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В США родилась девочка, которую «зачали» 27 лет назад. Фантастика!

По инф. Российской газеты   
05 Декабря 2020 г.
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Девочка из замороженного 27 лет назад оплодотворенного эмбриона родилась в США. Ранее в этой семье таким же способом появился еще один ребенок, в этом случае эмбрион пробыл в заморозке 24 года.

В США родился ребенок из замороженного 27 лет назад эмбриона. Фантастика!

Обе сестры здоровы, значит, человеческие эмбрионы можно хранить в «заморозке» и дольше. Современная технология заморозки или витрификация позволяет хранить половые клетки и эмбрионы неограниченное время, но, сколько конкретно, неизвестно.

Так, сперматозоиды человека остаются функциональными не менее сорока лет, а, например, овечьи — полвека. «Срок годности» человеческих эмбрионов также никто точно не знает. Еще недавно рекордом считалось рождение мальчика, появившегося на свет из эмбриона, хранившегося 20 лет.

А в 2017 году рекордсменов стала девочка, родившаяся из эмбриона, который находился в жидком азоте 24 года. Ее родители потом узнали, что им достался очень «старый» эмбрион, но на здоровье ребенка это не сказалось.

В 2020 году эта же семья решила удочерить еще один эмбрион — сестру первой дочери. Не смотря на то, что эмбриологи создали их одновременно, второй ребенок теперь на три года младше первого. Следовательно, максимальный срок хранения человеческих эмбрионов увеличился.

Но медики отмечают, что дополнительные годы хранения повышают риски. Так, минувшей весной в одной из американских клиник из-за повышения температуры в хранилище погибли около четырех тысяч замороженных эмбрионов и яйцеклеток.

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