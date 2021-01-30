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Журналисты заявили, что отравители Навального причастны к трем убийствам
По инф. sobesednik.ru   
30 Января 2021 г.
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Журналисты изданий Bellingcat и The Insider при участии Der Spiegel опубликовали новые сведения о сотрудниках ФСБ, предположительно отравивших Алексея Навального.

Журналисты заявили, что отравители Навального причастны к трем убийствам

Авторы публикации утверждают, что печально знаменитая группа сотрудников НИИ-2 ФСБ может быть причастна к другим аналогичным преступлениям. По мнению авторов расследования, упомянутые в материале об отравлении лидера российской оппозиции лица участвовали в ликвидации еще троих общественных деятелей.

Речь идет о правозащитнике из Нальчика Тимуре Куашеве, погибшем 31 июля 2014 года, активисте движения «Единство» Руслане Магомедрагимова, тело которого нашли 24 марта 2015 года на берегу моря в Каспийске, а также лидере движения «Новая Россия» Никите Исаеве, умершем в поезде Тамбов – Москва 16 ноября 2019 года.

Напомним, в декабрьском расследовании Bellingcat и The Insider утверждается, что исполнителями отравления Алексея Навального являются восемь сотрудников ФСБ.

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По инф. sobesednik.ru

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