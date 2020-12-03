Защитим внучат от опасных игр и игрушек

В Минздраве предложили изымать из продажи вредные игрушки и игры для детей и подростков. Насколько опасны для психики детей отдельные игрушки, а также настольные и компьютерные игры, предложено проверять специальной экспертизой, причём продажу забракованных изделий будут приостанавливать.

Подать сигнал тревоги сможет любой желающий

Инициировать проверку влияния игрушки на психическое здоровье ребёнка, согласно проекту, сможет любой желающий, в том числе обычные люди, общественные организации, органы государственной власти и местного самоуправления. Оценку изделия проведёт специально созданная экспертная комиссия.

Помимо игрушек, новые правила предложено распространить на компьютерные и настольные игры, а также на игровые сооружения.

Перечень рисков, при выявлении которых изделие предложат изъять из оборота, установят заранее. Среди них: случаи, когда игры или игрушки изображают или описывают действия, представляющие угрозу жизни или здоровью детей, например пропагандируют причинение вреда своему здоровью или самоубийство. Нельзя будет показывать (или провоцировать) насилие и жестокость по отношению к другим людям или животным. Также недопустимым предложено считать изображение курения, распития спиртных напитков, потребления наркотиков, участия в азартных играх.

В чёрный список попадёт демонстрация порно, сцен сексуального насилия и сомнительного поведения, например занятий проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством. Не разрешено будет показывать детям смерть в унижающей человеческое достоинство форме, нанесение увечий, аварии, катастрофы и их последствия. Также рискованными будут считать игры, провоцирующие оскорбление религиозных чувств верующих.

В том случае, если комиссия подтвердит, что игрушка для психического здоровья детей опасна, заключение экспертов направят властям для решения вопроса об её изъятии из продажи. При этом проект закона оставляет производителю возможность оспорить результаты экспертизы в суде.

Самый опасный возраст

Детей важно оградить от любой психотравмирующей информации, которая будет причинять вред их здоровью, изменять целеполагание и поведение, уверен заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр, доктор медицинских наук Николай Говорин: «Психика ребёнка ещё не сформирована, у него не сложились ценностные ориентации — и в этот период всякого рода вредоносная информация может искажать его полноценное психическое развитие».

Возраст 4-10 лет, по его словам, самый опасный в плане развития невротических расстройств, особенно фобического невроза, а спровоцировать их может в том числе неправильно подобранная игрушка или игра. В этот период дети особенно уязвимы из-за высокой внушаемости, так как ещё не способны понимать сущность событий, а «отражают» лишь их внешнюю сторону.

Игрушки же в жизни ребёнка имеют особое значение, так как не только становятся источником определённой информации, но и способствуют игровому перевоплощению — в кого, не в последнюю очередь зависит от самого изделия. Через игры дети в этом возрасте во многом и познают мир.

«Личность ребёнка формируется от непосредственного взаимодействия с микросоциумом. И игровое окружение ребёнка, в том числе куклы, игры, мультфильмы, входят в этот микросоциум», — подчеркнул Говорин.

Для подростковой психики опасность представляют неправильно выбранные компьютерные игры, отметил депутат, так как в этот период формируется уровень логического мышления и сущностного понимания окружающей действительности. Современные же игры способны затянуть участника в виртуальную реальность полностью.

«Помню, несколько лет назад в продаже были компьютерные игры, которые — и это доказано — доводили подростков до суицидов: через игровое перевоплощение они погружались в ту реальность, исполняли рекомендации, которые были заложены в игре, а потом продолжали действовать по этим правилам и в реальном мире. И в итоге совершали самоубийство», — напомнил парламентарий.

Кроме того, сформированные в процессе игр поведенческие стереотипы подростки могут переносить на реальных людей в виде различных агрессивных действий.

«Именно поэтому мы должны всячески ограждать наших детей от любой информации, которая оказывает опасное влияние на психическое здоровье и способна вызвать личностную деформацию», — сказал он.

По инф. Парламентской газеты

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