|
Министерство просвещения планирует вместе с педагогами и экспертами проработать введение учебных курсов в области генетики для школьников. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
— Посмотрим, обсудим с педагогами, учителями, со специалистами, кто разрабатывает содержание образования, как эффективнее внедрить преподавание генетики. Будет ли это в школьной программе или как селективный курс, — рассказал Сергей Кравцов. — После обсуждения мы примем наиболее эффективное решение. В данной области сегодня проводится много исследований. Мы, несомненно, поддерживаем и интерес учащихся в этом направлении. Поручение президента будет исполнено.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать учебные курсы и дисциплины в области генетики для школ и организаций дополнительного образования детей.
Наука – всегда большой труд. Ежедневный, ежечасный, кропотливый и напряженный. Её достижения дают обществу возможность развиваться, совершенствовать свои знания о мире и свою собственную жизнь тоже. Жалко, что эта отрасль оказалась востребованной у нас только перед лицом грозной болезни. Возможно, уделяя должное внимание научной сфере, нам было бы сейчас проще справляться с COVID-19. Хорошо, если из сложившейся ситуации будут вынесены правильные уроки. И введение курсов генетики в школе, возможно, один из шагов навстречу науке - ведь чтобы отрасль развивалась, надо увлечь ею подрастающее поколение.
- Еще новости из сферы образования - по ссылке.
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Внуков в школе хотят учить генетике. По выбору, правда
Министерство просвещения планирует вместе с педагогами и экспертами проработать введение учебных курсов в области генетики для школьников. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
-
В США нашли спрятанные в Скалистых горах сокровища на миллион долларов
Неизвестный кладоискатель обнаружил в Скалистых горах в США «сокровища Фенна» − сундук с золотыми монетами и драгоценностями, которые спрятал коллекционер, бывший арт-дилер и ветеран Вьетнамской войны Форрест Фенн. (Удивительная история от начала и до конца! - прим. МГ.)
-
Никита Джигурда предположил, что наркотики Ефремову могли подсыпать
После смертельного ДТП, виновником которого стал актёр Михаил Ефремов, многие артисты прокомментировали случившееся. Одни считают Ефремова конченым алкоголиком и негодяем, а другие пытаются оправдать его – насколько это вообще возможно.
-
По делу о сбыте наркотиков Михаил Ефремов проходит в статусе свидетеля
Актёра Михаила Ефремова, устроившего пьяного ДТП, в котором погиб водитель, пять часов допрашивали по делу о продаже наркотиков — следствие пытается узнать, где Ефремов купил найденный в его крови кокаин, сообщает столичное ГУ МВД.
-
Элизабет Херли разделась в честь 55-летия
55-летие отметила британская актриса и фотомодель Элизабет Херли. В честь дня рождения она разделась, а «обнажённое» фото опубликовала в Инстаграме.
-
На живой концерт попадем не раньше сентября
Вновь сходить на полноценный концерт россияне смогут не раньше сентября, сообщили в Министерстве культуры РФ. А в данный момент ведомство совместно с Роспотребнадзором разрабатывают рекомендации по проведению репетиций для филармоний и концертных организаций.
-
Переезды, скандалы и покушения: непростая жизнь Авраама Руссо
Некогда очень популярный певец Авраам Руссо уже давненько «пропал со всех радаров». Свою армию поклонников он завоевал ещё в начале 2000-х годов, чуть задержался на вершине славы, а потом... внезапно исчез.
-
Поляки хотят пожаловаться Папе Римскому на педофилию в церкви
Польские верующие собирают деньги на платное объявление в итальянской газете, которую выписывает Ватикан. Они хотят опубликовать в ней призыв к Папе Римскому обратить внимание на педофилию в польской католической церкви и на епископов, которые покрывают ксендзов-педофилов.
