Жители Кузбасса смогут поставить прививку от COVID-19 в торговых центрах

Привиться от коронавируса жители Кузбасса смогут не только в поликлиниках, но и в крупных торговых центрах.

Региональный минздрав сообщил, что прививочные пункты (их предполагается открыть около двух десятков) уже обустраивают и устанавливают там холодильное оборудование для хранения вакцины.

В регион на данный момент поступило 14432 дозы. И до конца февраля будет получено еще 120 400 доз вакцины. Со стартом массовой вакцинации всех желающих прививают в 63-х прививочных кабинетах медицинских организаций. Как уточнила замминистра здравоохранения области Оксана Абросова, первую аппликацию прививки сделали 7383 человека, а оба компонента вакцины "Спутник V" получили 2688 человек.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в Кузбассе выявлено 109 инфицированных коронавирусом, двое скончались. Всего же в регионе в медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2999 человек.

Другие новости по теме:

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...