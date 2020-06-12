Не равны наши школьники перед ЕГЭ: ни социально, ни цифровыми возможностями

Если Рособрнадзор не снизит сложность заданий единого госэкзамена, в этом году результаты будут хуже, чем в прошлом, считает депутат Госдумы Олег Смолин.

Четвертая четверть, которая прошла в российских школах в дистанционном режиме, не позволила выпускникам как следует подготовиться к ЕГЭ и высветила социальное и цифровое неравенство, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин на пресс-конференции в НСН.

«В этом году система ЕГЭ получила новый вызов. Я имею в виду пандемию коронавируса и вызванный этим переход школ в четвертой четверти на работу в дистанционном режиме. Еще в начале апреле мы обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность не проводить ЕГЭ и ОГЭ. Аргумента у нас было два. Первый — здоровье детей. Российский Минздрав предлагал провести госэкзамен в августе, поскольку в 11 странах, где карантин уже сняли, чиновники вынуждены отчасти возвращаться к ограничительным мерам из-за распространения инфекции. Даже для голосования по поправкам в Конституцию предусмотрена сложнейшая процедура надомного голосования. Сотрудники комиссий будут подкладывать пакеты с бюллетенями под дверь, и отходить от нее на два метра. На ЕГЭ обеспечить такие условия невозможно. Уверен, что педагоги сделают максимум, чтобы разделить ребят, и обеспечить дистанцирование, но гарантировать полную безопасность для здоровья детей, я полагаю, будет сложно», — отметил Смолин.

Единый госэкзамен, действительно, уменьшил неравенство выпускников в территориальном плане, и позволил большему количеству ребят из регионов поступать в московские и петербургские вузы. Но в то же время, ЕГЭ увеличил неравенство в социальном, и пандемия коронавируса высветила эту проблему. «Мало кто сегодня сдает ЕГЭ без подготовки с репетиторами. Недавно я разговаривал с 11-классниками хорошей московской школы, и оказалось, что дополнительно занимаются почти 100%. Есть статистика по всей России, которая говорит, что к услугам репетиторов перед ЕГЭ прибегают 70% будущих выпускников. Но деньги на это есть не у всех, особенно в это сложное с экономической точки зрения время. Если разделить всех россиян на 10 групп по уровню доходов, то окажется, что в двух верхних группах затраты на образование, в том числе, репетиторов, в пять раз выше, чем в двух нижних группах. Это уже говорит о том, что возможности у ребят на ЕГЭ не равны», — заявил парламентарий.

Но в период пандемии остро встала проблема не только социального, но и цифрового неравенства. «Далеко не у каждого школьника есть дома компьютер. Даже в Санкт-Петербурге, казалось бы, вполне благополучном регионе, губернатор просил жителей на время подготовки к ЕГЭ одолжить школьникам ноутбуки, если у кого-то есть лишние. А теперь представьте себе российскую глубинку, какую-нибудь сельскую школу. Условия для дистанционного обучения есть не везде. И речь не только о компьютерах, но и о наличии в той или иной местности широкополосного интернета, который позволил бы ребятам заниматься из дома. Поэтому, с моей точки зрения, в этом году уровень неравенстра на ЕГЭ возрастет», — подчеркнул Смолин.

По его словам, в этом году стоило бы отменить ЕГЭ и дать возможность вузам принимать студентов на основе учебных и внеурочных достижений за последние три года, чтобы у педагогов не возникало соблазна в последний момент надуть своим ученикам оценки. Парламентарий отметил, что примерно то же самое Минспорта предлагал в отношении подведомственных ему вузов: зачет достижений последних лет и онлайн-собеседование. «Однако правительство приняло другое решение. ОГЭ в этом году отменили, и больше миллиона школьников оградили от рисков заразиться коронавирусом на экзаменах. Какое-то количество 11-классников тоже не будет сдавать госэкзамен. Это ребята, которые не планируют поступать после школы в вузы. По данным Рособрнадзора, в феврале сдавать ЕГЭ планировали 797 тысяч человек. Однако совсем недавно Михаил Мишустин озвучил другую цифру — 736 тысяч человек. Думаю, до 3 июля еще какое-то количество школьников может передумать. Нам остается только надеяться, чтобы ценой ЕГЭ не оказались жизни и здоровье детей. К сожалению, Рособрнадзор отверг идею проводить ЕГЭ дистанционно, хотя вузы даже выпускные экзамены проводят удаленно. ЕГЭ оказался святее всего», — заметил зампредседателя профильного комитета Госдумы.

