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Все больше школьников хотят стать врачами

По инф. rosbalt.ru   
20 Июня 2020 г.
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Все больше московских школьников изъявляют решение стать врачами. По мнению властей, это происходит благодаря повышению престижа медицинских профессий.

В Москве за пять лет число учеников медицинских классов увеличилось вдвое

Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, напомнив, что в школах столицы с 2015 года существуют медицинские классы.

По ее словам, в настоящее время такие классы открыты в 71 московской школе, в них предпрофессиональную подготовку проходят более 4,2 тыс. учеников.

«Сейчас количество обучающихся в медицинских классах более чем в два раза выше, чем в 2015 году», — сказала вице-мэр.

Старшеклассники изучают микробиологию, биохимию, анатомию и нанотехнологии в медицине. Их также учат оказывать первую помощь, добавила Ракова.

Чиновница отметила, что московские школьники также могут пройти профессиональное обучение в колледжах, подведомственных столичному департаменту здравоохранения.

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По инф. rosbalt.ru

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