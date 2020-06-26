Гордость памяти

В День памяти и скорби члены Свердловского окружного Совета ветеранов почтили память всех участников Великой Отечественной войны, посетив обелиск Славы на Глазковском кладбище, где покоятся воины, умершие в госпиталях Иркутска во время войны.

Выступивший на поминальном митинге председатель совета ветеранов Виктор Геннадьевич Дубянский напомнил присутствующим о том особом периоде истории нашего государства, когда решалась его судьба, когда советский народ проявил чудеса героизма и мужества, защищая каждую пядь родной земли.

Он рассказал о госпиталях Иркутска, открытых здесь во время войны, и обратился к ветеранам с призывом чаще проводить с молодёжью уроки мужества и не давать ей забывать всю правду о войне. Замечательно, что к нам примкнули и представители молодого поколения – депутат иркутской думы Максим Девочкин с сыном.

На митинге выступали ветераны совета, благодарили за память о той страшной войне, делились о ней воспоминаниями, читали стихи. После исполнения председателем первичного Совета № 8 «Первомайский» Капустиной Ирины Алексеевны песни «Два орла» и «Реквиема» Роберта Рождественского в исполнении члена совета Геннадия Афанасьевичам Мельникова присутствующие почтили минутой молчания память всех не пришедших с войны солдат и офицеров, возложили цветы.

Есть день особый для России,

Когда скорбит весь наш народ,

День ПАМЯТИ и СКОРБИ – сорок первый год!..

И вечно будут жить воспоминанья

о подвигах участников войны – живых и павших в эти грозные года…

– звучат над могилами воинов стихи их потомков-земляков. А также слова присяги погибшим в той страшной войне: «Мы, живущие сейчас и не знавшие войны, низко кланяемся вам за ваш немеркнущий подвиг, за самопожертвование, за стойкость, мужество, выносливость, веру, несгибаемость и скромность! Ваша юность была опалена жестким огнём сражений, и мы будем помнить об этом всегда!»

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