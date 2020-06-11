Отпустить меня не может Родина моя! Кто же захочет работать сельским учителем?

Учителя из 25 регионов России изъявили желание работать в селах и деревнях Иркутской области.

Почему человек хочет уехать в деревню? К примеру, учитель? Коронавирусная эпидемия показала, что никакой интернет, никакое дистанционное обучение не заменит ребенку доброго, умного и внимательного педагога. Учеба – это удивительно тонкий процесс, при котором идет обмен не только и столько знаниями, сколько жизненным опытом и воспитанием. Каждый из нас всю свою жизнь несет в своем сердце память о любимом учителе, хранит в душе его слова, жесты, даже манеру говорить. Как писал Валентин Распутин, нам всегда бывает стыдно за себя перед учителем, который верил в нас. В наших селах не хватает учителей – русского и литературы, истории и обществознания, английского и начальных классов. По программе «Земский учитель» в села и деревни Иркутской области поехали учителя. И что самое удивительное – желание поехать на работу простым учителем изъявили жители 25 регионов России! Заявки на участие в программе «Земский учитель» пришли из солнечной Ялты и Краснодара, из Ростова-на-Дону и Пензы, Сахалина и Приморского края, из Приморья и Хабаровска, Пензенской области и Забайкальского края, Алтая и Бурятии, из Ленинградской области и Оренбурга, Хакассии и Республики Коми. Желают поработать в сибирской глубинке даже педагоги из Москвы! Мы хотим рассказать вам о сибиряках, которые едут в деревню, чтобы работать учителями.

«Я еду в Казачинское!»

– Почему я еду в село? Потому что там учитель – это святое! – горячо убеждена Алена Ястребова, молодая учительница математики. – Я сама училась в сельской школе, родом я из Бурятии, из села Танхой. Я даже представить себе не могу, чтобы, например, моя мама пришла бы в школу и стала делать учителю какие-то замечания. «Учитель всегда прав!» – так говорят родители сельских ребятишек. А в городе все иначе. Мне есть с чем сравнивать. После окончания университета я работала в школе № 35 микрорайона Первомайский. Однажды после уроков ко мне пришла мама пятиклассника и стала всерьез предъявлять мне претензии, почему это у ее мальчика по математике стоит тройка. «Потому что он очень слабо знает математику и на четверку никак не тянет!» – спокойно объясняю маме. А она заявляет: «Я вам отдала ребенка в школу для того, чтобы вы его всему научили! А вы ему тут тройки ставите?» Знаете, такое в деревне просто невозможно себе представить!

Алёна Ястребова с Иваном

Алена Ястребова едет в Казачинское еще и по другой, наверное, самой главной причине – там живет ее будущий муж, Иван. Парень недавно окончил ИрГУПС, стал связистом на железной дороге и получил целевое распределение в село Казачинское, откуда он родом. Село Казачинское – это центр Казачинско-Ленского района и очень красивое место! Село тянется вдоль широкой сибирской реки Киренги, среди голубоватых сопок, покрытых густым хвойным лесом.

– В Казачинском я чувствую себя как дома, – призналась Алена. – Здесь живут родители моего Вани, они уже привыкли ко мне и относятся как к дочке. Мне здесь очень нравится! Спокойно, тихо, красивая природа. Дом у родителей благоустроенный, ничем не отличается от городской квартиры. Мы уже договорились с Ваней, что когда он уйдет в армию, я буду жить у его родителей. А когда вернется, мы планируем построить свой дом, который дают по программе «Земский учитель».

Конечно, Алена Ястребова выросла в сельской местности, в Танхое, поэтому для нее жить в селе – естественно. Она привыкла к неторопливому ритму жизни, к тому, что на селе учитель – уважаемый человек.

