Вирусолог: Скоро мы сможем выбирать вакцины от коронавируса как в розничном магазине

Мир на ура воспринял сообщение об успешных испытаниях вакцины от коронавируса компаний «Пфайзер» (США) и «Бионтех» (Германия). Действительно ли пора радоваться?

Фондовые рынки взлетели вверх, акции подорожали, у экономистов появилась надежда. А капитализация компаний, которые в пандемию росли из-за ухода на удаленку – Zoom (видеосвязь) и Netflix (сериалы), – наоборот, упала. Мир как будто уже помахал рукой коронакризису.

Но чем новая вакцина отличается от представленного ранее российского препарата Института имени Гамалеи и дают ли они обе человечеству надежду на победу над пандемией?

– Конкуренция тут очевидна: на кону и серьезный коммерческий интерес, и неслабая политическая составляющая, – поделился с «Собеседником» вирусолог Александр Чепурнов. – По своему смыслу эти вакцины отличаются. Российская вакцина сделана на векторе – аденовирусе, а «файзеровская» вакцина – матричная, это новое слово в науке. Она кодирует именно те белки, которые представляют наиболее важные части портрета коронавируса.

При этом обе вакцины – двукратные (требуется две инъекции с перерывом во времени), обе нуждаются в холодовых цепочках, то есть транспортируются только при минус 70 градусах, что сильно осложняет их доставку и хранение, особенно если речь о небольших населенных пунктах.

Но у нашей вакцины есть высушенный вариант, которому холод не нужен. Какая из этих двух вакцин лучше, я говорить не возьмусь. Тем более что полных научных публикаций на этот счет так и нет. Есть только заявления разработчиков.

Американцы заявили о 90% положительных результатов среди испытуемых. – Это неплохой результат, из 10 вакцинированных 9 защищены – это хорошо. Но после того, как провакцинировать, необходимо посмотреть хотя бы в течение квартала, сколько потом заболеют, а сколько – нет. Надо еще наблюдать, – считает вирусолог.

А на рынок, предсказывает эксперт, готовятся выйти до 5–10 новых вакцин.

– Я думаю, срок – несколько месяцев. Китайцы уже ведут переговоры по регистрации своей вакцины у нас, – говорит Александр Чепурнов. – Через какое-то время у нас будет довольно богатый выбор. А еще спустя небольшое время мы сможем сравнивать их по качествам и характеристикам, как в розничном магазине. Но могут быть и разочарования.

Как покажут себя импортные вакцины, узнаем скоро, а вот заголовки о том, как "ведет" себя отечественный «Спутник V». Ощущения, прямо скажем, смешанные:

По инф. sobesednik.ru

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