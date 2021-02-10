Отставка Путина: глупые мечты? Пугающая неизбежность? Хитрые политтрюки?

Внешняя и внутренняя политическая жизнь России бурлит событиями. На слуху много тем: транзит президентской власти, всколыхнувшее страну возвращение оппозиционера Навального, отношения РФ с Евросоюзом, Америкой, не забыта также и белорусская повестка. Что происходит сейчас и что это сулит в будущем, разобраться, конечно, сложно. А многие представители старшего поколения, конечно, интересуются. И поэтому узнать экспертные мнения «по поводу» не помешает. Политологи, надо учесть, не провидцы, и могут в своих видениях и прогнозах ошибаться, а иногда и вообще выдавать совершенно провокационные версии... Вот несколько мнений, озвученных на днях.

Путин в феврале объявит об отставке? Скурлатов поделился сенсационным инсайдом

Сложно уже сосчитать, сколько раз за последние полгода самые разные эксперты пытались «отправить» российского президента Владимира Путина в отставку. Причем основания для этих версий приводились самые разные, хотя большинство из них и было озвучено как инсайды без обозначения источников и при полном отсутствии более внятных, хотя бы косвенных аргументов.

Чего стоят только многочисленные заявления политолога и доктора исторических наук Валерия Соловья, а также многих других видных спикеров, которых можно назвать своего рода адептами версии о скорой отставке Владимира Владимировича. Разумеется, никаких серьезных последствий их заявления не вызвали. Как говорится, пошумели, и ладно. Тем более, что с начала 2021 года разговоры на эту тему вроде бы улеглись, а если и возникают снова, то уже и вовсе выглядят предельно «тихими» и неубедительными.

Впрочем, разговоры эти ведутся, причем каждый раз обрастают все новыми, пусть и незначительными подробностями. Между тем каждый из тех, кто уже успел заявить о скором уходе Путина из большой политики, ни разу не назвал хотя бы примерной даты этого «события». Разве что все тот же Валерий Дмитриевич Соловей продолжает отмечать, что произойдет это в 2021 году. Однако недавно его коллега, известный российский политик и писатель Игорь Скурлатов все же решился озвучить именно дату, что и сделало его заявление в какой-то степени сенсационным.

«24 февраля Владимир Путин объявит о своей отставке?» – таким вопросом эксперт озаглавил пост в авторском Telegram-канале.

Причем эксперт апеллирует вовсе не к каким-нибудь собственным прогнозам, а утверждает, что речь идет о вполне реальных шагах. Согласно его инсайду, власти всерьез обсуждают возможность проведения досрочных президентских выборов. А ирония всей этой ситуации заключается в следующем: автором идеи о том, чтобы отправить президента в отставку и провести выборы главы государства досрочно, может оказаться сам Скурлатов. Об этом он подробно рассказал в своем посте.

«Знакомые, которые в разных статусах работают на российского президента, регулярно надоедают вопросами о том, как уберечь Россию от политической турбулентности и повысить рейтинг партии власти. Как правило, отмахиваюсь, им платят, пусть они и думают. Но однажды все-таки в шутку ответил. Вот есть нестабильная политическая ситуация, которую нельзя успокоить обычными инструментами. В таком случае нужны неординарные решения, на которые у них нет ни воображения, ни умения. Впрочем, вот один из ходов, который заключается в использовании американской политической технологии под названием, которое примерно звучит как "клин клином вышибают".

Согласно этой технологии и применительно к ситуации в России нужно объявить о досрочных выборах. Либо в Государственную думу, либо на пост президента России. В последнем случае воздействие на внутриполитическую повестку будет значительно глубже, особенно с точки зрения стабилизации обстановки, поскольку поможет направить неуправляемую на данный момент энергию масс в русло созидания. Достаточно лишь оформить все это в виде проекта и вбросить где нужно.

Сказал об этом и забыл. Но вдруг узнал о том, что мои предложения вполне серьезно обсуждают на довольно высоком уровне власти. Во, думаю, снова прокололся. Ведь проведут досрочные выборы, а после и спасибо не скажут. Очень хорошо знаю этих своих знакомых. Им лишь бы украсть хорошую идею и выдать за свою, а потом ее автора кинуть. С другой стороны, что Бог не делает – все к лучшему», – иронично подметил Скурлатов.

Марат Баширов: Собянин сформировал серьезную империю

Пока федеральный центр с головой погряз в решении целого комплекса внешних и внутренних политических проблем, пытаясь не допустить усугубления ситуации, он постепенно упускает из виду процессы, которые еще недавно старался всегда держать в поле своего зрения.

