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Жителю Исландии сделали первую в мире трансплантацию двух рук и плеча

По инф. Российской газеты   
26 Января 2021 г.
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Исландцу сделали первую в мире трансплантацию двух рук и плеча. Пациент потерял обе руки в результате несчастного случая на производстве. На поиск доноров ушли годы. Были задействованы четыре хирургические бригады, чтобы минимизировать время перехода от донора к реципиенту.

Жителю Исландии сделали первую в мире трансплантацию двух рук и плеча

Сейчас мужчина восстанавливается после операции, которая была сделана в начале этого месяца в Лионе на юго-востоке Франции. Медики отказываются давать прогноз, насколько подвижны окажутся руки 48-летнго Феликса Гретарссона. По словам Арама Газаряна, ведущего хирурга, который проводил операцию, если пациент сможет активно сгибать локоть, это изменит его жизнь.

Как сообщает The Guardian, 12 января 1998 года Феликс работал на высоковольтной линии электропередачи, когда скачок напряжения в 11 тысяч вольт обжег его руки. Получивший множественные травмы мужчина три месяца находился в коме. Хирурги ампутировали ему обе руки и сделали еще несколько операций, в том числе пересадку печени.

А еще о необычных и воодушевляющих случаях из медицинской практики можно прочитать здесь:

 

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