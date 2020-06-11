ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Отпустить меня не может Родина моя! Кто же захочет работать сельским учителем?
Оксана ГОРДЕЕВА   
11 Июня 2020 г.
Изменить размер шрифта

 

Учителя из 25 регионов России изъявили желание работать в селах и деревнях Иркутской области.

Отпустить меня не может Родина моя!

Почему человек хочет уехать в деревню? К примеру, учитель? Коронавирусная эпидемия показала, что никакой интернет, никакое дистанционное обучение не заменит ребенку доброго, умного и внимательного педагога. Учеба – это удивительно тонкий процесс, при котором идет обмен не только и столько знаниями, сколько жизненным опытом и воспитанием. Каждый из нас всю свою жизнь несет в своем сердце память о любимом учителе, хранит в душе его слова, жесты, даже манеру говорить. Как писал Валентин Распутин, нам всегда бывает стыдно за себя перед учителем, который верил в нас. В наших селах не хватает учителей – русского и литературы, истории и обществознания, английского и начальных классов. По программе «Земский учитель» в села и деревни Иркутской области поехали учителя. И что самое удивительное – желание поехать на работу простым учителем изъявили жители 25 регионов России! Заявки на участие в программе «Земский учитель» пришли из солнечной Ялты и Краснодара, из Ростова-на-Дону и Пензы, Сахалина и Приморского края, из Приморья и Хабаровска, Пензенской области и Забайкальского края, Алтая и Бурятии, из Ленинградской области и Оренбурга, Хакассии и Республики Коми. Желают поработать в сибирской глубинке даже педагоги из Москвы! Мы хотим рассказать вам о сибиряках, которые едут в деревню, чтобы работать учителями.

«Я еду в Казачинское!»

– Почему я еду в село? Потому что там учитель – это святое! – горячо убеждена Алена Ястребова, молодая учительница математики. – Я сама училась в сельской школе, родом я из Бурятии, из села Танхой. Я даже представить себе не могу, чтобы, например, моя мама пришла бы в школу и стала делать учителю какие-то замечания. «Учитель всегда прав!» – так говорят родители сельских ребятишек. А в городе все иначе. Мне есть с чем сравнивать. После окончания университета я работала в школе № 35 микрорайона Первомайский. Однажды после уроков ко мне пришла мама пятиклассника и стала всерьез предъявлять мне претензии, почему это у ее мальчика по математике стоит тройка. «Потому что он очень слабо знает математику и на четверку никак не тянет!» – спокойно объясняю маме. А она заявляет: «Я вам отдала ребенка в школу для того, чтобы вы его всему научили! А вы ему тут тройки ставите?» Знаете, такое в деревне просто невозможно себе представить!

Алёна Ястребова с Иваном

Алёна Ястребова с Иваном

Алена Ястребова едет в Казачинское еще и по другой, наверное, самой главной причине – там живет ее будущий муж, Иван. Парень недавно окончил ИрГУПС, стал связистом на железной дороге и получил целевое распределение в село Казачинское, откуда он родом. Село Казачинское – это центр Казачинско-Ленского района и очень красивое место! Село тянется вдоль широкой сибирской реки Киренги, среди голубоватых сопок, покрытых густым хвойным лесом.

– В Казачинском я чувствую себя как дома, – призналась Алена. – Здесь живут родители моего Вани, они уже привыкли ко мне и относятся как к дочке. Мне здесь очень нравится! Спокойно, тихо, красивая природа. Дом у родителей благоустроенный, ничем не отличается от городской квартиры. Мы уже договорились с Ваней, что когда он уйдет в армию, я буду жить у его родителей. А когда вернется, мы планируем построить свой дом, который дают по программе «Земский учитель».

Конечно, Алена Ястребова выросла в сельской местности, в Танхое, поэтому для нее жить в селе – естественно. Она привыкла к неторопливому ритму жизни, к тому, что на селе учитель – уважаемый человек.

