Внуков в школе хотят учить генетике. По выбору, правда

Министерство просвещения планирует вместе с педагогами и экспертами проработать введение учебных курсов в области генетики для школьников. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

— Посмотрим, обсудим с педагогами, учителями, со специалистами, кто разрабатывает содержание образования, как эффективнее внедрить преподавание генетики. Будет ли это в школьной программе или как селективный курс, — рассказал Сергей Кравцов. — После обсуждения мы примем наиболее эффективное решение. В данной области сегодня проводится много исследований. Мы, несомненно, поддерживаем и интерес учащихся в этом направлении. Поручение президента будет исполнено.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать учебные курсы и дисциплины в области генетики для школ и организаций дополнительного образования детей.

Наука – всегда большой труд. Ежедневный, ежечасный, кропотливый и напряженный. Её достижения дают обществу возможность развиваться, совершенствовать свои знания о мире и свою собственную жизнь тоже. Жалко, что эта отрасль оказалась востребованной у нас только перед лицом грозной болезни. Возможно, уделяя должное внимание научной сфере, нам было бы сейчас проще справляться с COVID-19. Хорошо, если из сложившейся ситуации будут вынесены правильные уроки. И введение курсов генетики в школе, возможно, один из шагов навстречу науке - ведь чтобы отрасль развивалась, надо увлечь ею подрастающее поколение.

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