Разумеется, на фоне довольно громкой и, можно даже сказать, комплексной истории с оппозиционером Алексеем Навальным, длительной неопределенности с судьбой президентской должности в США, продолжающихся споров вокруг «Северного потока – 2», развития нового витка дипломатического противостояния с Европейским Союзом и целой череды вызовов на Ближнем Востоке, Южном Кавказе и в других регионах, контролировать внутренние процессы становится сложно.

Между тем одним из таких внутренних процессов стало постепенное усиление политической роли мэра Москвы Сергея Собянина, которому еще «вчера» целый ряд экспертов прочили едва ли не полное забвение и утрату всех наработанных ранее позиций. Теперь же, как пишет в своем авторском Telegram-канале российский политолог Марат Баширов, Сергей Семенович сумел не просто сохранить прежние наработки, но еще и стратегически продвинуться к основной своей цели – усилению влияния и формированию целой империи из подконтрольных ему «сателлитов» на местах.

«Мэр Москвы Сергей Собянин усилил свое влияние на Свердловскую область и на уральский пул регионов в целом. Сегодня пал последний оплот региональных элит – Екатеринбург. Глава региона Куйвашев сумел поставить на должность сити-менеджера уральской столицы Алексея Орлова, который еще в 2005 году был его заместителем во время работы мэром в Тобольске. Что же касается самого Куйвашева, то он – креатура Сергея Собянина.

Вообще, Собянин в определенной степени копирует политическую стратегию своего предшественника Лужкова. Тот также старался сформировать вокруг себя целое облако из лояльных ему глав регионов, но делал это на политической платформе и с использованием столичного бюджета, заключая договоры о сотрудничестве. Собянин же выбрал более изощренный путь – он выращивает молодежь, после чего расставляет ее по ключевым субъектам Федерации и проводит ее ротации. С учетом губернаторов – выходцев из Тюмени, которые возглавили другие соседние регионы, а также полпреда в УрФО Якушева, можно сказать, что Собянин сформировал серьезную империю», – пишет Баширов.

В Москве недовольны: политолог указал на "явное поражение Кремля" в Беларуси

В последние месяцы российские политические элиты были вынуждены отодвинуть белорусскую повестку на второй план в силу целого комплекса вполне объективных причин. Между тем от намерения сохранить или даже приумножить влияние на Республику Беларусь Москва точно не отказывалась, о чем свидетельствуют продолжающиеся контакты с Минском по целому набору ключевых для обеих сторон вопросов.

Более того, не так давно работа в этом направлении снова активизировалась. К примеру, появились слухи о том, что посол России в Минске Дмитрий Мезенцев в скором времени может быть переведен на должность секретаря Союзного государства. Что же касается фигуры нового главы российской дипломатической миссии в Беларуси, то о ней информации пока нет ни у одного из источников этих данных. Отмечается лишь, что новый российский посол должен обеспечить сохранение хотя бы прежнего уровня межгосударственных отношений, чтобы Россия не потеряла стратегически важного для себя союзника и сумела сохранить основной пророссийский вектор внешней политики официального Минска.

Между тем, как считают эксперты, подобные кадровые перестановки могут свидетельствовать еще и о том, что Москва недовольна текущим уровнем контактов с соседней Республикой. Впрочем, как пишет в своем авторском Telegram-канале политолог Максим Жаров, перевод Мезенцева и назначение нового посла в Минске, скорее всего, никак не изменит ситуацию, а приведет лишь к заморозке ситуации на текущих позициях.

«Слухи о переходе Мезенцева в секретариат Союзного государства активно раскручиваются с подачи российских противников белорусского президента Александра Лукашенко. Это может свидетельствовать о том, что и в Москве, и в Минске многие недовольны той стагнацией, в которую Лукашенко погрузил российско-белорусские отношения после свертывании активной фазы венесуэльского сценария для Республики западными кураторами.

Впрочем, поскольку появление Мезенцева на посту секретаря Союзного государства – это все та же стагнация, только в другой форме, ожидать в качестве нового посла России в Белоруссии прорывных фигур не стоит. Ситуация останется на том же месте. Тем более, если Лукашенко вслед за послом Бабичем решит уволить еще и Мезенцева, это будет выглядеть явным поражением Кремля в борьбе за Белоруссию», – пишет Жаров.

На нашем сайте читайте также:

Sobesednik.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...