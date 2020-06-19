Выданные до срока аттестаты признали законными

Министерство просвещения признало действительными школьные аттестаты, которые были заполнены по правилам 2020 года, но выданы выпускникам чуть раньше срока. Ранее мы рассказывали о том, как выпускников Петербурга попросили принести выданные документы обратно.
Напомним, приказ министерства «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году», который разрешает школам выдавать аттестаты без ЕГЭ, вступил в силу только 15 июня.
Но отдельные регионы поторопились на несколько дней и выдали аттестаты выпускникам раньше этой даты. В итоге получилась правовая коллизия: часть аттестатов из-за неправильной даты оказались недействительными.
Чтобы устранить эту техническую неполадку, Министерство просвещения выпустило отдельный приказ. Он делает законными школьные аттестаты, выданные до 15 июня.
«Установить, что аттестаты, заполненные в соответствии с особенностями заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году, утвержденными настоящим приказом, и выданные в 2020 году до дня вступления в силу настоящего приказа, являются действительными», — говорится в документе.
Еще по теме на нашем сайте:
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Еда: как же усилить к ней интерес?
Есть такие вещи, без которых человек не сможет прожить долго. В числе первых можно назвать здесь пищу. Люди начинают есть еще в утробе матери и продолжают это делать до своего самого последнего дня.
-
Ветераны ожидают парад Победы на карантине
Ветеранов, приглашенных на парад Победы в Москве, поместили на карантин в санаториях и домах отдыха. Это забота об их здоровье, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
-
Николай Басков провёл карантин с пользой – похудел на 16 килограммов!
Это большинство россиян на самоизоляции наели лишние килограммы, но некоторые артисты маниакально поддерживали свою форму. Всевозможными звездными диетами и йога-упражнениями завалены все страницы соцсетей богатых и знаменитых.
-
Выданные до срока аттестаты признали законными
Министерство просвещения признало действительными школьные аттестаты, которые были заполнены по правилам 2020 года, но выданы выпускникам чуть раньше срока. Ранее мы рассказывали о том, как выпускников Петербурга попросили принести выданные документы обратно.
-
Звезда 40-х годов Вера Линн умерла в возрасте 103 лет
Вера Маргарет Линн, певица, актриса, дама Ордена Британской Империи и гигантская звезда сороковых годов, умерла 18 июня на 104-м году жизни в окружении родных.
-
Что ждет нынче внуков на ЕГЭ? Есть информация из первых рук
Возможен ли еще перенос госэкзамена, когда будут результаты, кому разрешат пересдачи и все ли успеют поступить, рассказал врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.
-
В США умер сын Никиты Хрущева
В США скончался 84-летний Сергей Хрущев — сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение его друга Гэри Пауэрса.
-
В Кургане начали раздавать поросят и телят многодетным семьям
Курганские власти начали бесплатно раздавать поросят и телят многодетным семьям в качестве меры социальной поддержки наиболее пострадавших из-за карантина категорий населения.
-
Подготовка Парада Победы 1945 года: отбирались самые мужественные фронтовики
На сайте Минобороны открыт новый исторический раздел, где собраны уникальные исторические документы из фондов Центрального архива МО РФ, рассказывающие о подготовке и проведении парада Победы на Красной площади 75 лет назад.
-
Достойный проект памятника Пушкину в Петербурге искали долго
19 июня 1957 года в Ленинграде на площади Искусств открыли памятник Александру Сергеевичу Пушкину.
-
Пенсионерка отсудила больше полумиллиона за травму в лифте
Астраханской пенсионерке через суд удалось взыскать 587 тысяч рублей с компании, обслуживающей лифты. Женщина сломала бедро из-за того, что неисправный лифт не вовремя захлопнул дверцы.
-
Памела Андерсон разделась ради животных
52-летняя американская актриса и фотомодель Памела Андерсон стала участницей откровенной фотосессии. Она полностью разделась, прикрыв тело руками и лепестками роз, фотографии опубликовали The Sun и другие СМИ.
-
Актриса из фильма «Белое солнце пустыни» погибла под колесами электрички
Электричка сбила женщину около станции «Жаворонки» Белорусского направления Московской железной дороги. Ею оказалась артистка Галина Дашевская.
-
Оскорбленного Навальным ветерана признали потерпевшим
94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко признали потерпевшим по уголовному делу в отношении политика Алексея Навального.
-
Оказывается, бросить курить помогает... вода!
Решившим бросить курить стоит чаще пить чистую воду — она помогает сгладить некоторые неприятные ощущения, связанные с отказом от никотина, а также может служить своего рода «заменительной терапией».
-
Удивительное фото с поверхности Марса появилось в Интернете
В Сети появилось удивительное фото с поверхности Марса, сделанное марсоходом Curiosity. Снимок опубликован на официальном сайте космического агентства NASA.
-
Дети умершего петербуржца отсудили у поликлиники 700 тысяч за смерть отца
В Петербурге руководство городской поликлиники №46 выплатит семье умершего пациента 700 тысяч рублей. Мужчина жаловался на сильную боль в верхней части живота. Позже выяснилось, что у него был инфаркт, а врачи скорой посчитали, что проблема в печени.
-
Яна Поплавская поделилась способом «распознавания» измен
Популярная актриса, радиоведущая и театральный педагог Яна Поплавская в интервью поделилась секретами семейной жизни. Яна считает, что может дать много полезных советов, тем более, что 52-летняя актриса когда-то пережила тяжёлый развод после 25 лет совместной жизни с Сергеем Гинзбургом.
-
Что предлагают частные дома престарелых для своих постояльцев
Должный уход престарелому родственнику не всегда можно обеспечить в домашних условиях. Иногда занятость остальных членов семьи не позволяет уделять пожилому достаточное количество времени, болезнь может предполагать серьезную терапию, которую многие не в состоянии самостоятельно провести и т.д. Ситуации разные, а один из самых оптимальных выходов – обратиться в дом престарелых.
-
Курьерская доставка: кому доверить в СПБ и Ленобласти, плюсы услуги
Всегда была востребована, а в период пандемии коронавируса особенно, курьерская доставка. Этот процесс подразумевает собой целый комплекс услуг. Важно принять от отправителя груз или корреспонденцию быстро, точно продумать самый оптимальный маршрут и вручить необходимое получателю в оговоренное время.