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Красноярские хирурги собрали по кусочкам лицо молодой женщине после жуткого ДТП
По инф. Российской газеты   
25 Января 2021 г.
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Авария за неделю до Нового года на одной из трасс Красноярского края перечеркнула жизнь одной из россиянок на "до" и "после": полученная травма лица оказалась настолько сильной, что его пришлось собирать буквально по кусочкам.

Красноярские хирурги собрали по кусочкам лицо молодой женщине после жуткого ДТП

В Красноярской краевой больнице провели операцию по восстановлению лица молодой женщине, попавшей в ДТП. Пострадавшую доставили в медучреждение вертолетом санавиации в состоянии комы. Нижняя часть лица пациентки была полностью разрушена: хирургам пришлось в течении пяти часов по фрагментам восстанавливать кости и мягкие ткани нижней челюсти.

Челюстно-лицевой хирург Ольга Бобкова и ассистировавшая ей врач-ординатор Ольга Когут вернули на место кости лицевого скелета, заново сформировали полость рта, пришили язык, восстановив сосуды и нервы.

Все новогодние праздники женщина находилась в отделении реанимации, затем была переведена в отделение челюстно-лицевой хирургии, где продолжилось лечение и реабилитация. Больше всего лечащий врач опасалась отторжения пришитых тканей лица, но, к счастью, этого не случилось.

Восстановление шло трудно: пациентке нужно было заново учиться глотать и говорить. Но благодаря слаженной работе специалистов разных профилей и их поддержке, она справилась.

На днях пациентку выписали домой, а через месяц ждут вновь — для коррекции послеоперационных рубцов.

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