Засиделся. Видеть Путина президентом после 2024 года не желает практически каждый второй

Менее половины россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался после 2024 года на посту президента России — о таком желании высказались лишь 48% опрошенных. Сопоставимая цифра в 41% респондентов хотят, чтобы Путин ушел. Причем лишь в 8% это связано с коррупцией и прочими злоупотреблениями, чаще всего люди просто говорят, что он надоел, что ему уже пора на пенсию и что глава государства засиделся.

Как следует их результатов опроса "Левада-центра", опубликованных «Открытыми медиа», по этому вопросу существует заметная разница между гендерами: если среди мужчин смены власти хотят 48% против 42% желающих, чтобы Путин остался, то среди женщин картина резко отличается — там 53% хотят его оставить и лишь 35% настаивают на его уходе.

После присоединения Крыма в 2014 году рейтинги власти резко выросли, в ноябре 2014 года было лишь 19% желающих ухода Путина. До 2017 года эта цифра сохранялась примерно на одном уровне, однако затем резко пошла вверх на фоне соответствующего падения числа людей, которые хотели, чтобы Путин остался. Эффект сохранился на фоне пенсионной реформы 2018 года и к марту 2020 года достиг 40% говорящих о смене власти.

Отметим, что до 2014 года картина для Путина была ещё хуже, чем сейчас — в октябре 2013 года за его уход были 45% россиян, а против — лишь 33%. Тогда было заметно больше неопределившихся: около четверти населения не готовы были ответить на этот вопрос, сейчас же таких лишь 11%.

«Многие одобряют деятельность Путина, говорят о больших заслугах, но все-таки уже нужно что-то другое», — поясняет результаты опроса замглавы «Левада-центра» Денис Волков.

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По инф. sobesednik.ru

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