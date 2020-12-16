В отравлении Навального участвовали восемь оперативников ФСБ?

В отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального участвовали восемь оперативников ФСБ из секретного подразделения ведомства, действовавшего под прикрытием Института криминалистики спецслужбы, следует из совместного расследования The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel.

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Как отмечают журналисты, за два месяца до отравления в Томске на Навального пытались совершить покушение в Калининграде, из-за чего пострадала его жена Юлия. Авторы расследования, как утверждается, сумели установить предполагаемых участников покушения на Навального с помощью анализа метаданных звонков, которые были сопоставлены с оффлайновыми базами данных и данными из открытых источников.

По мнению расследователей, речь может идти о руководителе института Станиславе Макшакове, Олеге Таякине, Алексее Александрове, Иване Осипове, Константине Кудрявцеве, Алексее Кривощекове, Михаиле Швеце, Владимире Паняеве.

Как указано в статье, Таякин является «старшим членом группы по отравлению политика», «обычно координирующего действия других офицеров». Что касается Александрова, то его Insider называет ключевым оперативником, причастным к двум попыткам отравления Навального.

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По версии расследователей, слежка за Навальным началась как минимум с января 2017 года — после того, как он объявил о своих планах участвовать в президентских выборах 2018 года. Утверждается, что всего они совершили 47 поездок по тем же направлениям, куда ехал Навальный. Затем активность указанных сотрудников в слежке за Навальным почти прекратилась, однако в 2020 году возобновилась.

По информации Bellingcat и Insider, в начале июля 2020 года Александров, Швец и Паняев вылетели в Калининград. Туда как раз отправился Алексей Навальный с женой Юлией. Оппозиционер с супругой планировали провести отпуск в гостинице «Шлосс Отель Янтарный». По словам сотрудников отеля, за день до приезда политика туда «пришли несколько людей в штатском, разговаривали с начальством, затем заходили в номера, что-то там делали и ушли», сказано в статье.

А уже 6 июля во время прогулки Юлии Навальной стало плохо. Она призналась, что просто шла по улице, чувствовала себя совершенно нормально, но внезапно почувствовала себя плохо — «как никогда в жизни себя не чувствовала».

«У меня ничего не болит и я сама не понимаю, что происходит», — приводят ее слова журналисты. Юлия Навальная уточнила, что, добравшись до номера, легла и уснула. На следующее утро, по ее словам, было совершенно нормально.

Сам Навальный убежден, что слежка и покушения на него — государственная операция. «Загляните в словарь и прочитайте определение понятия „государственный терроризм“. Это именно оно. Незаконное убийство граждан без суда и следствия», — заявил Навальный.

Он также добавил, что знает, где работают люди, которые хотели его убить. По мнению политика, решение о его убийстве было принято после его объявления о намерении баллотироваться на пост президента в 2016 году.

Вместе с тем авторы расследования об исполнителях отравления Алексея Навального не нашли подтверждения версии The Times о двойном отравлении политика. Об этом в эфире «Дождя» сказал главный редактор The Insider Роман Доброхотов.

«Более того, мы видим, что „ключевые отравители“ в этот момент, когда Навальный оказался в Омске, (где его отравили), были вовсе не в Томске, а рядом с Горно-Алтайском, — пояснил Доброхотов. — Судя по всему, в исследовательском институте в Бийске, который специализируется на уничтожении химоружия, но там они просто уничтожали следы отравления. В Омск один из них приехал после того, как Навального транспортировали в Германию».

Он также добавил, что британское СМИ не привело ни одного доказательства своей версии, «кроме цитаты в одном предложении от какого-то неназванного источника».

Напомним, ранее британское издание Sunday Times со ссылкой на анонимные источники в немецких спецслужбах написало, что Навального якобы пытались отравить в России и во второй раз — когда он лежал в искусственной коме в Омске. По утверждению журналистов, офицеры спецслужб якобы «базировались» в кабинете главврача больницы скорой помощи Омска — единоросса Александра Мураховского.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать данный материал, заявил, что все подобные публикации — bullshit (близкое к нецензурной брани выражение с диапазоном перевода от «чушь собачья» до «полная …»).

По словам Пескова, Sunday Times — «это воскресное чтиво в халате».

Добавим, что Россия официально заявляет, что отравляющих веществ в организме Навального не находили. Сам он считает, что к его отравлению причастен Владимир Путин. Как российский президент объясняет отсутствие уголовного дела, читайте здесь.

20 августа Навальный потерял сознание на борту самолета Томск — Москва. После оказания ему первой помощи в Омске его перевезли в Германию. В Берлине сообщили, что в анализах политика найдены следы боевого отравляющего вещества «Новичок». Россия не соглашается с этими заявлениями и требует передачи ей результатов проведенных в Германии анализов Навального. Тем временем ЕС уже ввел против РФ санкции из-за ситуации с Навальным.

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