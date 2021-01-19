Японским ученым удалось отсрочить старость у мышей

Японские ученые нашли способ замедлить наступление старости у мышей. Этому способствует уничтожение клеток, которые предположительно вызывают возрастные нарушения.

Соответствующая научная работа опубликована в журнале Science, ее авторами являются ученые, работавшие под руководством профессора Макото Наканиси из Института медицинских наук Токийского университета.

Во время исследования было установлено, что гибель стареющих клеток, которые имеются как у мышей, так и у людей, вызывает нейтрализация фермента глутаминаза-1 (GLS1). Ученые разработали ингибитор GLS1 и дали его старым мышам. Блокировка стареющих клеток улучшила состояние здоровья подопытных зверьков, в том числе у них нормализовался уровень сахара в крови, возросли сила и ловкость.

По мнению исследователей, результаты их работы могут помочь в поиске способов продления здоровой жизни человека.

Долгожительство - та еще наука, и доступна она не всем. Ученые всего мира бьются над решением вопроса продления жизни и замедления наступления старости. И кое-какие подвижки уже есть. Но кое-какими секретами с нами делятся те и, кто точно что-то об этом знает:

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...