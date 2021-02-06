Судьба «всесоюзного вожатого»

В 1950 годы в Иркутске появилась улица Гайдара. Потом её переименуют в улицу Красина, но имя автора известнейшей повести «Тимур и его команда» в топонимике областного центра останется. О проезде Гайдара и личности сценариста и прозаика общесоветского масштаба – в новом материале проекта «Улицы имени Победы».

Застроенные частными домами в посёлке Боково, перпендикулярные друг другу проезд Гайдара и улица Красина совсем небольшие. О близкой топонимической связи двух этих улиц упоминается в книге «По следам Иркутской истории» Георгия Килессо: «Улица Леонида Красина (Ленинский район – бывшая Гайдара. В районе есть проезд Гайдара). Переименована в 50-е гг.». А в книге краеведа Натальи Пономарёвой «По улицам нашего детства» отмечается, что проезд Гайдара стал проездом уже в 1964 году, на 1954 год он упоминался в качестве улицы.

«Голиков из Арзамаса»

Настоящая фамилия Аркадия Гайдара – Голиков. Родился будущий писатель в 1904 году в одной из деревень Курской губернии, но через несколько лет семья переехала в Арзамас. Родители Аркадия были люди не робкого десятка. Даже их брак стал вызовом обществу того времени.

«Согласия на брак своей дочери Натальи с «простолюдином» Петром Голиковым поручик Аркадий Геннадиевич Сальков не дал. Но тут, как говорится, нашла коса на камень. Наталья Аркадьевна пошла под венец без родительского благословения», – писал в книге «Голиков Аркадий из Арзамаса. Документы. Воспоминания. Размышления» сын писателя Тимур Гайдар.

Тем не менее, первенца своего Наталья Голикова нарекла в честь отца, пыталась пойти на примирение. Затем в браке дочери старого офицера и потомка ремесленников родятся еще три девочки.

В Льгове, где Голиковы жили до 1908 года, работал сахарный завод, в начальном училище которого и трудился глава семейства. В октябре 1905 года вагончики, перемещавшие свеклу для выработки сахара, остановились, мастера и рабочие предъявили требования об увеличении платы. Двери квартиры Голиковых всегда были открыты для подпольщиков, но в 1908 году, когда особенно усилились репрессии, супруги с детьми уехали в Вариху – поселок при нефтеперегонном заводе. А затем, после назначения в больницу Арзамаса Натальи Голиковой, семья перебралась на новое место жительства. Город, который и стал для маленького Аркадия страной детства.

Потом грянет Первая мировая, Петра Голикова заберут на фронт. А сын его, Аркадий, в возрасте 14 лет просит принять себя в Арзамасскую организацию РКП, в декабре 1918 году уходит в Красную армию, чтобы «бороться за светлое царство социализма».

«В шестнадцать командовал полком»?

Эта широко разошедшаяся в миру фраза о военном самоучке Аркадии Гайдаре не совсем точна. На фронт Гражданской войны он попал в мае 1919 года, до этого служил в штабе командующего обороной и охраной железных дорог. В декабре 1919 года 15-летний юноша, командовавший взводом в стрелковом полку, получает шрапнельное ранение ноги, а уже летом 1920 года принимает командование ротой, которая на тот момент стоит на небольшой речке за Адлером.

К 17 годам Аркадий имеет боевой опыт на трёх фронтах, ранение, две контузии, выбран жизненный путь – кадровый командир Рабоче-крестьянской Красной армии. Полком по борьбе с бандитизмом он назначен командовать летом 1921 года. На тот момент было 17 лет и 5 месяцев. В списках полка – 2 тысячи 879 человек.

Хакассия: два лица одного человека?

