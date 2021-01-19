Японским ученым удалось отсрочить старость у мышей

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Японские ученые нашли способ замедлить наступление старости у мышей. Этому способствует уничтожение клеток, которые предположительно вызывают возрастные нарушения.
Соответствующая научная работа опубликована в журнале Science, ее авторами являются ученые, работавшие под руководством профессора Макото Наканиси из Института медицинских наук Токийского университета.
Во время исследования было установлено, что гибель стареющих клеток, которые имеются как у мышей, так и у людей, вызывает нейтрализация фермента глутаминаза-1 (GLS1). Ученые разработали ингибитор GLS1 и дали его старым мышам. Блокировка стареющих клеток улучшила состояние здоровья подопытных зверьков, в том числе у них нормализовался уровень сахара в крови, возросли сила и ловкость.
По мнению исследователей, результаты их работы могут помочь в поиске способов продления здоровой жизни человека.
Долгожительство - та еще наука, и доступна она не всем. Ученые всего мира бьются над решением вопроса продления жизни и замедления наступления старости. И кое-какие подвижки уже есть. Но кое-какими секретами с нами делятся те и, кто точно что-то об этом знает:
Сейчас на слуху слово квест. Это игра, для прохождения которой участнику требуется решить цепочку разных логических загадок. Сюжет может предполагать один исход игры или несколько. Еще до коронавирусных ограничений квест-комнаты открывались практически в каждом российском более-менее крупном городе как грибы после дождя. Сходить в квест было модным препровождением времени, особенно, конечно, у более гибкого ко всем новшествам молодого поколения. Но и возрастные люди затем стали подтягиваться – в квест-комнаты ходили целыми семьями, там также некоторые фирмы проводили корпоративы.
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