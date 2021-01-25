Красноярские хирурги собрали по кусочкам лицо молодой женщине после жуткого ДТП

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Авария за неделю до Нового года на одной из трасс Красноярского края перечеркнула жизнь одной из россиянок на "до" и "после": полученная травма лица оказалась настолько сильной, что его пришлось собирать буквально по кусочкам.
В Красноярской краевой больнице провели операцию по восстановлению лица молодой женщине, попавшей в ДТП. Пострадавшую доставили в медучреждение вертолетом санавиации в состоянии комы. Нижняя часть лица пациентки была полностью разрушена: хирургам пришлось в течении пяти часов по фрагментам восстанавливать кости и мягкие ткани нижней челюсти.
Челюстно-лицевой хирург Ольга Бобкова и ассистировавшая ей врач-ординатор Ольга Когут вернули на место кости лицевого скелета, заново сформировали полость рта, пришили язык, восстановив сосуды и нервы.
Все новогодние праздники женщина находилась в отделении реанимации, затем была переведена в отделение челюстно-лицевой хирургии, где продолжилось лечение и реабилитация. Больше всего лечащий врач опасалась отторжения пришитых тканей лица, но, к счастью, этого не случилось.
Восстановление шло трудно: пациентке нужно было заново учиться глотать и говорить. Но благодаря слаженной работе специалистов разных профилей и их поддержке, она справилась.
На днях пациентку выписали домой, а через месяц ждут вновь — для коррекции послеоперационных рубцов.
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