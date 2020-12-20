Потаповская инфекция

Некомпетентность, ложь, клевета, предательство. Или еще раз о книге В. И. Потапова «Губернаторская инфекция – популизм».

Ряд областных СМИ, включая «Мои года», уже публиковали материалы о личности и о произведениях В. И. Потапова, в прошлом первого секретаря Иркутского обкома КПСС (1988–1990 годы) и председателя областного совета (1990–1991). Эти материалы вполне могут стать проектами обвинительных заключений и исковых заявлений против него. Я тоже считаю необходимым высказаться, как один из тех, кого вместе с Ю. А. Ножиковым автор многократно упоминает (точнее, оскорбляет) в своих книгах.

Сплошное секретарство

Книга свидетельствует: автор так и не понял, что же произошло в новейшей истории мира, СССР, России, Иркутской области. Он не понял глобальных изменений в международных отношениях, мировой и отечественной экономике, социальной сфере. Его размышления на эти темы настолько примитивны, бездоказательны, а часто просто лживы, что становится ясно: не только не понял, но и не мог понять в силу уровня своего развития. Эта и остальные его книги наполнены «стенаниями» автора по поводу распада Советского Союза. А ведь распад явился прямым и неизбежным результатом объявленного именно компартией курса на перестройку, гласность, демократию, многопартийность, частную собственность. И в этой партии Потапов был не рядовым коммунистом, а одним из эталонных «выдвиженцев» от станка до ЦК.

Автор винит во всех бедах конкретных личностей, заявляет, что крушение СССР – результат предательства. Конечно, в первую очередь М. С. Горбачева, Б. Н. Ельцина, ну, заодно и Ю. А. Ножикова. «Заговоры», «козни», «предательства» – таков уровень понимания объективных тектонических процессов общества этим человеком.

Однако за этим кроется чисто субъективный мотив: Потапов был первым лицом в области, а реформы привели к фактической ликвидации той монопольной власти, которую он олицетворял и, видимо, очень любил. И он быстро стал не то что не первым лицом, а персонажем, осуществлявшим второстепенные функции. Вот это чувство униженного и сквозит во всех его сочинениях. Мол, ни за что меня обидели и унизили! В ответ он пытается унижать других.

Убежден: на уровне «воспоминаний и размышлений» Потапова сказались особенности его биографии, ведь к руководящим постам он двигался исключительно по партийной линии – партком, райком, горком, обком, инструктор ЦК, опять обком. То есть никогда не руководил конкретным производством, большим коллективом, не построил ни одного завода, города. Так, сплошное секретарство…

На контрасте с Потаповым не только Ю. А. Ножиков, но и его соратники – Л. А. Платонов, В. К. Яковенко, Ю. А. Кустов, Б. И. Сюткин, В. Г. Дворниченко, В. А. Бердников и др. – имели большой опыт руководства коллективами ведущих предприятий, городами, районами, целыми отраслями.

Так вырождалась партия

Потапов относится к тем руководителям, которые в трудное для страны время по существу струсили, бросили свои партийные организации, ушли в тень, чтобы переждать смутное время и снова обрести личный комфорт. Так, в июле 1991 года, за месяц-полтора до смены власти в стране, Потапов оставил на своего молодого заместителя В. В. Игнатенко пост председателя областного совета и отбыл на заштатную должность в Гвинею – подальше от грядущих опасностей. Вскоре, вернувшись из Африки, не спасал компартию и Советский Союз, а пристроился в «Лензолото», а потом в «Иркомсоцбанк» – поближе к золоту и деньгам.

И после этого Потапов критикует тех, кто принял на себя удар драматических событий начала 90-х годов: ГКЧП, беловежские соглашения, суд над КПСС, распад СССР, расстрел Верховного Совета, болезненные процессы в экономике, социальной сфере, общественных отношениях?!

Вот почему огульное критиканство Потапова вызывает возмущение. Не на Потапова, а на «последнего первого» секретаря ОК КПСС В. М. Спирина обрушились тогда преследования: обыски, допросы, уголовные дела. Не Потапов, а Спирин и Ножиков решали огромный ком свалившихся проблем вплоть до трудоустройства бывших партийных работников после прекращения деятельности КПСС.

Потапов якобы с болью пишет о тысячах развалившихся предприятий, обвиняя в этом Ю. А. Ножикова. Удивляюсь примитивности его суждений. Подавляющее большинство советских госпредприятий могло существовать только в условиях жесткого сверхцентрализованного управления в лице ЦК, Совмина, Госплана, Госснаба… И когда та же партия провозгласила курс на переход от плана к рынку, все эти структуры рухнули, а вслед за ними и тысячи госпредприятий.

Если Потапов искренне переживал за коллективы и предприятия, он мог бы войти в советы директоров этих предприятий и спасать их. Так в кризисный период поступили, например, В. М. Спирин и В. К. Круглов. Они добились сохранения и модернизации крупнейшего градообразующего предприятия «Саянскхимпром» и спасли город Саянск.

