Кубок от сестры Льва

4–6 сентября в Шелехове пройдет, пожалуй, самый традиционный и популярный, уже 31-й по счёту, турнир по мини-футболу памяти участника Великой Отечественной войны, спортивного радиокомментатора Льва Перминова.

Войну 19-летний дежурный читинского радио Лев Перминов встретил 22 июня. Добровольцем ушел на фронт, храбро и мужественно сражался четыре года. На снимке перед вами – командир подразделения зенитных орудий Лев Перминов в мае 1945 года под Данцигом. Он был награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны I и II степеней, многими боевыми медалями.

Бескомпромиссным бойцом он оставался и на журналистском поприще, несколько десятилетий отслужив на иркутском областном радио. Нет в Приангарье уголка, где бы ни побывал вездесущий и неутомимый репортер, передавший свои шедевры с крупнейших новостроек, пусков Иркутской и Братской ГЭС. Его усиленно зазывал на всесоюзное радио фронтовой друг, легендарный комментатор Вадим Синявский, репортажи которого из несломленного Сталинграда приводили в бешенство самого Гитлера. Но Лев, как истинный сибиряк, дипломатично отвечал, что без родного Байкала жизни не мыслит.

Солдат Победы, король пера и эфира, непревзойденный мастер спортивного радиорепортажа Перминов скончался студеным январем 1990 года. Той же осенью родился любительский турнир по мини-футболу его имени, по массовости и географии не имеющий аналогов в России. На протяжении 30 лет Мемориал собирает рекордные 60–80 команд со всех уголков нашего необъятного региона – от северного Бодайбо до южного Байкальска.

Студеным январем 1990 года мы провожали в последний путь великого комментатора. Друзья-коллеги мне, как председателю областной федерации футбола по совместительству в ту пору, дали наказ: организовать в память о Льве Петровиче футбольный турнир среди любительских команд. Думал ли я тогда, что Мемориал завоюет невиданную популярность, обретет сторонников на огромном пространстве в тысячи километров, станет брендом массового футбола, затмит по географии все подобные соревнования? Об этом тогда не думалось, но было огромное желание в память о коллеге подарить праздник. Идею поддержали спортивное ведомство и Иркутский телерадиокомитет.

Турнир притянул любителей разных возрастов и профессий. С восьми команд на старте до 80 и более в наше время, плюс участники из других регионов – БАМа, Красноярска, Ула-Удэ, Читы, Хабаровска. И вот тридцать ежегодных праздников позади.

Вдова Льва Петровича, известный диктор областного радио, заслуженный работник культуры России Герта Павловна Арбатская неизменно присутствовала на всех турнирах вплоть до внезапной кончины в 2004 году.

Дважды приезжала на турнир родная сестра Перминова Галина Петровна Анисимова – полная копия старшего брата: такая же бойкая, неунывающая и общительная. Участница Великой Отечественной, она ушла воевать 18-летней медсестрой, вернулась в победном 1945-м кавалером боевых орденов и медалей. Окончила консерваторию и всю жизнь вела уроки музыки в Улан-Удэ, где обосновалась после войны.

– Низко кланяюсь за память о брате, – сказала она, – восхищена атмосферой и накалом борьбы.

Галина Петровна недавно отметила 95-летие, она в полном здравии и очень желает удачи всем участникам и долголетия турниру, для победителей которого учредила изящный Кубок.

Главный трофей на протяжении десятка лет неизменно уезжал в Усть-Кут, Братск, Бодайбо. Затем чемпионскую эстафету подхватили Тайшет, Тулун, команды Ангарска и Иркутска. В призерах ходили Киренск, Чуна, Слюдянка.

В прошлом году трофей впервые выиграл шелеховский «Байкал».

Кто выиграет нынче, узнаем 6 сентября.

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