Засиделся. Видеть Путина президентом после 2024 года не желает практически каждый второй

Про НЛО знают все, но, кажется, что никто их не видел. По крайней мере, явных доказательств пока у общества не было. Но случай, который произошел в Воронеже в 1989 году, все-таки порождает сомнение: может «тарелочки-то» и существуют? Ведь тогда название города оказалось в заголовках мировой прессы,...
Сотрудница Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина, рассказавшая президенту РФ Владимиру Путину о низких зарплатах ученых, шокирована скандалом, который вызвали ее...
Менее половины россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался после 2024 года на посту президента России — о таком желании высказались лишь 48% опрошенных. Сопоставимая цифра в 41% респондентов хотят, чтобы Путин ушел. Причем лишь в 8% это связано с коррупцией и прочими злоупотреблениями, чаще всего люди просто говорят, что он надоел, что ему уже пора на пенсию и что глава государства засиделся.
Как следует их результатов опроса "Левада-центра", опубликованных «Открытыми медиа», по этому вопросу существует заметная разница между гендерами: если среди мужчин смены власти хотят 48% против 42% желающих, чтобы Путин остался, то среди женщин картина резко отличается — там 53% хотят его оставить и лишь 35% настаивают на его уходе.
После присоединения Крыма в 2014 году рейтинги власти резко выросли, в ноябре 2014 года было лишь 19% желающих ухода Путина. До 2017 года эта цифра сохранялась примерно на одном уровне, однако затем резко пошла вверх на фоне соответствующего падения числа людей, которые хотели, чтобы Путин остался. Эффект сохранился на фоне пенсионной реформы 2018 года и к марту 2020 года достиг 40% говорящих о смене власти.
Отметим, что до 2014 года картина для Путина была ещё хуже, чем сейчас — в октябре 2013 года за его уход были 45% россиян, а против — лишь 33%. Тогда было заметно больше неопределившихся: около четверти населения не готовы были ответить на этот вопрос, сейчас же таких лишь 11%.
«Многие одобряют деятельность Путина, говорят о больших заслугах, но все-таки уже нужно что-то другое», — поясняет результаты опроса замглавы «Левада-центра» Денис Волков.
Менее половины россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался после 2024 года на посту президента России — о таком желании высказались лишь 48% опрошенных. Сопоставимая цифра в 41% респондентов хотят, чтобы Путин ушел. Причем лишь в 8% это связано с коррупцией и прочими злоупотреблениями, чаще всего люди просто говорят, что он надоел, что ему уже пора на пенсию и что глава государства засиделся.
Вы знаете такое искусство омоложения организма и совершенствования способностей человека, как нейгун? А вот Владимир Гаврилов может рассказать о нем многое. На YouTube-канале имени себя этот блогер знакомит зрителей с данной системой. Здесь можно увидеть, как написал в своей визитке Владимир: видео нестандартных упражнений, которые он вывел для себя сам; видео стандартных упражнений с эспандерами по методике Бубновского; видео с даосскими железными вениками, которыми блогер пробивается каждый день; видео о креплениях эспандеров в квартире. Вам интересно стало, уважаемые читатели, все это посмотреть? Тогда продолжим.
Власти Белоруссии заморозили цены на десятки продуктов, лекарств и товаров первой необходимости. Цены зафиксировали, в том числе, на рис, муку, гречку, хлеб, макароны, хозяйственное мыло, туалетную бумагу и спички. В списке лекарств — антибиотики, анальгин, аспирин, парацетамол, лекарства от кашля и другие препараты.
Длительное ожидание ежегодного послания Владимира Путина порождает самые невероятные слухи. Кроме того, эта задержка сама по себе позволяет делать весьма пессимистические предположения насчет ближайшего будущего. Впрочем, и без того очевидно, что вектор движения отдельно взятой страны уже задан, поэтому в рамках существующей политической системы решительно невозможно остановить ее постепенное сползание в бездну истории. Иначе говоря, все происходящее сейчас вполне допустимо представить в виде удручающей триады: «девальвация, деградация, дезинтеграция».
В 80-е годы Юрий Антонов был чуть ли не самым известным советским музыкантом. Его песни до сих пор слушают с трепетом и любовью, хотя сам композитор давненько отошёл от активной музыкальной деятельности.
Бывший протодиакон Андрей Кураев прокомментировал высказывания телеведущего Владимира Познера, который раскритиковал православие. Журналист и телеведущий заявил, что принятие православия на Руси стало «одной из величайших трагедий». Познер также указал, что страны, в которых главенствующей религией стали другие ответвления христианства, живут лучше.
Испанская полиция опубликовала фотографии и видеозаписи, на которых видно, как нелегальные мигранты пытаются попасть в Европу из Северной Африки, прячась в контейнерах с разбитыми бутылками и в запечатанных мешках с токсичным пеплом.
В одном из интервью Джордж Клуни рассказал о том, как из-за пандемии лишился работы на полгода и попробовал себя в роли домохозяина. Во время своеобразного «отпуска» с близкими актёр понял, что… боится собственную супругу.
Президент Владимир Путин подписал закон о регулировании ответственности за безбилетный проезд. В частности, он запрещает высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников в возрасте до 16 лет, следующих без сопровождения взрослых.
Не удалось мне избежать коварного ковида – подцепил я все же эту заразу! И это несмотря на то, что чуть ли не с самого начала пандемии очень редко выходил из дома. Дети порой приносили продукты и все необходимое, оставляя все это перед дверью. Один раз даже воспользовался услугами курьера. И все же не уберегся!
В последние несколько лет мегазвезда российской эстрады Алла Пугачёва довольно редко появляется на светских мероприятиях, а с наступлением пандемии и вовсе без крайней необходимости не покидает пределы своего имения в деревне Грязь.
Борис Джонсон воззвал «Эй, кто-нибудь!», дабы пристрелить его собаку по имени Дилин после того, как проживающий в загородной резиденции Чекерс хулиганистый пес сжевал бесценную книгу Джека Рассела и прогрыз мебель.
В недавнем выпуске программы «Судьба человека» певица Алёна Апина откровенно рассказала о том, чего стоило ей счастье быть мамой. Многие поклонники даже не знали, через что пришлось пройти артистке ради материнства.
Журнал GQ взял большое интервью у предполагаемой дочери президента РФ «Луизы Роговой» (это имя девушка использует в инстаграме). Интервьюер ни разу не спросил ее напрямую о родстве с Путиным. (сразу оговоримся, что эта информация - что у Владимира Путина есть третья дочь - официально не подтверждена. - прим. МГ.)
Во многих ведущих мировых СМИ появилась серия видеороликов, в которых дочь эмира Дубая, принцесса Латифа, обвиняет отца в том, что он удерживает ее в заточении. Эта история грозит обернуться серьезным международным скандалом на уровне Организации Объединенных Наций и первых лиц нескольких государств. Рассказываем, чем знаменита эта принцесса, почему ее история похожа на шпионский боевик и кто заставляет ООН заниматься судьбой дочери одного из богатейших людей мира.
На должность премьер-министра с улицы не попадают. И сразу было понятно, что возглавивший правительство Михаил Мишустин человек не простой и не бедный, тем более и информация соответствующая была – о том, что у семьи нового премьера накопилось собственности на 3 млрд рублей. Но что и откуда, как водится, было красиво народу объяснено. И вот новая неудобная новость: члены семьи премьер-министра России оказались замешаны в махинациях с государственным имуществом в особо крупных размерах. Действительно? И какие, интересно, объяснения можно ждать «по теме» на этот раз?
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.