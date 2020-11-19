ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Как Наталья Дрожжина и Михаил Цивин построили «бизнес» на пожилых актёрах
2020-11-04-13-49-38
Тема скандалов вокруг наследства звёзд, кажется, неиссякаемая. Очередной такой разразился спустя несколько лет после смерти актёра Алексея Баталова, чья вдова оказалась жертвой хитрых...
Вакцина «Спутник V» вызывает побочные эффекты у каждого седьмого
2020-10-27-09-26-13
Руководитель НИЦ имени Гамалеи, разработавшего российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург заявил, что среди согласившихся привиться препарат вызывает побочные эффекты у 15%...
Помощь семьям, телемедицина и ипотека: Путин дал новые поручения
2020-10-27-01-28-01
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
В каких городах Урала самый грязный воздух?
2020-10-29-02-39-25
Наблюдение 13 городов УрФО в период с 2010 по 2019 год показало, что самый плохой воздух в Магнитогорске и Кургане.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Вирусолог: Скоро мы сможем выбирать вакцины от коронавируса как в розничном магазине
По инф. sobesednik.ru   
19 Ноября 2020 г.
Изменить размер шрифта

Мир на ура воспринял сообщение об успешных испытаниях вакцины от коронавируса компаний «Пфайзер» (США) и «Бионтех» (Германия). Действительно ли пора радоваться?

Вирусолог: Скоро мы сможем выбирать вакцины от коронавируса как в розничном магазине

Фондовые рынки взлетели вверх, акции подорожали, у экономистов появилась надежда. А капитализация компаний, которые в пандемию росли из-за ухода на удаленку – Zoom (видеосвязь) и Netflix (сериалы), – наоборот, упала. Мир как будто уже помахал рукой коронакризису.

Но чем новая вакцина отличается от представленного ранее российского препарата Института имени Гамалеи и дают ли они обе человечеству надежду на победу над пандемией?

– Конкуренция тут очевидна: на кону и серьезный коммерческий интерес, и неслабая политическая составляющая, – поделился с «Собеседником» вирусолог Александр Чепурнов. – По своему смыслу эти вакцины отличаются. Российская вакцина сделана на векторе – аденовирусе, а «файзеровская» вакцина – матричная, это новое слово в науке. Она кодирует именно те белки, которые представляют наиболее важные части портрета коронавируса.

При этом обе вакцины – двукратные (требуется две инъекции с перерывом во времени), обе нуждаются в холодовых цепочках, то есть транспортируются только при минус 70 градусах, что сильно осложняет их доставку и хранение, особенно если речь о небольших населенных пунктах.

Но у нашей вакцины есть высушенный вариант, которому холод не нужен. Какая из этих двух вакцин лучше, я говорить не возьмусь. Тем более что полных научных публикаций на этот счет так и нет. Есть только заявления разработчиков.

Американцы заявили о 90% положительных результатов среди испытуемых. – Это неплохой результат, из 10 вакцинированных 9 защищены – это хорошо. Но после того, как провакцинировать, необходимо посмотреть хотя бы в течение квартала, сколько потом заболеют, а сколько – нет. Надо еще наблюдать, – считает вирусолог.

А на рынок, предсказывает эксперт, готовятся выйти до 5–10 новых вакцин.

– Я думаю, срок – несколько месяцев. Китайцы уже ведут переговоры по регистрации своей вакцины у нас, – говорит Александр Чепурнов. – Через какое-то время у нас будет довольно богатый выбор. А еще спустя небольшое время мы сможем сравнивать их по качествам и характеристикам, как в розничном магазине. Но могут быть и разочарования.

Как покажут себя импортные вакцины, узнаем скоро, а вот заголовки о том, как "ведет" себя отечественный «Спутник V». Ощущения, прямо скажем, смешанные:

По инф. sobesednik.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 