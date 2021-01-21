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Жители Кузбасса смогут поставить прививку от COVID-19 в торговых центрах
|По инф. Российской газеты
|21 Января 2021 г.
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Привиться от коронавируса жители Кузбасса смогут не только в поликлиниках, но и в крупных торговых центрах.
Региональный минздрав сообщил, что прививочные пункты (их предполагается открыть около двух десятков) уже обустраивают и устанавливают там холодильное оборудование для хранения вакцины.
В регион на данный момент поступило 14432 дозы. И до конца февраля будет получено еще 120 400 доз вакцины. Со стартом массовой вакцинации всех желающих прививают в 63-х прививочных кабинетах медицинских организаций. Как уточнила замминистра здравоохранения области Оксана Абросова, первую аппликацию прививки сделали 7383 человека, а оба компонента вакцины "Спутник V" получили 2688 человек.
По данным оперативного штаба, за последние сутки в Кузбассе выявлено 109 инфицированных коронавирусом, двое скончались. Всего же в регионе в медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2999 человек.
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