Нашлись учителя и других сельских школ. Например, школа поселка Бильчир получила всех учителей, в которых нуждалась. Нет недостатка в учителях и в Ново-Нукутском районе. Но все же острая потребность в учительских кадрах остается. Нужны, например, еще учителя русского языка в Усольском районе, в поселке Белореченское, в селе Покосное Братского района, в селе Костино Нижнеудинского района, в поселке Березовка Тайшетского района. Учителя математики и начальных классов необходимы, как воздух, в селе Верхоленск. Но есть надежда, что скоро все вакансии будут закрыты. И счастливые учителя поедут в свои новые школы знакомиться с детьми и коллегами.

Историк из Еланцов

Сергей Борисович Афонькин окончил иркутский педагогический университет, по специальности – учитель истории и обществознания. У молодого специалиста уже есть семья: жена и два сына-близнеца. Живут Афонькины в Еланцах в съемном жилье. Но мечтают о своем доме.

Сергей Афонькин со своими учениками

Сергей Афонькин со своими учениками

– Когда я окончил вуз, то сразу поехал в Порт Байкал учить детей в местной школе. В моем дипломе записано: «Магистр истории, преподаватель», – рассказывает молодой специалист. – В школе мне нравилось работать: директор во всем шла мне навстречу. Например, у меня есть спортивный разряд по настольному теннису, и я вызвался после уроков заниматься с детьми. И в школе появился новенький теннисный стол. Ребята с удовольствием после уроков бежали ко мне учиться играть в пинг-понг. На школьном стадионе мы играли с мальчишками в футбол. Еще у меня разряд по шахматам и я вел в школе шахматную секцию. Конечно, моя основная работа была преподавать историю детям с 4 по 9 класс. Но иногда я заменял учителей, которые болели. Так, однажды я две недели вел уроки физики, потом заменял учителя информатики. Беда и проблема всех сельских школ: нехватка учительских кадров.

Когда Сергею исполнилось 26 лет, он решил пойти в армию. Служил в ракетных войсках, в микрорайоне Зеленом. Честно отдав свой долг Родине, вернулся в родные Еланцы. Но устроиться по специальности не смог: в школе поселка четыре историка. Парень женился, родились дети, и он пошел работать в местную администрацию, а потом – в управление образования.

– Я хочу поработать земским учителем в селе Бильчир Осинского района, потому что мечтаю о том, чтобы работать по специальности – историком. Профессия учителя – очень благородная профессия. Только она приносит человеку моральное удовлетворение, радость от того результата, который показывают твои дети, – говорит Сергей Борисович.

В планах – строить дом!

Построить дом на земле, воспитать и вырастить детей, врасти в эту землю корнями могут немногие. Только тот, кто верит в развитие Сибири, в ее будущность. О своем собственном доме мечтает и еще одна молодая семья, которая по программе «Земский учитель» едет в деревню Бадагуй Баяндаевского района, в Гаханскую школу. Это учитель начальных классов Тамара Яковлевна Убугунова.

Тамара Убугунова

Тамара Убугунова

– Мне 26 лет, я замужем. Муж мой, Кузьма, по профессии военный, тоже родом из Баяндая. У нас с мужем в планах – построить дом для нашей семьи в родном селе. Здесь, в Бадагуе, когда-то родилась моя мама, а сейчас живет бабушка, – говорит Тамара Убугунова. – Гахан или Бадагуй – это моя родина. Поле окончания школы я училась в Улан-Удэ, получила среднеспециальное образование. Хочу в будущем поступить в ИГУ, получить высшее образование.

Тамара окончила училище в 2013 году, работала в Одинской школе Ангарского района. И была довольна школой: дети послушные, коллектив очень хороший. Конечно, в селе нет пока такого оборудования, как в городе, но работать здесь лучше, считает Тамара.

…Пусть тот ручеек из учителей-специалистов, что течет сейчас из города в село, пока мал, но он даёт сельским школам надежду. Радует и то, что в село едут активные, творческие, перспективные учителя, которые могут многое дать детям. И есть надежда, что, построив дом и вырастив детей, эти люди станут сельской интеллигенцией, будут поднимать и развивать сибирское село. Хочется верить, что и ученики, которые выйдут из сельских школ, вернутся на родину, чтобы работать и растить детей.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 