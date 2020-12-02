Тюменские онкологи сшили пациенту новый язык

Пациенту с четвертой стадией рака языка тюменские онкологи сформировали новый орган и вернули способность говорить.
Как пояснила Ирина Литвиненко, пресс-секретарь клиники «Медицинский город», при таком размере злокачественного новообразования помогает только радикальная мера — полное удаление пораженного языка.
«За движения органа отвечают мышцы его корня, работу которых обеспечивают нервные окончания. Учитывая то, что нам пришлось удалить язык вместе с корнем, для реконструкции недостаточно пересадить обычный кожно-мышечный лоскут — он просто не будет двигаться и не сможет полноценно функционировать», — прокомментировала завотделением Юлия Шубина.
- Прежде специалисты больницы проводили подобную операцию, но тогда корень языка был сохранен, так что нынешний случай для онкологов оказался уникальным опытом.
- Чтобы создать новый орган, доктора взяли кожно-мышечный лоскут со спины вместе с питающими его сосудами и нервом, выходящим из подмышечной впадины. Также выделили подъязычный нерв, выходящий из основания черепа и сосуды на шее.
«Все нервы и сосуды мы сшили между собой под микроскопом, таким образом, в пересаженную ткань стала поступать кровь и нервные импульсы, а мы добились двигательной функции сформированного нами языка», — говорит онколог.
Десять часов длилась операция, над реконструкцией языка трудились шесть специалистов — хирурги, онкологи, офтальмолог и нейрохирург.
Спустя три недели к мужчине вернулась способность говорить. Впереди его ждет еще курс химиотерапии.
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