ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Гороскоп на 2021 год
-2021-
11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Кому из знаков зодиака больше всего повезет в год Быка?
2021-01-02-14-01-37
Новый год сложится удачно для людей, которые умеют удерживать имеющиеся ресурсы и не боятся перемен во внешнем мире, рассказала астролог Ксения Шахова.
Годовые зарплаты Миллера и Грефа — суммы, которые страшно даже представить
2021-01-13-01-16-57
Журналистам удалось узнать, сколько зарабатывают главы «Газпрома» и «Сбербанка».
Стало известно о завещании создателя «Ералаша» Бориса Грачевского
2021-01-15-13-23-31
Создатель и худрук «Ералаша» Борис Грачевский, скончавшийся 14 января от коронавируса на 72-м году жизни, оставил всё нажитое своей последней молодой жене и маленькому...
Сын Никаса Сафронова сделал прививку от коронавируса, но она ему не помогла
2021-01-09-17-39-28
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин рассказал о последствиях прививки от COVID-19.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Жители Кузбасса смогут поставить прививку от COVID-19 в торговых центрах
По инф. Российской газеты   
21 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

Привиться от коронавируса жители Кузбасса смогут не только в поликлиниках, но и в крупных торговых центрах.

Региональный минздрав сообщил, что прививочные пункты (их предполагается открыть около двух десятков) уже обустраивают и устанавливают там холодильное оборудование для хранения вакцины.

В регион на данный момент поступило 14432 дозы. И до конца февраля будет получено еще 120 400 доз вакцины. Со стартом массовой вакцинации всех желающих прививают в 63-х прививочных кабинетах медицинских организаций. Как уточнила замминистра здравоохранения области Оксана Абросова, первую аппликацию прививки сделали 7383 человека, а оба компонента вакцины "Спутник V" получили 2688 человек.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в Кузбассе выявлено 109 инфицированных коронавирусом, двое скончались. Всего же в регионе в медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2999 человек.

Другие новости по теме:

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 