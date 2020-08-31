Врачи вернули зрение абсолютно слепой девочке

В столице Чувашии врачи провели уникальную операцию шестилетней незрячей девочке из Марий Эл.
У пациентки была тяжелейшая отслойка сетчатки, врожденная миопия (близорукость) высокой степени -18 и полная слепота, рассказали в пресс-службе Республиканской клинической офтальмологической больницы Минздрава ЧР.
Оперировал ребенка главврач больницы Дмитрий Арутюнов. Мастерство офтальмолога и передовые медицинские технологии позволили совершить почти невозможное.
«Уже на первые сутки после операции девочка может видеть. Случай неординарно сложный. Выписана через пять дней после операции. Планируется динамическое наблюдение», — рассказал Дмитрий Арутюнов.
Ничем иным кроме как чудом этот случай не назовешь. Медицинские технологии, конечно, шагнули далеко вперед, но все равно не всегда такие тяжелые операции заканчиваются успешно.
- Еще о неординарных случаях из медицинской практики - по ссылке.
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