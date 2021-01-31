Стройка и бетон: в сети появилось журналистское видео из нашумевшего «дворца Путина»

Журналистам Telegram-канала Mash удалось побывать на территории так называемого «дворца Путина» в Геленджике, о котором Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального снял фильм.

В поездку отправился главный редактор канала Максим Иксанов. По его словам, снять свою версию ролика о «дворце президента» помог проводник — представитель технадзора, который следит за возведением здания шесть лет. Строитель несколько раз отказывался, но в итоге согласился показать «дворец». Журналистам дали на съемку изнутри и снаружи час.

Иксанов отметил, что у дворца нет ворот и копии орла с Зимнего дворца в Петербурге, в которой говорится в фильме Навального.

«Описать локацию довольно просто — это один сплошной бетон. По сути все находится на нулевом этапе строительства. Перед друзьями не похвастаешься», — прокомментировал он увиденное.

Журналист насчитал 16 одинаковых помещений, в которых могут находиться спальни, ванные комнаты или гардеробные. В комнате, которую назвали в расследовании ФБК «кальянной», Иксанов обнаружил бытовку строителей. Бассейн и «аквадискотека» тоже не готовы. По его словам, на ее месте возводят сооружение, похожее на фонтан. Вместо театра — «актовый зал дома культуры на максималках», отметил журналист.

«Сплошное разочарование», — заключил Иксанов.

Он добавил, что строители работают медленно. На завершение проекта может уйти пять-шесть лет. Имя владельца здания Mash узнать не удалось.

ФБК (надо напомнить, что в России ФБК признан "НКО, выполняющей функцию иностранного агента" - прим. ред) 19 января опубликовал расследование о «дворце Путина» — резиденции в Геленджике площадью 17,6 тыс. квадратных метров и стоимостью 100 млрд рублей. Расследование за десять дней набрало 100 млн просмотров.

Фонд сообщил, что это самый большой частный дом в России, и его площадь равняется 39 княжествам Монако. На территории есть ледовый дворец, церковь, чайный домик площадью 2,5 тыс. квадратных метров, подземный тоннель с выходом к морю. Рядом находятся виноградники, шато и устричная ферма. Также указано, что территория резиденции взята под охрану ФСО. Над дворцом — бесполетная зона.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на расследование заявил, что у Владимира Путина «нет никакого дворца». На следующий день он назвал расследование Навального «лохотроном».

Путин также заявил, что ни ему, ни его родственникам дворец не принадлежит. В Кремле утверждают, что знают, в чьей собственности находится объект, но считают «некорректным» разглашать имя владельца.

Polit.ru

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