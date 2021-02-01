Ротенберг назвал себя владельцем «дворца Путина». Поверим?

Аркадий Ротенберг заявил, что является настоящим владельцем «Дворца Путина» из расследования ФБК, об этом пишет телеграм-канал Mash. Команда Навального утверждала, что дворец построили для самого Путина на собранные от взяток и «откатов» деньги.

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По словам Ротенберга, он решил рассказать об этом «из-за скандала и инсинуаций». Бизнесмен утверждает, что строит на мысе Идокопас апарт-отель, он откроется через полтора-два года.

29 января главред Mash Максим Иксанов побывал на территории этого объекта в Геленджике. Иксанов утверждал, что никакой роскоши на стройке не увидел — «Описать локацию довольно просто — это один сплошной бетон. По сути все находится на нулевом этапе строительства. Перед друзьями не похвастаешься», — сказал он.

По данным The Insider Иксанов живет в доме в Москве, который принадлежит управделами президента. В том же доме живут и сыновья российского премьера Михаила Мишустина и вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев.

На видео дворец называют апарт-отелем, «гостиницей с номерами, общими зонами, с бассейном». Глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих в Twitter раскритиковала версию с отелем.

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ФБК (признан в России иностранным агентом - прим. ред.) 19 января опубликовал расследование о «дворце Путина» — резиденции в Геленджике площадью 17,6 тыс. квадратных метров и стоимостью 100 млрд рублей. Расследование за десять дней набрало 100 млн просмотров.

Фонд сообщил, что это самый большой частный дом в России, и его площадь равняется 39 княжествам Монако. На территории есть ледовый дворец, церковь, чайный домик площадью 2,5 тыс. квадратных метров, подземный тоннель с выходом к морю. Рядом находятся виноградники, шато и устричная ферма. Также указано, что территория резиденции взята под охрану ФСО. Над дворцом — бесполетная зона.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на расследование заявил, что у Владимира Путина «нет никакого дворца». На следующий день он назвал расследование Навального «лохотроном».

Путин также заявил, что ни ему, ни его родственникам дворец не принадлежит. В Кремле утверждают, что знают, в чьей собственности находится объект, но считают «некорректным» разглашать имя владельца.

Polit.ru

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