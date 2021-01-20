Жертвам репрессий приходится ждать жилья минимум 15 лет

В 40% российских регионов пострадавшим от репрессий в советские годы гражданам приходится ждать жилья более 15 лет. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на расчеты «Важных историй».

Отмечается, что в Москве более 92% граждан ждут жилья более десяти лет, в Петербурге — 75%, в Краснодарском крае — 81%.

В 35 регионах, в том числе Москве, Подмосковье, Приморском и Краснодарском краях длительность очереди составляет более 15 лет.

В 1991 году был принят закон, который предписывал выделить бесплатное жилье в городе, где семьи репрессированных проживали на момент ареста. В 2005 году Госдума передала полномочия устанавливать механизм такой компенсации регионам.

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По инф. rosbalt.ru

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