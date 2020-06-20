Все больше школьников хотят стать врачами

Все больше московских школьников изъявляют решение стать врачами. По мнению властей, это происходит благодаря повышению престижа медицинских профессий.

Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, напомнив, что в школах столицы с 2015 года существуют медицинские классы.

По ее словам, в настоящее время такие классы открыты в 71 московской школе, в них предпрофессиональную подготовку проходят более 4,2 тыс. учеников.

«Сейчас количество обучающихся в медицинских классах более чем в два раза выше, чем в 2015 году», — сказала вице-мэр.

Старшеклассники изучают микробиологию, биохимию, анатомию и нанотехнологии в медицине. Их также учат оказывать первую помощь, добавила Ракова.

Чиновница отметила, что московские школьники также могут пройти профессиональное обучение в колледжах, подведомственных столичному департаменту здравоохранения.

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По инф. rosbalt.ru

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