ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Гороскоп на 2021 год
-2021-
11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Кому из знаков зодиака больше всего повезет в год Быка?
2021-01-02-14-01-37
Новый год сложится удачно для людей, которые умеют удерживать имеющиеся ресурсы и не боятся перемен во внешнем мире, рассказала астролог Ксения Шахова.
Годовые зарплаты Миллера и Грефа — суммы, которые страшно даже представить
2021-01-13-01-16-57
Журналистам удалось узнать, сколько зарабатывают главы «Газпрома» и «Сбербанка».
Стало известно о завещании создателя «Ералаша» Бориса Грачевского
2021-01-15-13-23-31
Создатель и худрук «Ералаша» Борис Грачевский, скончавшийся 14 января от коронавируса на 72-м году жизни, оставил всё нажитое своей последней молодой жене и маленькому...
Сын Никаса Сафронова сделал прививку от коронавируса, но она ему не помогла
2021-01-09-17-39-28
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин рассказал о последствиях прививки от COVID-19.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Японским ученым удалось отсрочить старость у мышей
По инф. rosbalt.ru   
19 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

Японские ученые нашли способ замедлить наступление старости у мышей. Этому способствует уничтожение клеток, которые предположительно вызывают возрастные нарушения.

Японским ученым удалось отсрочить старость у мышей

Соответствующая научная работа опубликована в журнале Science, ее авторами являются ученые, работавшие под руководством профессора Макото Наканиси из Института медицинских наук Токийского университета.

Во время исследования было установлено, что гибель стареющих клеток, которые имеются как у мышей, так и у людей, вызывает нейтрализация фермента глутаминаза-1 (GLS1). Ученые разработали ингибитор GLS1 и дали его старым мышам. Блокировка стареющих клеток улучшила состояние здоровья подопытных зверьков, в том числе у них нормализовался уровень сахара в крови, возросли сила и ловкость.

По мнению исследователей, результаты их работы могут помочь в поиске способов продления здоровой жизни человека.

Долгожительство - та еще наука, и доступна она не всем. Ученые всего мира бьются над решением вопроса продления жизни и замедления наступления старости. И кое-какие подвижки уже есть. Но кое-какими секретами с нами делятся те и, кто точно что-то об этом знает:

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 