В 1990-х годах личность Аркадия Гайдара стала бомбардировать пресса. Топтать советскую идеологию тогда, как водится, было делом обычным. К тому же именно в тот период проводит свои непопулярные экономические реформы внук писателя и первый заместитель председателя правительства Егор Гайдар. Начали появляться статьи в духе «а был ли герой»? И прежде всего речь шла о хакасском периоде службы, во время которой тогда ещё Голиков боролся с отрядом «белого партизана» Ивана Соловьева. В 1994 году в свет выйдет повесть «Соленое озеро» писателя Владимира Солоухина, благодаря которой и появилась версия о кровавом убийце Голикове.

Владимир Солоухин также рассказывал, что по архивам уяснить роль Голикова в хакасской кампании невозможно, поскольку в них лишь отражены общие сведения. Несмотря на это он всё равно выносит свой жёсткий приговор: «Если солдат служит в похоронной команде, то закапывать трупы убитых – это его повседневная работа. Для фронтовой медсестры повседневная работа – перевязывать раненых. Для хирурга в медсанбате – делать операции, для артиллериста – стрелять из пушки, для танкиста – водить танк, а для чоновца – расстреливать безоружных людей».

Приводит он со ссылкой на писателя Бориса Камова выдержки из дневников Гайдара. Фраза «Снились люди, убитые мною в детстве» широко растиражирована и до сих пор кочует из статьи в статью про автора «Тимура и его команды». То, что эта фраза встречалась в дневниках Гайдара, подтверждал и журналист Владимир Цветов в статье «Страна умирающих рыцарей», опубликованной в 2004 году. Он, впервые услышавший эти слова по радио, потом сам найдёт её в записях писателя. Сам же Борис Камов, который опубликовал около десяти книг об Аркадии Гайдаре, в 2011 году выпустит книгу в его защиту, в первую очередь, против теорий Владимира Солоухина. В своей работе Борис Камов приводит многочисленные доводы в пользу того, что Борис Солоухин стал «исполнителем» заказной антигайдаровской кампании, не работая ни в архивах, ни с первоисточниками, от самых острых обвинений дистанцируясь с помощью слова «говорят».

По мнению Владимира Цветова, самая правдивая версия в том, что начальник ЧОНа Аркадий Голиков был исключен из членов ВКП(б) и едва не расстрелян, так как убил пятерых пленных из-за того, что не было бойцов для их конвоирования. От трибунала его спасло медицинское заключение с диагнозом «травматический невроз».

Аркадия Голикова, контуженного, неоднократно раненного, комиссовали, когда ему было 20 лет. Совместная история будущего детского писателя и Красной армии закончилась. До следующей войны.

На фронт любой ценой

Именно после 1924 года Аркадий Голиков берёт псевдоним Гайдар («хайдар» по другой версии переводится как «всадник») и начинает писать. Первые главы «Тимура и его команды» будут опубликованы в 1940 году, последнее произведение – рассказ «Горячий камень» – выпустят в 1941 году. За 16 лет своей литературной деятельности Аркадий Гайдар создаст более двадцати повестей, больше ста рассказов и фельетонов. В этот же промежуток времени его помотает по стране, он даже окажется в Хабаровске, где будет работать корреспондентом. А ещё неоднократно «всесоюзный вожатый» будет лежать в психбольницах.

«Существует мнение, что Гайдар был самый благополучный, обеспеченный, пригретый советской властью писатель. В реальности всё обстояло наоборот. До 1938 года Аркадий Петрович был натуральным бомжом – не имел никакого жилья. Лишь в 1938 году Союз писателей предоставил ему комнату в коммунальной квартире по Большому Казенному переулку, дом 8. Отсюда в июле 1941 года Гайдар ушел на войну», – пишет Борис Камов.

Начало Великой Отечественной войны. Гайдар просится на фронт. Военком отказывает раз за разом: врачи не допускают Аркадия Петровича на фронт. Помогла «Комсомольская правда», от газеты Аркадий Гайдар добрался до войны в качестве военного корреспондента. 18 июля 1941 года Генеральный штаб выдал Аркадию Гайдару пропуск на фронт.