Нашлись учителя и других сельских школ. Например, школа поселка Бильчир получила всех учителей, в которых нуждалась. Нет недостатка в учителях и в Ново-Нукутском районе. Но все же острая потребность в учительских кадрах остается. Нужны, например, еще учителя русского языка в Усольском районе, в поселке Белореченское, в селе Покосное Братского района, в селе Костино Нижнеудинского района, в поселке Березовка Тайшетского района. Учителя математики и начальных классов необходимы, как воздух, в селе Верхоленск. Но есть надежда, что скоро все вакансии будут закрыты. И счастливые учителя поедут в свои новые школы знакомиться с детьми и коллегами.

Историк из Еланцов

Сергей Борисович Афонькин окончил иркутский педагогический университет, по специальности – учитель истории и обществознания. У молодого специалиста уже есть семья: жена и два сына-близнеца. Живут Афонькины в Еланцах в съемном жилье. Но мечтают о своем доме.

Сергей Афонькин со своими учениками

– Когда я окончил вуз, то сразу поехал в Порт Байкал учить детей в местной школе. В моем дипломе записано: «Магистр истории, преподаватель», – рассказывает молодой специалист. – В школе мне нравилось работать: директор во всем шла мне навстречу. Например, у меня есть спортивный разряд по настольному теннису, и я вызвался после уроков заниматься с детьми. И в школе появился новенький теннисный стол. Ребята с удовольствием после уроков бежали ко мне учиться играть в пинг-понг. На школьном стадионе мы играли с мальчишками в футбол. Еще у меня разряд по шахматам и я вел в школе шахматную секцию. Конечно, моя основная работа была преподавать историю детям с 4 по 9 класс. Но иногда я заменял учителей, которые болели. Так, однажды я две недели вел уроки физики, потом заменял учителя информатики. Беда и проблема всех сельских школ: нехватка учительских кадров.

Когда Сергею исполнилось 26 лет, он решил пойти в армию. Служил в ракетных войсках, в микрорайоне Зеленом. Честно отдав свой долг Родине, вернулся в родные Еланцы. Но устроиться по специальности не смог: в школе поселка четыре историка. Парень женился, родились дети, и он пошел работать в местную администрацию, а потом – в управление образования.

– Я хочу поработать земским учителем в селе Бильчир Осинского района, потому что мечтаю о том, чтобы работать по специальности – историком. Профессия учителя – очень благородная профессия. Только она приносит человеку моральное удовлетворение, радость от того результата, который показывают твои дети, – говорит Сергей Борисович.

В планах – строить дом!

Построить дом на земле, воспитать и вырастить детей, врасти в эту землю корнями могут немногие. Только тот, кто верит в развитие Сибири, в ее будущность. О своем собственном доме мечтает и еще одна молодая семья, которая по программе «Земский учитель» едет в деревню Бадагуй Баяндаевского района, в Гаханскую школу. Это учитель начальных классов Тамара Яковлевна Убугунова.

Тамара Убугунова

– Мне 26 лет, я замужем. Муж мой, Кузьма, по профессии военный, тоже родом из Баяндая. У нас с мужем в планах – построить дом для нашей семьи в родном селе. Здесь, в Бадагуе, когда-то родилась моя мама, а сейчас живет бабушка, – говорит Тамара Убугунова. – Гахан или Бадагуй – это моя родина. Поле окончания школы я училась в Улан-Удэ, получила среднеспециальное образование. Хочу в будущем поступить в ИГУ, получить высшее образование.

Тамара окончила училище в 2013 году, работала в Одинской школе Ангарского района. И была довольна школой: дети послушные, коллектив очень хороший. Конечно, в селе нет пока такого оборудования, как в городе, но работать здесь лучше, считает Тамара.

…Пусть тот ручеек из учителей-специалистов, что течет сейчас из города в село, пока мал, но он даёт сельским школам надежду. Радует и то, что в село едут активные, творческие, перспективные учителя, которые могут многое дать детям. И есть надежда, что, построив дом и вырастив детей, эти люди станут сельской интеллигенцией, будут поднимать и развивать сибирское село. Хочется верить, что и ученики, которые выйдут из сельских школ, вернутся на родину, чтобы работать и растить детей.

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