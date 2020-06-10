«Загробный» роман Бориса Акунина «Там…» станет сериалом

Роман Бориса Акунина «Там…», написанный автором под псевдонимом Анна Борисова, будет адаптирован под телесериал на двенадцать эпизодов по 36 минут. Съемки запланировано начать в следующем году.

Производством шоу займется компания Scoop production во главе с продюсером Марией Ивановой-Зейд.

Роман «Там…» был впервые опубликован в 2008 году и представлен как «одновременно страшный и смешной», пытающийся дать ответ на вопрос, который все хотят услышать, хотя и боятся: что ожидает нас после смерти?

Сюжет книги развернулся в баре международного аэропорта, где случайно встречаются двенадцать незнакомцев и собака. Далее — в результате трагедии — отправляясь с загробный мир.

Под псевдонимом Борисова Григорий Чхартишвили (он же Акунин, он же Анатолий Брусникин) издал еще две книги — «Креативщик» и Vremena Goda. Все они так или иначе завязаны на мистике и жизни после смерти.

Ранее писатель рассказал, что переболел коронавирусом.

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