Некоторые меры, которые позволят обезопасить школьников во время экзамена, уже озвучены. «В частности, их будут рассаживать по диагонали, на расстоянии друг от друга. Все они должны будут сидеть в аудиториях в масках. Но я не уверен, что в июльскую жару четыре часа в маске положительно скажутся на результатах. Но это точно увеличит уровень стресса», — полагает Смолин.

Сейчас, по его словам, обсуждается идея проводить тестирование на коронавирус перед самим экзаменом. Такое предложение озвучил Роспотребнадзор. «Однако тест на ПЦР нужно проводить за день или два до экзамена. Ребятам, возможно, придется заранее съездить в больницу или поликлинику и сдать анализ. Все это — дополнительные риски, поскольку больницы — не самое безопасное место. Второй вариант — делать тест на иммуноглобулины. В таком случае результаты можно получить уже через час — два. Но это увеличит время нахождения школьников в пунктах приема экзамена. Те же меры предлагаются и для педагогов. Как будет решаться вопрос, сказать пока не могу. Но хорошего решения здесь нет. Правительству придется выбирать меньшее из зол», — считает он.

Если тест окажется положительным, до экзамена школьника не допустят. Ему придется пересдавать его в августе. «Однако мой помощник недавно сдавал тест на иммуноглобулины, и результат пришел положительный. При этом последующие анализы ПЦР оба пришли отрицательными. Возможно, по ошибке ему приписали чужой результат. Однако это говорит о том, что и на ЕГЭ могут пострадать невинные», — полагает Смолин.

Чтобы обеспечить рассадку по диагонали, возможно, в этом году ЕГЭ разрешат сдавать и в своих школах. «При необходимости, чиновники потратятся дополнительно и организуют ППЭ в других зданиях школ, вузов и колледжей. С этой задачей справятся. Но достаточно ли этого чтобы исключить риски. С моей точки зрения нет. Если верить обещаниям, всех участников экзамена должны обеспечить масками и перчатками. Но, как известно, у нас даже врачи в больницах в разгар эпидемии оставались без средств защиты. Возможно, именно поэтому доля заболевших коронавирусом медработников в России выше средней по миру», — отметил парламентарий.

Результаты ЕГЭ в этом году, по словам Смолина, во многом будут зависеть от сложности тестов. «Математики говорят, что даже составив тесты с одинаковыми по уровню заданиями, обеспечить их тождественность по сложности невозможно. Разница может достигать 25%. Если в этом году снизить сложность заданий, можно сохранить баллы на уровне прошлого года. Если не снижать, результаты, конечно, будут худе. Дело в том, что дистанционное обучение не может обеспечить того же качества подготовки, что и очное. Учеба на удаленке требует от детей более высокой мотивации, а от педагогов — специальной подготовки. Наши учителя к такому повороту готовы не были. В результате, связь во время уроков могла нарушаться, процедура проверки заданий стала сложнее, учителя были перегружены. Иными словами — невозможно было в авральном режиме обеспечить то же качество подготовки», — заявил депутат.

Что касается ребят, которые находятся на длительном лечении в больницах, в Москве и еще ряде регионов проблема решена. В больницах есть компьютеры, и ребята, которые усиленно готовились, смогут сдавать госэкзамены в палатах. «Надеемся, что дети с хроническими заболеваниями тоже получат возможность сдавать ЕГЭ на дому. Действующая нормативная база позволяет это организовать», — заявил Смолин.

Возможности перед ЕГЭ у школьников не одинаковы. Это и раньше все понимали, а теперь и подавно. Ведь при введении дистанционного обучения из-за пандемии выяснилось, что у некоторых школяров и компьютеров-то домашних нет, и телефонов-смартфонов. И это в городах, а что же в глубинках..... Одни в период самоизоляции могли позволить себе по онлайну лучших репетиторов, другие грызли гранит наук кое-как самостоятельно. И вот другая проблема. Безопасность наших ребят на ЕГЭ. Наверное, стопроцентно ее точно никто обеспечить не сможет. Да и как сдавать этот важный тест на знания в масках? С ними и в магазине, зайдя на 5-10 минут, весьма неудобно. А сидеть летом в жару на протяжении нескольких часов в такой защите, максимально собраться с мыслями и думать в верном направлении, кажется, смогут не все. Неужели действительно нельзя в этом году от ЕГЭ было отказаться и сделать так, чтобы выпускники поступали в менее жестких условиях? Можно ведь иногда и варьировать в обстоятельствах. Не будешь же, если сильно тряхнуло землю, и благополучно выбрался из помещения наружу, стараться тут же вбежать обратно. Так делать нельзя. А тут вроде как по аналогии: где будет опасно, мы почему-то детей туда....

По инф. rosbalt.ru

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