-
Раскол в семье: внучка Людмилы Гурченко рассказала непростую правду
Журналист Елена Королёва — единственная внучка Людмилы Гурченко. Все эти девять лет, что актрисы нет с нами, Елена пытается разгадать тайны своей знаменитой бабушки, которая была для неё с рождения просто Люсей.
-
Принимаем приглашение от культурного Интернета: музыка Чайковского ждёт своих слушателей!
Культурный Интернет продолжает разрастаться и активно «плодоносить». Вот и новая подборка любопытных открытий Сети оказалась крайне разнообразной: здесь нашлось место и для Чайковского, и для кинофестиваля «Зеркало», и для познавательных лекций о кино и науке. Под конец мы вновь обратимся к «Большим гастролям», так что давайте уже приступать к самому интересному!
-
Как правильно выйти из самоизоляции? Сменить прическу или имидж
Важно правильно завершить этап самоизоляции, введенный из-за ситуации с коронавирусом, принять изменения в себе самом и окружающей жизни. Мнение об этом выразила доцент кафедры теоретических основ социальной психологии факультета социальной психологии МГППУ Ольга Даниленко.
-
Александр Ширвиндт в своей книге рассказал о пьянстве Ефремова-старшего
Актёр и режиссёр Александр Ширвиндт выпустил книгу мемуаров «Опережая некролог», в которой поделился воспоминаниями о своей жизни и о многих известных артистах.
-
Какое мороженое не стоит покупать?
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбирать в магазине мороженое и напомнили о том, что при неправильном хранении продукт может стать опасным для здоровья.
-
Вдова Андрея Павленко: Он понимал, что главное – не сколько лет ты прожил, а что ты сделал
В начале года ушел из жизни онкохирург Андрей Павленко. В 2018 году после диагностирования у него рака желудка третьей стадии он начал вести блог и рассказывать о своей борьбе с болезнью. Павленко стал примером мужества для онкобольных, которых он призывал не отчаиваться. Как сейчас живет семья онкохирурга, рассказала его вдова Анна.
-
Белгородские ученые придумали десерт для профилактики рака
Ученые из Белгорода разработали способ получения смоквы, обогащенной наноструктурированным сухим экстрактом эхинацеи. Этот десерт будет полезен для профилактики желудочно-кишечных и онкологических заболеваний.
-
В Германии в 2000-летней яме с мусором нашли фигурку богини Исиды
В Германии археологи при проведении раскопок на месте древнеримского лагеря обнаружили небольшую статуэтку древней египетской богини Исиды, культ которой одно время был широко распространен в Древнем Риме.
-
Про Байкал сложено много красивых легенд, а новые придумывают для туристов
Испокон веков на берегах Байкала селились древние люди, но только в культуре бурят-монгольских племен родилось настоящее поклонение озеру. Даже современные буряты-горожане считают озеро своей колыбелью, священным, живым и верят в его необыкновенную силу и способность влиять на судьбы людей. Откуда же появилась у них такая вера?
-
«Здесь был натуральный сенокос, одна трава»: ветеран лесхоза Бурятии восстановил питомник
В Хоринском районе Бурятии ветеран лесного хозяйства, мастер леса Хоринского лесхоза Александр Кондратьев восстановил лесной питомник. Еще три года назад питомник находился в состоянии полного упадка – семена не приносили должных всходов, а сеянцы погибали. Однако сегодня тут выращивают около 2 миллионов сеянцев сосны, сообщают в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
-
Вторую волну COVID-19 предложили ждать к Новому году
Вторую волну коронавирусной эпидемии россиянам стоит ждать ближе к концу года. Такое предположение высказала академик РАН и глава исполкома Союза педиатров Лейла Намазова-Баранова.
-
Не равны наши школьники перед ЕГЭ: ни социально, ни цифровыми возможностями
Если Рособрнадзор не снизит сложность заданий единого госэкзамена, в этом году результаты будут хуже, чем в прошлом, считает депутат Госдумы Олег Смолин.