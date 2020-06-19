Выданные до срока аттестаты признали законными

Министерство просвещения признало действительными школьные аттестаты, которые были заполнены по правилам 2020 года, но выданы выпускникам чуть раньше срока. Ранее мы рассказывали о том, как выпускников Петербурга попросили принести выданные документы обратно.

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Напомним, приказ министерства «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году», который разрешает школам выдавать аттестаты без ЕГЭ, вступил в силу только 15 июня.

Но отдельные регионы поторопились на несколько дней и выдали аттестаты выпускникам раньше этой даты. В итоге получилась правовая коллизия: часть аттестатов из-за неправильной даты оказались недействительными.

Чтобы устранить эту техническую неполадку, Министерство просвещения выпустило отдельный приказ. Он делает законными школьные аттестаты, выданные до 15 июня.

«Установить, что аттестаты, заполненные в соответствии с особенностями заполнения ‎и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании ‎в 2020 году, утвержденными настоящим приказом, и выданные в 2020 году ‎до дня вступления в силу настоящего приказа, являются действительными», — говорится в документе.

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