Потапов – один из ярких примеров того, как вырождалась партия. Если хотите, продукт отрицательного отбора. Об «идейной стойкости» Потапова говорит и тот факт, что, оказавшись уже в 2004 году в Законодательном собрании области по списку КПРФ, он вскоре сблизился с фракцией «Единая Россия».

Потапов, все в жизни получивший от партии, в свою книгу с удовольствием включил чужие статьи с издевательскими антикоммунистическими утверждениями: «КПРФ – пикирующий бомбардировщик», «С Ленинским размахом – «вперед к коммунизму!», «Иркутский обком: коллективный Шариков со Швондером», «Нарисованный коммунизм», «Зюгановские «народные» предприятия». Оказывается, прежде якобы убежденный коммунист Потапов на самом деле превратился в злобного антикоммуниста! А может, он был им всегда?

Его пример… а где ж наука?

Всегда с уважением относился к изданиям научно-исследовательских учреждений. Тем более если их содержание обозначается как сборник научных трудов, а автор носит звание почетного профессора ИрНИТУ. Ожидал того же и от книги «Губернаторская инфекция – популизм». Ведь в аннотации сказано, что сборник «предназначен для специалистов по практической управленческой работе различного уровня, студентов высших учебных заведений…». Но когда прочёл её, все встало на свои места – автор ярчайшим образом демонстрирует, как не надо составлять подобные книги.

Нельзя же на полном серьезе считать научными серию публикаций о недостатках и просчетах в руководстве областью бывшего губернатора С. Г. Левченко. Они занимают в книге почти половину объема, но не имеют к автору никакого отношения, поскольку заимствованы из областных и прочих СМИ. «Профессор» включил в свой труд даже текст неизвестного блогера из финского городка Oulu Veikko Korhonen. Такие материалы, конечно, можно использовать в качестве учебных пособий для студентов, но только как образец предвзятой предвыборной журналистики. И вообще из 276 страниц книги авторскими можно назвать не более 40. Не говорю уже о том, что книга изобилует смысловыми ошибками. Но есть вещи абсолютно недопустимые этически. Например, в книге есть чужая статья о В. Г. Распутине, к которой автор в своей короткой приписке заявляет о своем глубоком уважении к писателю. Но при этом писателя принижает, а себя возвеличивает: «мы с Распутиным часто встречались, вынося мусор, так как жили рядом. После этого мы часами просиживали на скамеечке в сквере. Однажды… я озвучил следующую мысль: «Мы исправно выносим бытовой мусор, а надо бы эффективнее выносить мусор идеологический, накопившийся в российском обществе благодаря горе-реформаторам и откровенным предателям». Он посмеялся, отметив, что это выражение ему очень нравится и он обязательно использует его в своих трудах». Вот оно – партийное руководство художником!

Еще меньше похожи на научный труд панегирики известным главным врачам областных медучреждений. Там автор в описании их достижений нарушает элементарные этические и культурные запреты. Зачем партийному вождю перечислять методики лечения интимных женских заболеваний, которые больные скрывают даже от близких? Видимо, автору хочется как бы и себя «подтянуть» к разряду тех, кто сыграл большую роль в развитии медицины. И тут возникает закономерный вопрос: а какое отношение к этим людям имел автор книги?

Стало ясно, «кто есть ху»

Видимо, чтобы читателям стало ясно, кому они обязаны, Потапов перечисляет позитивные перемены в экономике и социальной сфере, которые произошли в бытность его руководства иркутским ОК КПСС. При этом скромно умалчивает, что власть эта развалилась, а сам он не имел к этим достижениям хоть какого-то отношения.

В книге Потапова масса обвинений в популизме, который якобы был присущ первому губернатору Ю. А. Ножикову. В прессе на эту тему публикаций не нашлось – деятельность Ножикова всегда вызывала уважение, симпатию и поддержку земляков, интересы которых он защищал. Поэтому Потапову пришлось самому браться за перо, чтобы аргументировать противоположную позицию. Но лучше бы он этого не делал: стало очевидным, что талант публициста присущ ему еще в меньшей степени, чем исследователя. Тем более что будучи при власти, Потапов никогда не критиковал Ю. А. Ножикова, а напротив – всегда говорил о единстве взглядов, о совместной с ним работе.

И вот теперь, когда прошло 20 лет после отставки Ю. А. Ножикова и десять лет после его кончины, у партийного вождя вдруг прорезался голос. Впрочем, такова суть Потапова. Когда Д. А. Медведев был при власти, наш профессор не позволял ни слова критики в его адрес. Как того сняли – у автора вмиг отточилось перо. Сейчас он безудержно прославляет Мишустина. Пока был Левченко, Потапов безмолвствовал, а сейчас публично громит его и поёт осанну И. И. Кобзеву.

