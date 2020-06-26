Фонд «В поле зрения»: администрацию Иркутска мнение жителей не интересует 

Фонд «В поле зрения» начинает беспокоить ситуация с городским опросом о судьбе Цесовской набережной – иркутян лишают права высказать своё мнение. Заместитель мэра Иркутска Андрей Южаков считает нецелесообразным проведение опроса, такое заключение чиновник направил в думу Иркутска.
Он сообщил депутатам, что формулировки вопроса допускают множественное толкование. Удивительно, но вопрос: «На ваш взгляд, что лучше построить на Цесовской набережной?» не понятен чиновнику. Напоминаем, что формулировку вопроса для городского опроса подготовил профессор, доктор социологических наук.
До депутатов доводится, что земельные участки на Цесовской набережной находятся в частной собственности. Однако подобная ситуация в 130-м квартале не помешала властям мирно решить вопрос с собственниками – теперь квартал достопримечательность не только Иркутска, но и всей области.
Владимир Шободоев вторит своему начальнику, отвечая фонду, и продолжает программировать решение городской думы на отказ. Абсурдом можно назвать его ответ – цитата: «не представляется возможным определить, для решения какого вопроса местного значения необходимо выявить мнение население города Иркутска».
Напомним, фонд «В поле зрения» предоставил городской думе обращение с пятью с половиной тысячами подписей иркутян о проведении опроса. Также фонд направил открытое письмо к врио губернатора Игорю Кобзеву с просьбой обратиться к депутатам думы поддержать городской опрос.
Фонд общественного контроля «В поле зрения», телефон: 8-902-515-51-76, e-mail: info@vpolezreniya.ru, cайт: irkutsk.vpolezreniya.ru
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