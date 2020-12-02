ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Как Наталья Дрожжина и Михаил Цивин построили «бизнес» на пожилых актёрах
2020-11-04-13-49-38
Тема скандалов вокруг наследства звёзд, кажется, неиссякаемая. Очередной такой разразился спустя несколько лет после смерти актёра Алексея Баталова, чья вдова оказалась жертвой хитрых...
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Сериал «Скорая помощь»: а продолжение скоро?
2020-11-17-05-30-57
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Сериал «Перевал Дятлова» обернулся скандалом: недовольны семьи погибших
2020-11-17-12-05-03
Сестра Игоря Дятлова и родные других погибших на севере Свердловской области в 1959 году готовят иск в суд к авторам сериала о трагедии.
Россиянку с ковидом оштрафовали за визит в поликлинику
2020-11-07-03-46-57
В Тюменской области женщину суд наказал за то, что она пришла в больницу.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Тюменские онкологи сшили пациенту новый язык
По инф. Российской газеты   
02 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

Пациенту с четвертой стадией рака языка тюменские онкологи сформировали новый орган и вернули способность говорить.

Врачи сформировали новый язык тюменцу и вернули способность говорить

Как пояснила Ирина Литвиненко, пресс-секретарь клиники «Медицинский город», при таком размере злокачественного новообразования помогает только радикальная мера — полное удаление пораженного языка.

«За движения органа отвечают мышцы его корня, работу которых обеспечивают нервные окончания. Учитывая то, что нам пришлось удалить язык вместе с корнем, для реконструкции недостаточно пересадить обычный кожно-мышечный лоскут — он просто не будет двигаться и не сможет полноценно функционировать», — прокомментировала завотделением Юлия Шубина.

  • Прежде специалисты больницы проводили подобную операцию, но тогда корень языка был сохранен, так что нынешний случай для онкологов оказался уникальным опытом.
  • Чтобы создать новый орган, доктора взяли кожно-мышечный лоскут со спины вместе с питающими его сосудами и нервом, выходящим из подмышечной впадины. Также выделили подъязычный нерв, выходящий из основания черепа и сосуды на шее.

«Все нервы и сосуды мы сшили между собой под микроскопом, таким образом, в пересаженную ткань стала поступать кровь и нервные импульсы, а мы добились двигательной функции сформированного нами языка», — говорит онколог.

Десять часов длилась операция, над реконструкцией языка трудились шесть специалистов — хирурги, онкологи, офтальмолог и нейрохирург.

Спустя три недели к мужчине вернулась способность говорить. Впереди его ждет еще курс химиотерапии.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 