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Врачи вернули зрение абсолютно слепой девочке
По инф. Российской газеты   
31 Августа 2020 г.
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В столице Чувашии врачи провели уникальную операцию шестилетней незрячей девочке из Марий Эл.

В Чебоксарах врачи вернули зрение абсолютно слепой девочке

У пациентки была тяжелейшая отслойка сетчатки, врожденная миопия (близорукость) высокой степени -18 и полная слепота, рассказали в пресс-службе Республиканской клинической офтальмологической больницы Минздрава ЧР.

Оперировал ребенка главврач больницы Дмитрий Арутюнов. Мастерство офтальмолога и передовые медицинские технологии позволили совершить почти невозможное.

«Уже на первые сутки после операции девочка может видеть. Случай неординарно сложный. Выписана через пять дней после операции. Планируется динамическое наблюдение», — рассказал Дмитрий Арутюнов.

Ничем иным кроме как чудом этот случай не назовешь. Медицинские технологии, конечно, шагнули далеко вперед, но все равно не всегда такие тяжелые операции заканчиваются успешно.

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