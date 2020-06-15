Выпускников попросили сдать аттестаты: оказались недействительны!

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Выпускникам петербургских школ объявили о переносе церемонии выдачи аттестатов. Ребят, которые уже получили аттестаты, попросили принести их обратно — документы оказались недействительными. Подробнее о ситуации рассказала мать 11-классницы лицея № 623 им. И. П. Павлова в Выборгском районе.
«Дочке должны были выдать аттестат 11 июня, но накануне в полдень написали, что все отменяется. Классная руководительница рассказала, что такое решение после долгого совещания приняли завучи и директор. Мы все отменили — фотографа, цветочницу, даже платье гладить не стали. Однако в 22:30 того же дня нам написали, что вручение все-таки состоится. Конечно, мы начали судорожно собираться», — сообщила она корреспонденту «Росбалта».
По ее словам, в итоге все прошло в штатном режиме — «в масках, перчатках, на каждого ребенка выделялось по три минуты». В аттестатах выпускников лицея № 623 обозначена дата выдачи — 11 июня. Как отмечает собеседница «Росбалта», неразбериха была в том, что некоторые школы в городе напечатали документы слишком рано, в то время как 11 июня премьер-министр Михаил Мишустин утвердил регламент выдачи аттестатов. В результате бланки с оценками, напечатанные раньше федерального решения, оказались недействительными.
«В нашей школе просто успели перепечатать аттестаты, хуже ситуация в одной из школ Невского района — вручение состоялось еще 4 числа. А знакомых выпускников в Выборгском районе, уже собравшихся и нарядившихся на вручение, в школу просто не пустили со словами, что все отменили. Представляете, каково ребятам — ведь это одно из главных событий в их жизни!» — говорит мать 11-классницы.
Петербурженка добавила, что в мессенджерах родители обмениваются не только сканами постановления Мишустина, но и приказа министра просвещения Сергея Кравцова, в котором отмечается, что постановление вступает в силу только 15 июня.
«Теперь родители недоумевают, означает ли полученный аттестат хоть что-то, примут ли ребенка с ним в вуз или скажут, что он 11 лет дурака провалял?» — задается вопросом женщина.
СМИ ранее также сообщали, что многих выпускников, уже получивших аттестаты, попросили вернуть их со словами, что они аннулированы. Некоторым пообещали аттестаты заменить.
Напомним, 11 июня глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о том, что выпускники 9-х и 11-х классов получат школьные аттестаты без сдачи экзаменов.
Ничем иным кроме как маразмом эту ситуацию не назовешь. А все потому, что нет никакой скоординированности между теми, кто в федеральном центре и теми, кто не местах. Только страдают от этого наши с вами внуки. Им и так пришлось учебный год заканчивать в довольно-таки непривычных условиях, в дистанционном режиме, теперь вот надо аттестаты сдать, а потом еще и в вуз как-то поступить.
Выпускникам петербургских школ объявили о переносе церемонии выдачи аттестатов. Ребят, которые уже получили аттестаты, попросили принести их обратно — документы оказались недействительными. Подробнее о ситуации рассказала мать 11-классницы лицея № 623 им. И. П. Павлова в Выборгском районе.
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