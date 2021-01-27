Владимир Путин сравнил протесты... с терроризмом!

Президент РФ Владимир Путин утверждает, что на митинге 23 января оппозиция «гнала впереди себя женщин и детей», как это делают «террористы». Он уверен, что политики не должны выводить людей на улицы.

«Нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних. Ведь так террористы поступают, когда впереди себя гонят женщин и детей. Вот здесь немножко как бы фокус смещается, но по сути это то же самое», — сказал президент в эфире федерального телевидения.

«Кстати говоря, вот все события подобного рода, о которых я сейчас говорил… Никто не должен прибегать к ним, стараясь защитить свои какие-то амбициозные задачи и цели, особенно в сфере политики. Так политика не делается, во всяком случае ответственная», — добавил он.

Путин также заявил, что выражение своей позиции должно происходить исключительно в рамках закона.

Напомним, прошедшие 23 января акции не были согласованы с властями. Ещё до их начала Алексей Навальный и многие его соратники были арестованы или задержаны. Единицы из них смогли лично присутствовать на митингах. Призывая выходить на улицы, штабы Навального не обращались отдельно ни к женщинам, ни к детям.

Можно ли сравнивать между собой оппозицию и терроризм? Да уж слишком разные это вещи. Терроризм - это намеренное убийство ни в чем неповинных людей, а оппозиция всего лишь высказывает свое мнение на происходящее в стране (кстати, наш портал читают пожилые люди совершенно разных политических взглядов!), а вот правоохранители с подачи вышестоящих органов власти ведут себя настолько жестоко, что волосы на голове шевелятся. И потом, ведь важно понимать, что политическая ситуация в России очень и очень далека от благостной картинки "в телевизоре". И от такого трудно оставаться в стороне.

Еще на эту злободневную тему:

По инф. sobesednik.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...