Вся эта «солянка сборная» книги завершается обширной подборкой хвалебных отзывов о ней. Видимо, предчувствуя, что читатель может пожалеть, что попусту истратил свое время, Потапов без лишней скромности решил прямо указать, как надо расценивать его «научный труд»: «Это произведение является моей седьмой книгой. В каждой из них идейной сердцевиной стали фундаментальные основы, без которых не может быть прогресса, развития общества, государства».

Думаю, что даже классики марксизма-ленинизма не оценивали свои труды так высоко, и я в большой тревоге за «широкий круг читателей», которым автор адресовал свою книгу. Впрочем, надеюсь, им по силам разобраться, «кто есть ху».

Перлы экс-персека

А сколько в книге Потапова необоснованных оценок и утверждений! Например, заявление, что Забайкальский край и Республика Бурятия, в отличие от Иркутской области, «демонстрируют небывалые достижения в стратегическом развитии». Или полное непонимание автором принципов работы общественных и благотворительных фондов, среди которых он называет Фонд сохранения памяти Ю. А. Ножикова, Благотворительный фонд Матиенко, Фонд «Наследие иркутских меценатов». Потапов пишет: «…как известно, фонды и страховые компании создаются с целью сбора народных и государственных финансов, а нередко и для отмывания денег». Можно лишь выразить автору сожаление по поводу незнания им элементарных фактов. Ни фонд памяти Ю. А. Ножикова, ни другие упомянутые экс-персеком (бывшим первым секретарем) фондов не взяли у государства и народа ни рубля. Напротив, они и их руководители потратили немалые средства из частных и личных источников для деятельности своих фондов. Не говоря уже о том, что у благотворительных, общественных фондов и у страховых компаний принципиально разные задачи и принципы деятельности. Первые предполагают затраты, а вторые приносят прибыль. Однако Потапов даже в этом элементарном вопросе не разбирается и умудряется все мешать в одну кучу.

Неловкое чувство вызывает и откровенная безвкусица автора.

Допустимо ли профессору призывать в научной книге: «Держите меня трое, двое не удержат»? Или такой перл: «Прическа есть крыша того, что есть под крышей (мозг)»? А вот еще одно «научное» выражение: «Поздно пить боржоми». Так раньше выражались в пивной, а теперь вот профессор пишет подобное в своих научных трудах!

Или в издании, например, приведен чужой материал о якобы необоснованном обогащении многих руководителей бывшего правительства Иркутской области, а через несколько страниц там размещены поздравительные письма автору от этих же руководителей. Градус моветона настолько высок, что не отделаться от чувства, будто перед тобой не издание, претендующее на некую солидность, а лоскутное одеяло наскоро сляпанной стенгазеты.

В этой статье я бегло прошелся лишь по одной из семи книг Потапова. При этом не указал ни одного из многочисленных фактов оскорбления и клеветы – это уже юридические вопросы будущего. Здесь же – об очевидных интеллектуальных, культурных и моральных изъянах Потапова. Наш «писатель» был в прошлом облечён такими многочисленными должностями, званиями и регалиям, что иной читатель при их перечислении должен невольно встать по стойке «смирно». Ему якобы должно быть сразу понятно, кто был и есть на вершине нашей региональной элиты. В конце своего «труда» автор горестно пишет: «…мне до глубины души обидно за мою родную Иркутскую область…». А вот всем иркутянам должно быть очень страшно за то, что такие люди управляли Иркутской областью и до сих пор остаются в руководящей обойме.

…Но дело не только в авторе этого «научного» шедевра. Пока не ставлю вопрос, почему ИрНИТУ издает такие книги – это предмет отдельной проверки и оценки. Поразили восторженные отзывы руководства университета, в их числе ректор М. В. Корняков, профессор В. Ю. Конюхов. В их отзывах есть такие слова: «Передо мною шесть книг – шесть энциклопедий управленческой мысли, в которые впрессованы годы нелегкой жизни В. И. Потапова, профессора ИрНИТУ. Несколько недель внимательно читал и осмысливал эти воспоминания… для меня он является живым примером – непобежденным Солдатом великой эпохи индустриализации Страны Советов». Надо же, профессора неделями читают такие шедевры и восторгаются ими. При таких руководителях становится страшно и за университет, и за студентов.

Кроме них хвалебные отзывы размещены и от иных лиц – бывшего руководителя загса, замначальника юротдела одного из предприятий и… даже землячки Потапова из Забайкальского края.

И уже страшно становится не только за университет, но и за Иркутскую область, за Россию. Ведь автор с гордостью пишет: «…три моих книги находятся в президентской библиотеке, я расцениваю это как признание их значимости. С гордостью сообщаю читателю, что мои труды используются в качестве учебных пособий в ведущих вузах страны».

Да уж! Совсем по М. Жванецкому: «Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один».

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