Тюменские онкологи сшили пациенту новый язык

Пациенту с четвертой стадией рака языка тюменские онкологи сформировали новый орган и вернули способность говорить.

Как пояснила Ирина Литвиненко, пресс-секретарь клиники «Медицинский город», при таком размере злокачественного новообразования помогает только радикальная мера — полное удаление пораженного языка.

«За движения органа отвечают мышцы его корня, работу которых обеспечивают нервные окончания. Учитывая то, что нам пришлось удалить язык вместе с корнем, для реконструкции недостаточно пересадить обычный кожно-мышечный лоскут — он просто не будет двигаться и не сможет полноценно функционировать», — прокомментировала завотделением Юлия Шубина.

Прежде специалисты больницы проводили подобную операцию, но тогда корень языка был сохранен, так что нынешний случай для онкологов оказался уникальным опытом.

Чтобы создать новый орган, доктора взяли кожно-мышечный лоскут со спины вместе с питающими его сосудами и нервом, выходящим из подмышечной впадины. Также выделили подъязычный нерв, выходящий из основания черепа и сосуды на шее.

«Все нервы и сосуды мы сшили между собой под микроскопом, таким образом, в пересаженную ткань стала поступать кровь и нервные импульсы, а мы добились двигательной функции сформированного нами языка», — говорит онколог.

Десять часов длилась операция, над реконструкцией языка трудились шесть специалистов — хирурги, онкологи, офтальмолог и нейрохирург.

Спустя три недели к мужчине вернулась способность говорить. Впереди его ждет еще курс химиотерапии.

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