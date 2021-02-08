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Три интервью о смене власти: голоса из политического закулисья России
Митрофан Костеев   
08 Февраля 2021 г.
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Если вы думаете, что российские "говорящие головы" сегодня поделены на тех, "кто за Путина" и тех, кто "за Навального" — вы глубоко ошибаетесь.

Среди аналитиков бушуют многочисленные версии происходящего (ведь полной правды не знает никто!). И это вовсе не плохо — мир всегда был неоднозначным и не черно-белым. Вот только продраться сквозь паутину версий бывает сложновато... Но надо, если хотите "держать руку на пульсе".

Портал для пожилых политических наблюдателей рекомендует посмотреть три примечательных политических видео (правда, в одном — только голос собеседника)

Если вы думаете, что российские "говорящие головы" сегодня поделены на тех, "кто за Путина" и тех, кто "за Навального" - вы глубоко ошибаетесь.

Глеб Олегович Павловский — известный политтехнолог. Именно он "раскручивал" Владимира Путина (например, ему принадлежит идея незримо связать будущего президента со всенародным любимцем Штирлицем). Сегодня он — в оппозиции президенту.

И много и интересно рассказывает и о временах Ельцина, и о раннем Путине, приоткрывая кое-какие тайны. И о текущем моменте, естественно, о Навальном, об оппозиции, о перспективах смены Путина на кого-то еще. Вот, кстати, интересный пассаж, про наше с вами настроение в эти смутные времена:

— Вы не можете отнять у людей такой большой кусок жизни. Очень немногие умеют хорошо разводиться. Люди боятся. Они опасаются, что все их жизненные инвестиции, сделанные при Путине, обнулятся. Как было при уходе советской власти. Они один раз все потеряли? Потеряли. Они не хотят снова выживать... Не любят Путина очень многие люди, но они не хотят выживать. Он страхует их жизненные вклады. Я думаю, что выиграет не тот, кто звучно оплюет Путина, а тот, кто предложит защиту от этого страха, от страха потерять. Есть такое понятие — политическое предложение. Человек так не говорит, но он всегда слушает, что ему предложат. Если он не слышит предложения, то он теряет интерес.

Весьма неглупый человек, с которым вовсе не обязательно соглашаться:



  • (В начале интервью есть несколько минут рекламной вставки, ее можно перемотать или дождаться продолжения. Все самое интересное — после нее)

***

Еще один очень неглупый наблюдатель - политолог Леонид Радзиховский (к сожалению, тут только голос). Он размышляет о феномене Алексея Навального — и дает ему двойственную оценку, с одной стороны, признавая масштаб явления и заслуги в взбаламучивании болота российской политики, с другой — показывая его оторванность от интересов массы российского народа, да и политических элит (главный вопрос: является ли смутьян самостоятельным игроком? И если нет — то кто за ним стоит? — не дает покоя многим). Но самое главное — дает осторожные прогнозы на будущее (включая и будущее самого Навального, там есть развилки):

Политолог Станислав Белковский — человек экстравагантный, частенько выдает шокирующие прогнозы (которые не всегда сбываются, прямо скажем — но зато дают свежий взгляд на политическое закулисье). В этом своем интервью он связывает готовящуюся почетную отставку руководителя "Первого канала" Константина Эрнста с вероятным "транзитом власти". После ухода Путина, мол, Первый канал будет приватизирован. И вообще рассуждает о новой приватизации, которая может последовать после смены начальства в Кремле (а ведь когда-нибудь это произойдет, неизбежно). Прислушаемся-ка, возможно "в этом что-то есть"?

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