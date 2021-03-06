Рисуют мальчики мечту

Быстро пролетел месяц с того дня, когда в центре Иркутска бушевали страсти: одни водили хороводы, другие паковали автобусы нарушителями душевного спокойствия властей. Очередной «протест» превратился в пшик.

И тут хочется воскликнуть – ой ли?!

Такое ощущение, что вечерний костерок к утру подёрнуло серым пеплом и, кажется, что он давно потух. Но вот подул ветерок, пепел сдуло, и заалели угольки, которые заботливо укутывались серым, невзрачным покрывалом из пепла.

Интересно, когда и где снова может подуть такой «ветерок» и насколько сохранились «угольки»?

Весь месяц я внимательно следил за прессой. За выступлениями представителей власти и оппозиции. Может, что-то пропустил. Скорее всего. Но если бы состоялось какое-то знаковое, базовое публичное обсуждение факта разгона митинга на высшем властном уровне и оценка работы по «патриотическому» воспитанию, то, наверное, оно мимо бы не прошло. Ведь прошуршала информация о том, что при Законодательном собрании создан координационный совет по патриотизму. Показали сюжеты из парка «Патриот». И…

И всё стихло. Работа снова ушла во внутрь кабинетов?

А кто-нибудь сделал публичный анализ состава тех школьников и студентов, что приняли участие в хороводе? Почему они сюда пошли? Что им нужно? Наверняка все эти симпатичные девушки и юноши, которых я видел на сквере, участвовали и во встречах с ветеранами, и сидели на уроках ОБЖ, собирали и разбирали автоматы, маршировали в спортзалах. И искренне верят в то, что Родину нужно защищать.

Но от кого?! Мы их спросили об этом?

Они ведь пришли не просто «потусоваться». Их кто-то выслушал и услышал? Кто-то понял их мысли?

На днях пришла информация о том, что ушёл в отставку министр по молодёжной политике. При этом не озвучен анализ его работы, не сказано, почему уходит. «Собственное желание» может быть собственным желанием руководства. Уже поползли слухи, что «наказан за митинги», потому что не вышел к «толпе». А «взрослые» вышли? Нет. Они поехали в парк «Патриот». Проводить безопасную патриотическую работу. А ведь, помнится, некоторые губернаторы не стеснялись выходить к митингующим жителям и вести диалог с ними, пытаясь понять их мысли и замыслы.

С уходом министра получается, что работа над ошибками сделана? Где-то в кабинетах, наморщив лбы, решали судьбу молодёжной политики. Мусор замели за печку, и вроде как в горнице чисто снова? Так мы далеко не уедем. Менять фигуры, не поменяв парадигму процесса воспитания, бессмысленно.

Почему я патриотизм взял в кавычки? Да потому, что, изучив состав упомянутого координационного совета, прочитав все релизы на сайте правительства и заметки в СМИ, я убедился в очередной раз, что патриотизм у нас снова и снова милитаризован! На поверхности, доступной публике, видны только погоны, форма, строй, встречи с ветеранами всех войн, медали (?!) юным патриотам. В самом совете практически отсутствуют люди, которые могли бы рассказывать не только про войну и про то, как здорово погибнуть за Родину, но и про то, за что стоит жить! Там нет ни педагогов, ни писателей, ни библиотекарей – чиновники, военные и казаки!

Когда же мы начнём говорить с поколением next откровенно?

Просмотрев новые программы по работе с молодёжью, которые вот-вот примут, развёл руками: все слова правильные, но ни одно слово не зацепило за душу. Как говорил А. Райкин: «К пуговицам претензии есть? – Нет! Пришиты намертво!»

Скоро 9 мая. И все снова пойдёт по накатанному сценарию: внимание к ветеранам, обновление памятников, сочинения в младших классах «Рисуют мальчики войну».

А у меня есть предложение: давайте нынче проведём городской конкурс на тему «Рисуют мальчики МЕЧТУ». Узнаем, о чём мечтает, о чём думает наше молодое поколение. Хорошее поколение, читающее и думающее.

И тем опаснее вывод: почему мы их отдаём на воспитание чужим людям? И при этом ставим сами себе отличные оценки по воспитанию патриотов?

Но 23 и 31 января поставили всем нам неудовлетворительные баллы. Этот печальный итог должен заставить задуматься нас всех – от первых лиц области до воспитателя в детском садике: «Куда идём мы с пятачком?» Почему пятачок не с прописной буквы? Да потому что в данном случае это не друг Винни Пуха. Это – монетизированное выражение «патриотизма». Монетизированное пока не наличной валютой, а возможностью блеснуть в ТикТоке, ВКонтакте или другой сети. Это же здорово – «Мы защищали Родину!»

От кого и с кем? Мы – знаем?!

Нужно каждый день помнить простую истину, которую исповедуют наши противники: «Если не можешь завоевать страну, воспитай её детей».

Хорошие у нас дети. Давайте с ними разговаривать. Не поучать и запрещать, а просто говорить. Читать хорошие книжки. Смотреть хорошие фильмы. Обсуждать их совместно дома и в классах.

Пока ещё есть время.

P. S. Когда была написана эта статья, на сайте правительства появился релиз: объявляется… «Конкурс интерактивных военно-исторических реконструкций. К участию приглашаются школьники и студенты от 11 до 17 лет, а также молодёжь в возрасте от 18 до 30 лет. В конкурсе три номинации: «Реконструкция с применением VR- и AR-технологий», «3D-моделирование, анимация и видеомонтаж», «Реконструкция в формате компьютерной игры». Конкурс направлен на всестороннее освещение традиций и современных задач патриотического воспитания. Особенностью его является тематическая направленность, посвященная военно-историческим событиям Сибири». Как и было сказано выше: «Рисуют мальчики войну…»

Еще точка зрения на протестные митинги и диалог поколений:

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...