смогла расстаться с прошлым. А драматический финал бы приписан им совсем недавно, после известного всем нам «обнуления».

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