Путь Аркадия Гайдара лежал в Киев, где в начале июля проходила Киевская стратегическая оборонительная операция, завершившаяся в конце сентября 1941 года. В сентябре город оказывается в окружении. В ночь на 18 сентября 1941 года был получен приказ оставить Киев, корреспонденты и работники политотдела перешли на правый берег Днепра. Один из них увидел, как после одной из бомбёжек Аркадий Гайдар прыгнул в кузов штабной полуторки.

Военкор в партизанском отряде

О гибели Аркадия Гайдара станет известно только летом 1942 года из одного из сотен «треугольников» без обратного адреса, которые поступали в Союз писателей. Письмо было написано 1 мая того же года.

«Когда образовалось окружение, то Гайдару предложили вылететь на самолете, но он отказался и остался в окружении с армией. Когда часть армии была разбита, то мы, выходя из окружения, остались в партизанском отряде в Приднепровских лесах. И однажды мы ходили по продукты на свою базу и нарвались на немецкую засаду, где и был убит тов. Гайдар Аркадий Петрович, – напишет лейтенант Абрамов (письмо приводится в книге «Строки, опалённые войной»). – Его могила находится в Полтавской области, около железной дороги, которая идет с Канева на Золотоношу. Если ехать с Канева, то надо доехать до станции Леплява и затем пойти пешком до 1‑го переезда в направлении Золотоноши. Там есть будка, вот около этой будки на правой стороне железной дороги, метрах в пяти от полотна, и похоронен он».

В 1944 году спецкор «Комсомольской правды» Алексей Башкиров выяснил ещё больше подробностей о судьбе писателя. Как оказалось, он сразу же зарекомендовал себя хорошим пулемётчиком, а когда появилась возможность выйти из окружения, наотрез отказался покинуть партизанский отряд. Аркадий Гайдар погиб 26 октября 1941 года в стычке с немецкой засадой, когда вместе с другими партизанами пошёл на продбазу. Гайдар успел крикнуть: «В атаку!», и его сразила пулемётная очередь.

Эти скудные сведения не могли не вызвать многочисленных вопросов. Через 20 лет Борис Камов отправился на поиски ответов. На Украине он найдёт ещё живых свидетелей тех событий, побывает в хате, где Гайдар писал, на месте его гибели. Потом – знакомства с теми, кто знал Гайдара лично. Результатом станет книга «Партизанской тропой Гайдара», в которой Борис Камов опишет 127 дней войны «всесоюзного вожатого». Так выяснится, что Аркадий Гайдар одним из последних покидал Киев и что ходил вместе с разведчиками за «языком», и что участвовал в боевых схватках с немцами под Борисполем, и как попал к партизанам. Оказавшись у них, Аркадий Гайдар, как и прежде, не отсиживается. Он идёт искать в лесу брошенное оружие, добывает продукты, планирует вместе с бойцами операции. Всё это – с начала октября, а 13 или 14 октября он окончательно поселился в партизанском отряде. Группа Александра Орлова, с которым Гайдар попал к партизанам, ушла из тех мест 18 октября.

А затем был бой у лесопилки, где Аркадий Гайдар оборонял отряд в качестве пулемётчика. Отступил он лишь тогда, когда закончились патроны, к переправе пришёл последним. По болотам от лагеря они отошли километра два. Его разграбили фашисты, но там оставались припасы, о которых немцы не знали. Начали собирать отряд за ними. Гайдар, как обычно, вызвался. Отпускать его не хотели. Насыпь, у которой погибнет Аркадий Гайдар, казалась надёжным местом. Партизаны не знали, что в ту сторону, к будке путевого обходчика, направляются не только они. А местные – знали. Но ведали, что и партизаны идут.

Останки писателя обнаружили в 1947 году именно там, куда и указывали очевидцы. Военврач определит: одна пуля, прямо в сердце. Тело Аркадия Гайдара перезахоронили в городе Каневе. В 1964 году ему посмертно присвоят орден Отечественной войны первой степени.

Фото собственное и из открытых источников

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